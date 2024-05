Kennen Sie den schon? Was ist der Unterschied zwischen Milchreis und einem Elektriker? Antwort: Den Milchreis isst man mit Zucker und Zimt, der Elektriker liegt im Zimmer und zuckt. Na ja, wie gut, dass Viktor Kudinski kein echter Elektriker ist, Anschluss findet er als Servicetechniker trotzdem. Oft mehr, als ihm und auch seinen Kundinnen und Kunden lieb ist.

In Viktor bringt’s – ab Donnerstag auf Amazon Prime – liefert Moritz Bleibtreu in acht kurzen und kurzweiligen Folgen diverse Elektrogeräte in die Haushalte von Abnehmerinnen und Abnehmern. Und trifft auf die skurrilsten Gestalten. Begleitet wird Viktor von seinem Sohn, der Philosophie studiert und sich neuerdings nonbinär Mika (Enzo Brumm) nennt und ursprünglich Michael hieß. "Nach Michael Schumacher, dem großartigsten Rennfahrer aller Zeiten", klärt ihn der einfach gestrickte und nicht sehr woke Papa auf. Dieser Generationenstrang ist nur einer von vielen, die in der Serie für intelligente Konflikte sorgen.

Moritz Bleibtreu mit Seriensohn Enzo Brumm. Foto: Julia Terjung, Prime Video

Schaukeln und Denken

Ganz serviceorientiert, wie Macher Viktor nun einmal ist, liefert er nicht nur Elektrogeräte ins Haus, sondern auch Lebensweisheiten. Egal ob sie gefragt sind oder nicht. "Das mit dem Denken ist so ein bisschen wie Schaukeln. Man bewegt sich, aber man kommt nicht voran", wirft er einer abgehobenen Hirnforscherin (Caroline Peters) an den Kopf, die ein bisserl verhuscht hoch über Berlin in der Dachgeschoßwohnung an ihrem Joint zieht.

"Humor hat ja etwas mit Intelligenz zu tun", sagt sie einmal. Diese Aussage nahm sich auch Serienmacher Marcus Pfeiffer – von ihm kommen Idee und Drehbuch – zu Herzen, flott und gescheit arbeitet er sich an diversen Handwerkerklischees ab, würzt mit Vater-Sohn-Beziehungsknatsch und und streut so nebenbei ein bisschen Vergangenheitsbewältigung ein. Regie führte Ed Herzog, der schon für die quotenträchtigen Eberhofer -Krimis mit Sebastian Bezzel zuständig war.

Foto: Julia Terjung, Prime Video

Viktor und der Nachwuchs kommen sich in den Folgen freilich näher. Manchmal gezwungenermaßen. Etwa dann, wenn sie es mit einem strammen Afghanistan-Veteranen und Besserwisser (Heino Ferch) in unfreiwilligem Ruhestand zu tun bekommen, dessen Befehlston einem das Fürchten lehrt. Keine Lieferung, kein Besuch in fremden Wohnungen, keine Installation der elektrischen Geräte läuft hier reibungslos ab. Gut so.

Richtig heftig wird es bei den völlig überforderten Eltern von Zwillingen, Jasna Fritzi Bauer und Jacob Matschenz ("Unser Sexleben ist wie eine Cola, zuerst normal, dann light, jetzt zero"). Aber auch hier ist nicht alles so, wie es auf den ersten Blick scheint.

Braucht dringend Kaffee: Jasna Fritzi Bauer mit Moritz Bleibtreu und Enzo Brumm. Foto: Julia Terjung, Prime Video

Später wird noch David Kross als ausgefuchster Pfarrer bedient, kuschelig wird es auch mit Bella Dyne und Caro Cult in ihrem Tantra-Salon. Feine Unterhaltung, die Spaß macht und nach einer zweiten Staffel schreit. (Astrid Ebenführer, 30.5.2024)