Kornél Mundruczós Weltpremiere bei den Festwochen ist starkes Diskurstheater. Schwarzes Selbstbewusstsein ist in Zora Howards "The Master's Tools" Thema

Sohn Jónás (Erik Major) und Mutter Léna (Emőke Kiss-Végh) haben in "Parallax" Identitätsfragen zu klären. Nurith Wagner-Strauss

Lauter sehr gute Gründe sprechen für Parallax: erstens die Sturzbäche, die minutenlang aus Klimaanlage und Küchenkästchen schießen – so voller Risiko gegossen hat es im Theater mindestens schon lange nicht. Zweitens muss man eine so zupackende schwule Nachmittagssexorgie auf Koks woanders ebenso erst einmal finden. Und dann sind da natürlich noch die beiden Geschichten, die der ungarische Regisseur Kornél Mundruczó mit seiner freien Gruppe, dem Proton Theater, knapp zwei Stunden lang als Weltpremiere in der Halle G im Museumsquartier bei den Festwochen erzählt.

Anders als diese, sagen wir, effektvollen Bilder vermuten lassen, hat der Abend, der sich über drei Generationen spannt und in einer Budapester Wohnung spielt, sehr viel Substanz. Zuerst sind da anno 2013 Éva und ihre Tochter Léna (fabelhaft: Lili Monori und Emőke Kiss-Végh), die aus Berlin heim zur alten und etwas dementen Mutter geflogen ist, weil die als Holocaust-Überlebende (sie ist im KZ Auschwitz geboren worden) eine Ehrung erhalten soll.

Realismus und Bühnenzauber

Nebenbei braucht Léna einen Nachweis für ihre jüdische Abstammung, damit ihr Sohn Jónás in Berlin auf eine tolle Schule gehen kann, in die man anders schwer reinkommt. Éva hat aber nicht nur mit der Vergangenheit, Ehrungen und Religion nichts am Hut, sondern auch noch eine ganze Schachtel mit gefälschten Geburtsurkunden ihrer Mutter in Händen. Aus dem erlebten Leid will sie keine Vorteile ziehen. Ein rasend schneller, sehr gewitzter Wortwechsel über den Umgang zweier Generationen mit der Vergangenheit (vergessen, verdrängen, benutzen) rollt ab.

Im Hintergrund steht die Frage nach Identität, sie plagt einige Jahre später auch Jónás (Erik Major). Das Nachgeborensein beschäftigt den 20-Jährigen jedoch weniger als der Themenkomplex, ob er noch schwul oder bereits fluide ist. Über den Typus Konservativer, der nach außen Viktor Orbáns Politik entspricht, sich aber heimlich auf Sexpartys herumtreibt, hat man in den letzten Jahren aus den Medien gehört – und man sieht ihn jetzt auf der Bühne: Er (Sándor Zsótér) sitzt im Fernsehsessel der Großmutter mit Jónás rittlings auf ihm drauf.

Mal diskursiv extrem komprimiert, aber ohne zu belehren, ist Parallax an anderen Stellen wieder herrlich verschwenderisch verspielt. Wie das Licht durchs Küchenfenster fällt und so schön die Tageszeiten markiert, wie der Regisseur Livevideo und Bühne kombiniert, Realismus mit ureigenstem Bühnenzauber mixt, für Lachen und Mucksmäuschenstille im Publikum sorgt – das ist einfach toll. Dass diese Koproduktion mit mehreren europäischen Häusern so bald in Ungarn laufen wird, darf man aber anzweifeln.

Empowerment anno 1692

Um Identität, allerdings um schwarze, geht es seit Montag auch in The Master's Tools der US-Theatermacherin Zora Howard. Vor dem Hintergrund der Hexenprozesse von Salem 1692, empowert sich die Sklavin Tituga (Portia): Sie feiert ihre Rundungen als schwarze Frau, sie feiert auch die Mutter, die sich auf der Plantage gegen die sexuellen Übergriffe des "Herrn" mit giftiger Creme zur Wehr gesetzt hat, sowie die heilende Kraft der Liebe.

Reduziert, aber emphatisch: Tituga (gespielt von Oortia) in "The Master's Tools". Nurith Wagner-Strauss

Das Solo kulminiert in der Fabel von einem Adler und einer (seltsamerweise giftigen) Python: Die Stärke der Unterdrückten liege darin, dass keiner mit ihnen rechne, so die Lektion. Mit nur 50 Minuten wirkt der Abend zwar ein bisschen bruchstückhaft, ist aber emphatisch und selbstbewusst! (Michael Wurmitzer, 28.5.2024)