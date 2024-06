In unserem Format "90 Sekunden mit" sprechen wir mit den österreichischen Spitzenkandidaten für die EU-Wahl am 9. Juni. Lena Schilling tritt als Quereinsteigerin für die Grünen an. Mit dem STANDARD spricht die 23-Jährige im Kurzinterview darüber, was sie dem Listenzweiten Thomas Waitz voraus hat, wie kommunistische Vorbilder mit den Grünen zusammenpassen und warum junge Menschen zur EU-Wahl gehen sollten. 2019 stimmten bei der EU-Wahl 14,1 Prozent für die Grünen.

Interview mit Lena Schilling

Das ausführliche Interview mit Lena Schilling lesen Sie hier. (Antonia Titze, Nicholas Wemer, 5.6.2024)