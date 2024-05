Glove-Bump. IMAGO/Perry Nelson

Edmonton - Die Dallas Stars haben im Western-Conference-Finale der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL am Montag (Ortszeit) gegen die Edmonton Oilers mit 5:3 gewonnen und in der "best of seven"-Serie auf 2:1 gestellt. Überragender Mann der Stars war Jason Robertson, der zum ersten Mal in seiner Play-off-Karriere einen Hattrick erzielte. Am Mittwoch (Ortszeit) haben die Oilers mit einem weiteren Heimspiel die Chance, in der Serie wieder auszugleichen.

Nach dem ersten Drittel lag Edmonton bereits 2:0 in Führung, die Oilers konnten das Spiel im zweiten Abschnitt aber drehen. Nachdem Dallas noch im Mitteldrittel der Ausgleich gelungen war, sorgten Robertson und Miro Heiskanen mit zwei Treffern kurz vor Schluss für den Endstand. (APA, 28.5.2024)

Play-off-Ergebnis der NHL vom Montag (Conference-Finale, "best of seven"):

Western Conference: Edmonton Oilers - Dallas Stars 3:5 (Stand in der Serie: 1:2)