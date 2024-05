Eine neue Verordnung ermöglicht es, künftig in Pendlergemeinden Containermärkte auch sonntags zu öffnen

Wir brauchen keine Ortsangabe – es ist klar, dass wir uns im Burgenland befinden, wenn es von der Landesregierung heißt: "Verkauft werden dürfen Waren des täglichen Bedarfs, mit der Ausnahme von Alkohol." Wo sonst gehören Wein und Co ebenfalls zu den Waren des täglichen Bedarfs? (Ja, aber die Südsteiermark ist kein Bundesland, Anm) Die erwähnte Regelung kann also gar nicht alle Geschäfte des Landes betreffen. Es geht dabei lediglich um jene Verkaufsstellen, die dank der neuen Ladenöffnungszeiten auch am Sonntag offen haben dürfen.

Märkte in Containern wie der Kastlgreissler in Hornstein können künftig – unter bestimmten Voraussetzungen – auch an Sonntagen öffnen. Guido Gluschitsch

Mit der neuen Regelung gelten erweiterte Öffnungszeiten – auch am Sonntag von sieben bis zwölf Uhr – für Containermärkte, aber auch Kaufhäuser, die die entsprechende technische Einrichtung haben, um alle Anforderungen zu erfüllen. Die Märkte müssen ganz ohne Personal auskommen, dürfen maximal 300 Quadratmeter Verkaufsfläche haben, und die Anzahl der Wochenöffnungszeiten darf 72 Stunden nicht überschreiten.

Nahversorgung sicherstellen

"Die neue Öffnungszeitenverordnung ermöglicht es, sowohl in touristisch geprägten Gemeinden als auch in Pendlergemeinden die Öffnungszeiten flexibler zu gestalten", heißt es aus dem Büro von Landesrat Leonard Schneemann (SPÖ). "Die neue Verordnung soll als weitere Maßnahme dabei unterstützen, die Nahversorgung in den Kommunen sicherzustellen", erklärt Schneemann.

Das Land habe damit auf den Wunsch einiger Pendlergemeinden regiert, die wie 43 Tourismusgemeinden ebenfalls in die Liste der Orte aufgenommen werden wollten, in welchen die Regelung gilt. Die Erfüllung der Voraussetzungen jener mehr als zehn Gemeinden, die im Rahmen des Begutachtungsverfahrens Bedarf gemeldet haben, werde derzeit geprüft.

Angeboten werden in den Containermärkten oft Lebensmittel von Bauern und Erzeugern aus der Umgebung, aber auch Süßes und Salziges. Die Kundinnen und Kunden bezahlen ihren Einkauf an einer Selbstbedienungskassa. Guido Gluschitsch

Kritikern der neuen Regelung, die fürchten, dass damit die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Einzelhandel langsam ausgehöhlt werden, antwortet Schneemann: "Es droht keine Sonntagsöffnung durch die Hintertür. Die neue Verordnung bietet lediglich die Möglichkeit einer Öffnung an Sonntagen unter bestimmten Voraussetzungen und ohne Personaleinsatz." In der Regelung sei zweifelsfrei festgehalten, dass "keine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt werden dürfen, und zwar weder mit Verkaufstätigkeiten noch mit damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten zur Betreuung der Kundinnen und Kunden oder Nachbefüllung von Regalen und dergleichen".

Eine Verpflichtung, am Sonntag zu öffnen, gibt es ebenso wenig wie Alkohol. (Guido Gluschitsch, 28.5.2024)