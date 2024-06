In unserem Format "90 Sekunden mit" sprechen wir mit den österreichischen Spitzenkandidaten für die EU-Wahl am 9. Juni. Die Neos gehen mit Quereinsteiger Helmut Brandstätter als Spitzenkandidat in die Wahl. Der 69-Jährige spricht mit dem STANDARD über die Neutralität Österreichs, eine europäische Armee und seine Aktivitäten auf Social Media. 2019 stimmten 8,4 Prozent bei der EU-Wahl für die Neos.

Interview mit Helmut Brandstätter

In unserem Format „90 Sekunden mit“ sprechen wir mit den Spitzenkandidat:innen für die EU-Wahl. DER STANDARD

Das ausführliche Interview mit Helmut Brandstätter lesen Sie hier. (Antonia Titze, Nicholas Wemer, 3.6.2024)