Zwölf Sterne zieren die Flagge der Europäischen Union (EU). Mit der Anzahl der Mitgliedsstaaten hat das nichts zu tun, die Zahl soll als Symbol der Vollkommenheit dienen. Angelehnt etwa an die zwölf Apostel, die legendären Taten des Herkules oder die Monate des Jahres. Einig und vollkommen wirkt die Union aber schon länger nicht, weder politisch noch wirtschaftlich. Die EU-Wahl Anfang Juni wird jedenfalls eine Weichenstellung für die Zukunft des Alten Kontinents.

Die wirtschaftliche Bedeutung von Europa lässt nach, seit den 1980er-Jahren ging der EU-Anteil am weltweiten Bruttoinlandsprodukt (BIP) deutlich nach unten. China und die USA hingegen verstärken laufend ihre wirtschaftlichen Positionen, vor allem China ist trotz der Immobilienkrise im eigenen Land auf dem Vormarsch.

Die EU steht kurz davor, Zölle gegen chinesische E-Autos zu verhängen. Das würde den schwelenden Handelskonflikt noch deutlich befeuern.

"Europa ist extrem abhängig vom Welthandel, aber China schnürt uns immer mehr die Luft ab. Es braucht ein rasches Umdenken, vor allem muss die EU sich wieder mehr an Freihandelsabkommen orientieren und weg von dem zunehmenden Protektionismus", sagt die Ökonomin Carmen Treml vom unternehmernahen Thinktank Agenda Austria. So stehen beispielsweise Zölle auf chinesische E-Autos kurz bevor. Die EU sei eine gute Sache, deswegen müsse darauf geachtet werden, in der Neuen Welt nicht in die Bedeutungslosigkeit zu rutschen.

Österreich als EU-Profiteur

Als Profiteur des Staatenbundes nennt Treml beispielsweise Österreich. Genau lässt sich nicht beziffern, wie Österreich wirtschaftlich ohne den EU-Beitritt im Jahr 1995 dastünde. Aber es gibt Schätzungen, wonach das BIP pro Kopf und Jahr um fast 0,5 Prozentpunkte langsamer gewachsen wäre, aktuell wäre es um rund 13 Prozent niedriger.

Einen großen Hebel, um den Wohlstand in Europa zu bewahren, sieht man bei der neoliberalen Denkfabrik in Freihandelsabkommen. Jahrzehntelange Verhandlungen für Freihandelsabkommen müssten abgeschlossen, aber auch ganz neue vereinbart werden: Nach dem Beispiel der vier sogenannten Efta-Staaten Island, Liechtenstein, Norwegen und Schweiz, die kürzlich ein Abkommen mit Indien geschlossen haben.

"Die EU muss verstehen, dass sie nicht mehr in der Position ist, um große Ansprüche zu stellen. Will Europa bei Klimaschutz und Menschenrechten künftig eine Rolle spielen, muss es eine Wirtschaftsmacht bleiben", sagt Treml. "Reagieren wir nicht rechtzeitig, werden wir bald bei den erneuerbaren Energiequellen ähnliche Abhängigkeiten wie beim russischen Gas haben. Denn ohne ausreichend Nickel, Graphit, Aluminium, seltene Erden, Kobalt, Kupfer und Lithium werden wir die Energiewende importieren müssen", sagt Treml.

Energiewende

Die Energiewende benötigt Rohstoffe, die es in Europa nicht ausreichend gibt. China besetzt seit langer Zeit die entsprechenden Regionen in Afrika. China hat einer Studie des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zufolge seinen Handel mit den Ländern des Globalen Südens in den vergangenen Jahren stark ausgeweitet – zulasten Europas. Der Anteil der Volksrepublik am wirtschaftlichen Austausch mit 25 Schwellen- und Entwicklungsländern sei seit 2010 von etwa zwölf auf 20 Prozent gestiegen.

Kritik an Green Deal

Wenn es um hausgemachte wirtschaftliche Hürden geht, geriet auch der European Green Deal immer öfter in die Kritik – eines der politischen Aushängeschildprojekte der EU-Kommission unter Ursula von der Leyen. Viele konkrete Umsetzungen stehen zudem noch aus. Die Klima- und Biodiversitätskrise soll durch den Green Deal zu einer zentralen Herausforderung unserer Zeit gemacht werden.

Die grundsätzliche Notwendigkeit von Maßnahmen wird von wenigen bestritten, andere bieten wirtschaftliche Chancen. Im Detail wurde jedoch über fast jede einzelne Verordnung oder Richtlinie heftig diskutiert. Ein Hauptargument der Gegner lautet, man möge weniger mit Verboten, sondern mit positiven Anreizen arbeiten, ein anderes, die Klima- und Energiewende könne vor allem durch technologische Innovationen herbeigeführt werden. Nachteile für den europäischen Wirtschaftsraum im globalen Wettbewerb oder gravierende Auswirkungen etwa auf die Ernährungssicherheit sind weitere vorgebrachte Argumente. Vor allem aber wird gegen angeblich überschießende, zu komplizierte und kaum administrierbare Vorschriften mobilgemacht, deren Folgen für den Einzelnen gravierend bis existenzschädigend sein könnten. (Andreas Danzer, 28.5.20204)