Seite an Seite stehen Bundeskanzler Karl Nehammer und Rishi Sunak, Premierminister von Großbritannien, vergangene Woche im Bundeskanzleramt. "Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass der britische Premierminister Österreich besucht", sagt Nehammer erfreut. Sunak lächelt unter edlen Kronleuchtern und sagt, es sei "so wunderbar, hier in Österreich zu sein". Im Fokus des seltenen Treffens: das neue Migrationsabkommen von Großbritannien.

Der britische Premierminister Rishi Sunak, Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Außenminister Schallenberg vor einer Woche in Wien. BKA / Florian Schrötter

Erst vor wenigen Wochen hat das britische Parlament den "Ruanda-Deal" der Regierung genehmigt: Alle Geflüchteten, die irregulär eingereist sind, sollen nach Ruanda ausgeflogen werden können – für die konservative britische Regierung die Lösung der Migrationskrise. Im Gegenzug ist sie nicht nur bereit, Ruanda laut britischem Rechnungshof mehr als 500 Millionen Euro zu zahlen, sondern hat das Land auch per Gesetz zu einem sicheren Drittstaat erklärt. Obwohl bislang noch keine Migranten nach Ruanda ausgeflogen wurden, hält Nehammer den britischen Weg für "sehr wichtig". Und er steht damit nicht allein da. Jens Spahn zum Beispiel, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union in Deutschland, flog Anfang Mai sogar nach Ruanda, wo er sich nicht nur mit der ruandischen Regierung beriet, sondern auch ein Transitzentrum für Asylbewerber besichtigte.

Das sind gute Bilder für Ruandas Machthaber Paul Kagame. Für den Präsidenten ist das Migrationsabkommen ein Erfolg, auch für die internationale Anerkennung seines umstrittenen Regimes, dem seit Jahren Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Zwar ist es Ruanda durch geschicktes Marketing gelungen, weniger als Problemland, denn als aufstrebender Staat mit großer Zukunft wahrgenommen zu werden. Nachdem vor 30 Jahren der Genozid in Ruanda innerhalb weniger Wochen mehr als 800.000 Menschen das Leben gekostet hatte, war es auch Präsident Kagame, der mit dafür sorgte, dass die tiefen gesellschaftlichen Gräben nicht wieder aufbrachen. Kagame machte Ruanda aber auch zu einem Land, in dem Widerspruch und Opposition gefährlich sind. Viele Journalisten fliehen. Zwei von ihnen werden derzeit sogar in einem anderen afrikanischen Land von einer deutschen Organisation beschützt, finanziert vom Auswärtigen Amt.

Ein mysteriöser Todesfall

John Williams Ntwali war einer derjenigen, die es vor Ort noch wagten, Unrecht aufzudecken: ein Investigativjournalist, der jene Seite Ruandas beleuchtete, die vor westlichen Touristen, Investoren und Politikern verborgen bleiben sollte. Ntwali recherchierte etwa die Hintergründe der Enteignungen in einem riesigen Slum in Kigali, der endlosen Prozesse gegen Oppositionelle und der Inhaftierung von Journalisten. Schon länger fürchtete er, selbst zur Zielscheibe zu werden, und wurde wohl auch verfolgt. Offenbar erzählte Ntwali vor seinem Tod, dass der Geheimdienst ihn gewarnt hätte: „Wir werden dich überfahren, wenn du auf deinem Motorrad sitzt." Am 17. Jänner 2023, einem lauen Dienstagabend, verliert sich seine Spur. Wenig später war er tot.

Paul Kagame ist seit 24 Jahren Präsident von Ruanda. REUTERS/Jean Bizimana

Laut der offiziellen Darstellung der Behörden stieg Ntwali in jener Nacht auf ein Motorrad-Taxi, das gegen drei Uhr morgens bei einem Unfall von einem Auto-Taxi erfasst wird. Er stirbt noch an Ort und Stelle. Doch an dieser Version gibt es Zweifel, die so stark sind, dass sich auf Initiative der gemeinnützigen Investigativredaktion Forbidden Stories 17 internationale Medien – darunter der SPIEGEL, das ZDF und der österreichische STANDARD, aber auch Le Monde und der Guardian – zusammengetan haben, um den Tod des ruandischen Journalisten zu recherchieren. Doch auch nach Monaten der Recherche bleiben viele Ungereimtheiten – auch weil die Ermittlungen der Behörden unzureichend scheinen. So lässt sich nicht einmal eindeutig klären, wo genau sich der Unfall ereignet haben soll. Nicht nur seine Freunde und Unterstützer halten einen gezielten Mord an Ntwali für möglich, auch Menschenrechtsorganisationen. "Wir glauben, dass es starke Anhaltspunkte für die Behauptungen gibt, dass er getötet wurde", sagt zum Beispiel Lewis Mudge, Direktor für Zentralafrika bei Human Rights Watch.

Der Fall Ntwali wurde zum Ausgangspunkt für das Rechercheprojekt Rwanda Classified, das der systematischen Verfolgung von Kritikern durch die ruandische Regierung nachgeht – in Ruanda selbst, aber auch im Ausland. Ntwali ist nämlich womöglich längst nicht der Einzige, der zum Schweigen gebracht wurde – auch andere Kritiker Ruandas wurden wohl bespitzelt, inhaftiert und getötet. Da ist zum Beispiel Charles Ingabire, ein regierungskritischer Journalist, der 2011 in einer Bar in Uganda erschossen wurde. Oder Patrick Karegeya, ein früherer Geheimdienstchef, der sich von Ruandas Regierung losgesagt hatte und 2014 tot in einem Johannesburger Hotelzimmer aufgefunden wurde. In beiden Fällen streitet die ruandische Regierung jegliche Involvierung ab.

Spyware gegen Politiker

Darüber hinaus ergaben die Recherchen, dass mindestens ein Dutzend ruandischer Politiker und deren Familienangehörige als Ziele der Spähsoftware Pegasus auserwählt wurden. Ruanda hatte stets bestritten, Pegasus zu verwenden. Die NSO Group, welche die Software vertreibt, schrieb auf Anfrage, dass ihre Technologie "nur an überprüfte Nachrichtendienste und Strafverfolgungsbehörden" zur "Verhinderung von Verbrechen und Terroranschlägen" verkauft werde. "Die ruandische Regierung toleriert überhaupt keine Kritik", sagt die Oppositionelle Victoire Ingabire, die aufgrund ihrer politischen Aktivitäten jahrelang in Haft war, "jeder, der die Regierung kritisiert, wird zum Feind des Landes erklärt." Ingabire ist inzwischen wieder in Freiheit, aber wohl unter permanenter Beobachtung. Eine ausführliche Anfrage ließ die ruandische Regierung unbeantwortet.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat erst im vergangenen Herbst einen großen Bericht über Repressionen Ruandas im Ausland veröffentlicht. "Das Besondere an Ruanda ist, dass sie sich dabei wohlfühlen, diese Übergriffe in Ländern zu begehen, die gleichzeitig bilaterale Geber und Entwicklungspartner sind", sagt Clémentine de Montjoye von Human Rights Watch. Die Nichtregierungsorganisation Freedom House nennt das Land "Top-Ten-Täter der transnationalen Repression". In Belgien wurde 2018 Paul Rusesabagina offenbar gewarnt, dass man seine Ermordung plane. Zuvor war er durch den Spielfilm Hotel Ruanda weltweit als der "Schindler Ruandas" bekannt geworden, der während des Genozids mehr als 1000 Menschen das Leben rettete, indem er ihnen Zuflucht in seinem Hotel bot. Später gründete Rusesabagina aus dem Exil eine Oppositionspartei, die aufgrund ihres bewaffneten Flügels nicht unumstritten ist.

Paul Rusesabagina (re.) vor Gericht. AFP/STRINGER

All das machte ihn offenbar zur Bedrohung für die ruandische Regierung. Rusesabagina zeigte den Vorfall bei der Polizei an, laut Informationen des STANDARD wurden die Ermittlungen jedoch eingestellt. Grundsätzlich bestätigt der belgische Militärgeheimdienst SGRS "geheime Aktivitäten" Ruandas auf belgischem Boden. Laut belgischen Behördenkreisen umfassen solche klandestinen Aktivitäten "Aktionen gegen die ruandische Diaspora", die von aktiver Überwachung bis hin zu Gewaltakten reichen und als "inakzeptabel" bezeichnet werden. Zwei Jahre später wurde Rusesabagina tatsächlich zum Opfer: Nach eigenen Angaben wurde er bei einem Privatjetflug von Dubai aus nach Ruanda entführt – und dort ins Gefängnis gebracht. "Es war die Hölle, jeden Tag gefoltert zu werden", sagt Rusesabagina. "Sie fesselten mich. Sie schlugen mich am ganzen Körper mit ihren Fäusten und Beinen, traten mit ihren Militärstiefeln auf meinen Nacken." Auf internationalen Druck hin wurde er vor gut einem Jahr entlassen.

Das Ruanda-Modell: umstrittene Lösung mit Strahlkraft

All das passt nicht zu dem Bild des sich vorbildlich entwickelnden Musterstaats, das in Europa von Ruanda gezeichnet wird, und das nicht nur von Großbritannien. So wurde Ruanda vergangenes Jahr auch als einer der "Platin-Partner" des FC Bayern auserkoren. Übersetzt bedeutet das vor allem, dass das ostafrikanische Land, dem von 2020 bis 2024 mehr als 184 Millionen Euro Entwicklungshilfe von Deutschland zugesagt wurde, seinerseits einen Millionenbetrag an den Verein überweisen wird. Ruanda ist damit einer der wichtigsten Werbepartner des Clubs, der Schriftzug "Visit Rwanda" leuchtet seither bei allen Bundesliga-Heimspielen prominent und in Großbuchstaben von der Bande.

Für Paul Kagame ist der Deal ein weiterer Erfolg. Beim FC Bayern folgt Ruanda auf Katar, einen ebenfalls umstrittenen Sponsor. FCB-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen verteidigte die Entscheidung des Vereins öffentlich und versicherte, man habe sich vor Abschluss des Werbevertrags "sehr intensiv mit Ruanda beschäftigt". Man kennt also die massiven Vorwürfe in Sachen Menschenrechtsverletzungen? Dazu gibt es vom FC Bayern keine klare Antwort, auf STANDARD-Anfrage konkretisierte der Verein lediglich, unter anderem auf Einschätzungen der EU, deutscher Bundesministerien und der deutschen Botschaft in Kigali zu vertrauen – zudem lasse der Verein seine Partner in Ruanda nicht im Unklaren "über unsere Werte und Grundhaltung". Auch in der Geschäftswelt gilt Ruanda als hervorragender Partner. Ende 2023 eröffnete Biontech, die deutsche Biotechfirma, die mit ihrem Covid-Impfstoff weltweit erfolgreich war, die erste afrikanische Produktionsanlage für Impfstoffe in dem ostafrikanischen Land. "Ruanda stellte sich nach eingehender Prüfung verschiedener Staaten für uns als geeigneter erster Standort auf dem afrikanischen Kontinent heraus", erklärt das Unternehmen. Die Effizienz, die Infrastruktur, die Verlässlichkeit, die Sicherheit im Land – Ruandas glänzendes Image verfängt.

Wer ölt Ruandas Imagemaschinerie?

Wie ist es möglich, trotz all der verfolgten, inhaftierten und toten Kritiker? Die Rwanda-Classified-Recherchen zeigen eine bestens geölte Imagemaschinerie, die nicht nur von Helfern der ruandischen eigenen Diaspora angetrieben wird, sondern auch von westlichen Unternehmen, Institutionen und Politikern. Wie das funktioniert, lässt sich gut an einem Abend Anfang März in Berlin beobachten. Am Rande der internationalen Tourismusmesse ITB lädt Ruanda in ein Luxushotel im Herzen der deutschen Hauptstadt. Geschäftsleute knüpfen, mit Sektflöten gerüstet, Kontakte, die Gäste werden mit Tänzen und musikalischen Einlagen unterhalten, unter großem Trommelwirbel wird eine Reise zur Gorillataufe nach Ruanda verlost. Unter den Gästen ist auch Chantal Mukashyaka, eine elegante Geschäftsfrau in einem glänzenden, hellgrünen Kostüm, die Haare hochgesteckt, wohnhaft am oberbayerischen Tegernsee – dort, wo die Münchner Granden leben. Sie habe, so flüstert man sich zu, den Ruanda-Deal mit dem FC Bayern eingefädelt. Und tatsächlich findet man Mukashyaka später in der ersten Reihe auf einem Gruppenfoto mit Präsident Kagame und Vertretern des FC Bayern, aufgenommen im Sommer 2023 in Ruanda – quasi zur Besiegelung des Sponsorings.

Die Partnerschaft des FC Bayern München mit "Visit Rwanda" hat für deutliche Kritik gesorgt. AFP/MICHAELA STACHE

Zwischen Mukashyaka und Kagame lächelt der Münchner Sportunternehmer Stefan Schaffelhuber von dem Foto herab. Ein vertrautes Bild: Schaffelhuber – einigermaßen prominent geworden als Coach des deutschen Davis-Cup-Teams – und Mukashyaka waren mindestens zeitweise ein Paar, wie etliche Fotos der beiden bei Events dokumentieren. Die beiden waren oder sind aber auch Geschäftspartner in der Schaffelhuber Consulting GmbH. Im Duo haben sie offenbar den Deal zwischen "Visit Rwanda" und dem FC Bayern möglich gemacht. Der FC Bayern will sich dazu nicht äußern – und teilt lediglich grundsätzlich mit, man wolle mit dem Deal helfen, Chancen und Perspektiven in Ruanda zu schaffen. Weder Schaffelhuber noch Mukashyaka äußerten sich auf Nachfrage, auch die verantwortliche ruandische Regierungsinstitution war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Mukashyaka ist damit ein Bilderbuchbeispiel für die vielen Unterstützer Ruandas im Ausland, für die treue Diaspora, die das schillernde Bild in die Welt tragen und Kagame aus dem Exil heraus zu mehr Einfluss verhelfen. Was soll man sagen: Es funktioniert. Im öffentlichen Bild präsentieren sich westliche Unterstützer wie der FC Bayern München an der Seite eines Autokraten – ins Bild gesetzt auch von PR-Agenturen.

EU-Gelder für Nation-Branding

Selbst die Europäische Union (EU) trägt ihren Teil dazu bei, das belegen zwei doch erstaunliche Ausschreibungen, die dazu aufrufen, das Marketing von Ruanda zu unterstützen – aus EU-Geldern. Eine davon soll Statistiken liefern, um mehr Besucher ins Land zu locken. Die andere dient explizit dem "Nation Branding" und beschäftigt sich auch mit der Frage, wie man die wirtschaftlichen Fortschritte des Landes besser kommunizieren kann. Im Klartext: Offensichtlich unterstützt die EU Ruanda mit öffentlichen Geldern dabei, ihr Image aufzupolieren. Aus dem zuständigen Büro in der Europäischen Kommission heißt es auf Nachfrage, die Ausschreibungen unterstützten den Tourismussektor, wodurch das Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen gefördert würden. Politikwissenschafter Alexander Dukalskis, der sich seit Jahren mit autoritären Regimen beschäftigt, sieht das kritisch: "Es wirft echte ethische Fragen auf, ob eine Agentur der Europäischen Union Ressourcen dafür aufwenden sollte, das Image eines solchen Staates zu drehen oder zu pflegen."

Am Ende wird auch die Geflüchteten-Politik von Großbritannien und all seinen potenziellen Nacheiferern dazu beitragen, Ruanda in ein positives Licht zu rücken. Spahn, der nach seinem Ruanda-Besuch klargemacht hat, dass er Ruanda als sicheren und stabilen Staat sieht, sagt auf Anfrage, Abkommen mit Drittstaaten seien die "einzige humanitäre Lösung", um "das Sterben im Mittelmeer und das Recht des Stärkeren zu beenden". Dass Migranten in einem Drittstaat sicher seien, sei im Zuge der Verhandlungen von Abkommen sicherzustellen. Ruanda stehe "beispielhaft für ein Modell zur Führung von Asylverfahren in Drittstaaten", hieß es indes auf STANDARD-Anfrage aus dem österreichischen Bundeskanzleramt. Es gäbe "unterschiedliche Länder, die potenziell dafür infrage kommen könnten".

Der lange Arm des Regimes

Es wäre an Absurdität kaum zu überbieten, wenn man Asylsuchende in ein Land ausbrächte, dessen Bürgern man Asyl gewährt. Gespräche mit ruandischen Geflüchteten unterstreichen die Brutalität der ruandischen Regierung bis in den Westen. "Viele schweigen, weil sie Angst haben", sagt etwa Emmanuel Ndahayo. Er floh vor rund als 20 Jahren, weil er politisch verfolgt wurde. An einem Abend im Mai tritt er zusammen mit anderen Exil-Ruandern als Chor in der Dortmunder Franziskanerkirche auf. Die Gruppe will an den ruandischen Sänger Kizito Mihigo erinnern, der unter unklaren Umständen in einem ruandischen Gefängnis ums Leben kam.

In Ruanda wäre eine solche Erinnerungsveranstaltung nicht möglich, darin sind sich die Chormitglieder einig. Aber müssen sie auch in Deutschland mit Repressionen rechnen? Es scheint zumindest nicht ausgeschlossen. Eine der Anwesenden, Alice Munyarubuga, berichtet von folgendem Vorfall: Nachdem Kizito Mihigo starb, veröffentlichte sie in Erinnerung an ihn einen Song auf Youtube. Wenig später bekam sie in der Berliner Botschaft Ruandas keinen Termin mehr zur Abholung ihres neuen ruandischen Reisepasses. Als sie die damalige erste Botschaftssekretärin in einem privaten Chat um eine Erklärung bittet, sendet diese ihr kommentarlos den Link zu dem Video. Offenbar war die Veröffentlichung genug Grund, die Abholung ihres Passes zu verweigern. Die ruandische Botschaft war auf STANDARD-Anfrage nicht zu erreichen, ebenso wenig die erste Botschaftssekretärin.

In Großbritannien hat der Ruanda-Deal teilweise empörte Reaktionen ausgelöst. IMAGO/Cal Ford

Andere berichten von Einschüchterungen, die im Nachgang früherer Treffen stattgefunden haben. Ziel ist offenbar, den Kontakt zu Oppositionellen zu unterbinden. Eine Persona non grata ist Jean Bosco Twishyirehamwe, der sich für eine selbsternannte "Exilregierung" engagiert und ebenfalls an diesem Wochenende in Dortmund ist. Bei einer früheren Veranstaltung wurde eine dritte Person zusammen mit dem Exilpolitiker fotografiert. Später bekam sie das Foto zugeschickt – mit der eindrücklichen Warnung, nicht weiterhin Kontakt zu Twishyirehamwe zu pflegen. Mehrere Ruander und Ruanderinnen, mit denen der STANDARD gesprochen hat und die sich offen gegen die ruandische Regierung positioniert haben, berichten auch über anonyme Drohanrufe. Und viele fürchten sich vor Konsequenzen für ihre Familie und Freunde in Ruanda, die Reaktionen der Regierungsseite scheinen unberechenbar, ebenso die Folgen. "Einmal ist ein Buchprojekt mit mir deshalb abgesagt worden, weil man Angst hatte, die Familie würde Repressionen erleiden müssen. Völlig verrückt", sagt Völkerrechtler Gerd Hankel, der seit Jahren zu Ruanda forscht.

Angriffe auf Journalisten

Doch Ruanda übt nicht nur Druck auf Einzelne aus, die Einschüchterung findet auch auf systematischer Ebene statt. So muss mit Konsequenzen rechnen, wer als Journalist über Ruanda berichten will. Bei der Recherche für diesen Report wurde eine E-Mail geleakt, die sich an politisch kritische Ruanderinnen und Ruander richtete. Darin wurde ergebnisoffen nach deren Erfahrungen mit Einschüchterungen in Deutschland gefragt. Der Inhalt der E-Mail wurde mit der Schlagzeile "Deutsche Journalistin erwägt finstere Agenda" auf einem regierungsnahen ruandischen Portal veröffentlicht – mit Foto und Namen der deutschen Reporterin, die bei dieser Recherche für den STANDARD tätig war. Das Medium war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Dass es sich hierbei nicht um einen Einzelfall handelt, zeigt ein Beispiel aus Belgien: Dort musste eine kanadische Journalistin bei der Recherche für ihr Buch über Ruanda sogar Personenschutz gestellt werden, weil der Geheimdienst um ihre Sicherheit besorgt war.

Selbst die Justiz ist vor dem langen Arm Ruandas nicht sicher. 2016 wird am Frankfurter Flughafen ein Exil-Ruander festgenommen. Der Grund für die Festnahme war, dass Ruanda Jahre zuvor bei Interpol eine Fahndungsnotiz beantragt hatte. Das Land beschuldigte den Mann, der einst hohe politische Positionen innehatte, des Völkermords und der Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Bei späteren Nachforschungen stellte sich jedoch heraus, dass er zum Zeitpunkt der angeblichen Taten schon längst das Land verlassen hatte. Interpol zog die Fahndungsnotiz daraufhin zurück. Auf Anfrage versicherte die Organisation, man verfüge über eine Reihe von Systemen, um Missbrauch zu verhindern – und diese seien in den vergangenen Jahren auch verstärkt worden. Deutschland entschied sich jedoch explizit, die Meldung aufrechtzuerhalten. "Beim Völkermordvorwurf ist man paralysiert in Deutschland, aus verständlichen Gründen", sagt Gerd Hankel zu dem Fall. "Aber man sollte sich dessen auch bewusst sein und sich nicht instrumentalisieren lassen." Die Aufrechterhaltung hatte für den Exil-Ruander dramatische Konsequenzen: Er verbrachte acht Monate in Haft –, bis das deutsche Auswärtige Amt sich durchrang, die Auslieferung nach Ruanda abzulehnen. Erst daraufhin hob das Oberlandesgericht den Haftbefehl auf. Das deutsche Bundeskriminalamt teilte auf Anfrage mit, man könne keine Auskunft mehr zu dem konkreten Fall geben, da der Vorgang bereits gelöscht sei. Grundsätzlich prüfe man aber alle Interpol-Fahndungsersuchen auf Vollständigkeit, Schlüssigkeit und Erfüllung rechtlicher Grundvoraussetzungen. Auch das deutsche Bundesamt für Justiz versichert, man prüfe eingehende Fahndungen sorgfältig.

Als Interpol im November 2015, kein halbes Jahr nach der Löschung jener substanzlosen Fahndungsnotiz, seine Generalversammlung ausgerechnet in Ruandas Hauptstadt Kigali ausrichtete, hielt Präsident Kagame die Keynote – und bedankte sich bei Interpol für die "verlässliche Zusammenarbeit". (Sophia Baumann, Jaya Mirani, Bastian Obermayer, Maria Retter, 28.5.2024)