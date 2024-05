In unserem Format "90 Sekunden mit" sprechen wir mit den österreichischen Spitzenkandidaten für die EU-Wahl am 9. Juni. In Teil zwei unserer Serie spricht der Spitzenkandidat der SPÖ, Andreas Schieder, über das "riesige Zukunftsprojekt" Europäische Union, Umweltschutz und seine Erfolge im EU-Parlament. Der 55-Jährige zog bereits 2019 in das EU-Parlament ein. Damals erreichte die SPÖ 23,9 Prozent.

Interview mit Andreas Schieder

In unserem Format „90 Sekunden mit“ sprechen wir mit den Spitzenkandidat:innen für die EU-Wahl. DER STANDARD

