Im Gastblog gibt die Elternratgeberin Barbara Buchegger Tipps zu den Herausforderungen des digitalen Erziehungsalltags.

Frage: In einer Studie habe ich gelesen, dass 55 Prozent aller österreichischen Jugendlichen Geld in Onlinespielen ausgeben, und war echt schockiert. Mein 13-jähriger Sohn hat mir das jetzt bestätigt: Dank seiner Oma kann er immer wieder kleinere Summen investieren, was ich bisher nicht wusste. Und auch seine Freunde geben regelmäßig Geld aus – nicht viel, aber immerhin. Ist das wirklich schon so normal? Und wie soll ich damit umgehen?

In-App-Käufe sind die Finanzierungsquelle vieler Apps und Spiele. So kommt man ohne zusätzliche Ausgaben oft nicht wirklich weiter im Spiel. AFP/CHRIS DELMAS

Barbara: Ja, dass Kinder und Jugendliche Geld in digitalen Spielen ausgeben, scheint wirklich normal geworden zu sein. Das zeigt die von Ihnen erwähnte Studie der Universität Graz recht deutlich. Verwunderlich ist das nicht: Schließlich machen viele Spiele vor allem dann Spaß, wenn man sich bestimmte Inhalte "dazukauft" – zum Beispiel zusätzliche Leben, um im Spiel weiterzukommen, oder besondere Gegenstände, die als Statussymbole gelten. Das macht diese sogenannten In-App-Käufe, bei denen man innerhalb des Spiels Geld ausgibt, vor allem für Kinder und Jugendliche attraktiv.

Warum geben Jugendliche Geld in Spielen aus?

Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Zwölfjährigen, der sich im Spiel Fortnite einen coolen "Skin", also ein besonderes Aussehen, gekauft hatte. Seine Geschichte hat mich in meine Jugend zurückversetzt, als meine männlichen Peers unbedingt die Lederjacke einer bestimmten Marke haben mussten. Es ging dabei um Ansehen – und was man sich damals von einer überteuerten, völlig unpraktischen Jacke versprach, erhofft man sich heute eben vom Aussehen einer Spielfigur oder speziellen Gegenständen. Oft ist das Motiv also ein gewisser Gruppendruck, den wir auch aus anderen Lebensbereichen kennen.

Natürlich sind Aussehen und Status nicht die einzigen Gründe für In-App-Käufe. Häufig geht es den Jugendlichen einfach darum, schneller ans Ziel zu kommen oder besser abzuschneiden. Und manchmal wird der Kauf von zusätzlichen Inhalten auch als eine Art Wertanlage gesehen – in der Hoffnung, besondere Gegenstände später teurer weiterverkaufen zu können. In vielen Fällen sind In-App-Käufe aber sehr stark emotional gelenkt – wenn sich die Jugendlichen damit etwa für Siege belohnen oder nach Niederlagen etwas Gutes tun wollen.

Natürlich sind die Spiele auch bewusst so gestaltet, dass sie die Nutzer:innen dazu animieren, Geld auszugeben. Denn In-App-Käufe sind die Finanzierungsquelle vieler Apps und Spiele. So kommt man ohne zusätzliche Ausgaben oft nicht wirklich weiter im Spiel. Oder die Jugendlichen werden mit Angeboten gelockt, die angeblich zeitlich begrenzt sind. Unentbehrlich scheinen auch all die Modifikationen und Zusatzinhalte, die Influencer:innen in sozialen Netzwerken oder auf Live-Streaming-Plattformen anpreisen, wenn sie ein Spiel vorstellen. Vor allem bei jüngeren Kindern entsteht oft der Eindruck, als gebe es keine Alternative zu diesen Angeboten – was aber in vielen Fällen gar nicht stimmt.

Ist kostenloses Spielen überhaupt möglich?

Viele der Spiele, die unsere Kinder am Handy oder Tablet nutzen, sind beim Herunterladen kostenlos. Wenn Sie genau schauen, werden Sie aber bei fast allen Spielen im App-Store den Hinweis finden, dass In-App-Käufe möglich sind. Auf den ersten Blick ist dabei kaum ersichtlich, ob und wie lange ein Spiel tatsächlich kostenlos genutzt werden kann. Um das herauszufinden, können Sie Spielebewertungsplattformen wie zum Beispiel spielbar.de oder bupp.at zu Rate ziehen – ganz sicher können Sie sich aber trotzdem nicht sein, denn die Mechanismen der Spiele und Apps ändern sich sehr schnell. Um sich selbst ein Bild machen zu können, kommt man – vor allem als Elternteil eines jüngeren Kindes – meist nicht umhin, die Spiele selbst auszuprobieren. Grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit, In-App-Käufe überhaupt zu sperren.

In-App-Käufe hinter dem Rücken der Eltern

Die eingangs erwähnte Studie zeigt, dass Jugendliche in erster Linie Gutscheinkarten nutzen, um in Spielen Geld auszugeben. Solche Karten können sie selbst im Supermarkt kaufen – oder, wie im Fall Ihres Sohnes, von Angehörigen wie der Oma oder Geschwistern bekommen. Oft passiert das also ohne Wissen der Eltern, wie Sie ja selbst feststellen mussten. Häufig tun die Kinder das, weil noch immer die Meinung vorherrscht, dass Spiele nichts kosten dürfen – und sie Mama und Papa daher lieber nicht erzählen, dass sie ihr Geld für In-App-Käufe ausgeben.

Für Sie als Mutter ist es natürlich beunruhigend, dass Sie erst im Nachhinein von den In-App-Käufen Ihres Sohnes erfahren haben. Aber sehen Sie es pragmatisch: Jetzt, wo Sie Bescheid wissen, können Sie ihn dabei unterstützen, vernünftig damit umzugehen. Denn bei aller berechtigten Kritik an den Finanzierungsmechanismen von Online-Games ist es wichtig, unseren Kindern hier Handlungskompetenz zu vermitteln.

Geld ausgeben – warum eigentlich nicht?

Nüchtern betrachtet könnte man sagen: Solange die In-App-Käufe Ihres Sohnes in einem überschaubaren Rahmen bleiben und er sein eigenes Taschengeld dafür ausgibt – warum nicht? Schließlich befindet sich Ihr Sohn mit 13 Jahren in einer Phase, in der es immer wichtiger wird, seine Autonomie zu respektieren – auch in Bezug auf das Geldausgeben. Doch genau hier liegt die Herausforderung: Den Überblick über die getätigten Ausgaben zu behalten ist gerade für Kinder und Jugendliche nicht einfach.

Ein entscheidender Grund dafür sind sogenannte In-Game-Währungen. Die meisten Spieleplattformen haben ihre eigene spielinterne Währung, die man mit Echtgeld kaufen und dann für verschiedene Inhalte wie Extraleben, Spielstärke oder Ausstattung ausgeben kann. Dabei gibt es keinen einheitlichen Wechselkurs – der Wert der virtuellen Währung kann je nach Bezugsart (zum Beispiel erspielt, erkauft, im Abo bezogen) und sogar je nach Tageszeit variieren. Dadurch verlieren die Spieler:innen schnell den Bezug zu den realen Kosten.

Ein verantwortungsvoller Umgang mit Geld will gelernt sein

Ein wichtiger Schritt ist es daher, mit Ihrem Sohn über die Funktionsweise solcher Fantasiewährungen zu sprechen und seine Finanzkompetenz zu stärken. Sensibilisieren Sie ihn für die Intransparenz von In-Game-Währungen, und besprechen Sie, dass sich auch viele kleine Anschaffungen zu hohen Ausgaben summieren können. Oft hilft es, gemeinsam ein Budget festzulegen und klare Regeln für In-App-Käufe zu vereinbaren.

Besprechen Sie aber auch, dass die Spielehersteller noch weitere Finanzierungsmöglichkeiten nutzen und die billigste Variante nicht immer die beste sein muss. Neben vermeintlich günstigen Abomodellen sind auch das Sammeln persönlicher Daten oder endlose, zeitraubende Werbevideos Finanzierungsmodelle, die Ihr Sohn kennen sollte. Unterstützen Sie ihn dabei, diese Risiken gut einzuschätzen und nicht sofort auf jedes verlockende Angebot einzugehen.

Zeigen Sie Interesse

Neben dem Vermitteln von Finanzkompetenz und dem gemeinsamen Reflektieren der App-Tricks gibt es noch etwas, das Sie tun können: Zeigen Sie Interesse an den Spielen, die Ihren Sohn begeistern. Wenn Sie die Spiele nicht selbst ausprobieren möchten, lassen Sie sich einfach Spielsequenzen zeigen und reden Sie mit ihm darüber. Das schafft eine gute Gesprächsbasis – und die ist bei Problemen viel wert. (Barbara Buchegger, 7.6.2024)