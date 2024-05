Der Binnenmarkt hat Wohlstand in den Mitgliedsländern geschaffen. Ohne weitere Integrationsschritte setzt die EU aber ihre Zukunft aufs Spiel. Wie beim Bundesschatz sollten auch Bürgerinnen und Bürger in die Union investieren können

In seinem Gastkommentar tritt der Wifo-Ökonom und frühere bulgarische Vizepremierminister für EU-Fragen Atanas Pekanov für eine Stärkung des EU-Binnenmarktes und eine Schengen-Vollmitgliedschaft Bulgariens und Rumäniens ein.

Freier Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Personen, das sind die Grundpfeiler des europäischen Binnenmarkts. Foto: Getty Images / Malte Mueller

Seit den Europawahlen 2019 hat sich die Welt grundlegend verändert. Geopolitische Risiken, Handelskriege und Energieversorgungsengpässe bedrohen die Stabilität der EU. Im Zentrum des europäischen Erfolgsmodells steht seit jeher der Binnenmarkt. Er ist unser wichtigster Wirtschaftsmotor. Doch der Binnenmarkt ist unvollendet und muss nun endlich überarbeitet werden.

Die Krisenjahre haben deutlich gezeigt, dass gemeinsame Lösungen der Mitgliedsländer erfolgsversprechender sind als nationale Alleingänge. In der Covid-19-Pandemie konnten durch gemeinsame Impfstoffbestellungen ausreichende Mengen zu guten Preisen sichergestellt werden. Die EU hat mit Next Generation EU endlich einen gemeinsamen Wirtschaftsfonds eingerichtet, um die wirtschaftliche Erholung und die grüne Transformation zu finanzieren. Diese Maßnahme wurde von den Finanzmärkten positiv aufgenommen – seit 2021 werden jährlich EU-Anleihen von 100 Milliarden Euro zur Finanzierung dieses Fonds ausgegeben und mit den bestmöglichen Ratings versehen. Er finanziert wichtige EU-Projekte zu guten Konditionen – in Österreich zum Beispiel den Bau des Koralmtunnels.

Unvollendetes Kronjuwel

In den kommenden Jahren müssen weitere Schritte in diese Richtung gesetzt werden. Der Binnenmarkt gilt als unvollendetes Kronjuwel der EU. Es gibt noch viele Hindernisse, die durch Grenzen verursacht werden. Zum Beispiel beim Handel mit Dienstleistungen, was häufig zu höheren Preisen für inländische Dienstleistungen, insbesondere in den "alten" EU-Mitgliedsstaaten, führt.

Auch Verkehr und Infrastruktur sind nicht ausreichend verzahnt. Wettbewerbsschranken und technische Hindernisse müssten weiter minimiert werden, um einen möglichst reibungslosen Verkehr zu gewährleisten. Die Schaffung eines Hochgeschwindigkeitsbahnnetzes zwischen den Hauptstädten der EU und den großen Zentren bleibt ein Wunschtraum. Moderne Schienennetze werden derzeit nur in einzelnen Staaten realisiert – auch hier zeigt sich die Notwendigkeit einer stärkeren Koordinierung auf EU-Ebene.

Gemeinsamer Markt

Zur vollständigen Integration unseres gemeinsamen Marktes ohne Grenzen gehört auch die Vollmitgliedschaft Bulgariens und Rumäniens im Schengenraum – denn alle formalen Kriterien dafür haben die beiden Länder längst erfüllt.

Der Binnenmarkt beruht auf den vier Grundfreiheiten: freier Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Personen. Sie erleichtern das tägliche Leben, fördern Wachstum, Innovation und Forschung. Das hat Wohlstand geschaffen – große österreichische Unternehmen haben in Osteuropa etwa beim Bau von Flughäfen ihre Marktchancen genutzt. Das war effizient und hat tausende Arbeitsplätze für die Menschen vor Ort geschaffen. Es hat aber auch führenden jungen Unternehmen aus Osteuropa, zum Beispiel aus Estland, Bulgarien und Polen, die Möglichkeit gegeben, sich in einem größeren Markt zu entwickeln. Die Kohäsionspolitik hat diese wirtschaftlichen Entwicklungen unterstützt – und sie muss es auch in Zukunft tun. Sie darf nicht durch neue Prioritäten wie mehr Ausgaben für Sicherheit und Verteidigung ersetzt werden.

Neue Mittel

Nachdem Sicherheit und Verteidigung inzwischen zu zentralen Prioritäten geworden sind, wird die EU neue Mittel mobilisieren müssen. Am besten gelingt dies, wenn auch private Haushalte investieren. Derzeit liegen EU-weit Ersparnisse in Höhe von 33 Billionen Euro ungenutzt auf Einlagenkonten. Die Vollendung der Kapitalmarktunion könnte diese Gelder für bessere Zwecke mobilisieren. Gegenwärtig wird ein Teil dieser Mittel in US-Staatsanleihen investiert, anstatt sie der EU zugutekommen zu lassen. Initiativen wie die des österreichischen Finanzministeriums, den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, einfach in Bundesschatzbriefe zu investieren, sind wichtig, müssen aber auf EU-Ebene ausgeweitet werden.

Die Mobilisierung privater Ersparnisse auf EU-Ebene ist ein wichtiges Ziel, aber bei weitem wichtiger ist ein größeres EU-Budget. Damit können wichtige Infrastrukturprojekte finanziert, die Kohäsionspolitik weiter vorangetrieben und neue Prioritäten wie die grüne Transformation unterstützt werden. So kann auch der Binnenmarkt weiterwachsen. Dazu sollte aber auch die Spitzenforschung stärker und zentraler finanziert werden. Denn im Vergleich zu den USA fehlt es in der EU noch an weltweit führenden Technologieunternehmen, die diese Investitionen sonst tätigen könnten.

Souveränität stärken

Wie die jüngsten Berichte des ehemaligen italienischen Premiers Enrico Letta und der bevorstehende Bericht des früheren EZB-Chefs Mario Draghi zeigen, brauchen die EU und ihr Binnenmarkt einen grundlegenden Wandel. In den kommenden Jahren wird Europa mit einem wachsenden Finanzierungsbedarf und der Notwendigkeit einer stärkeren Integration konfrontiert sein. Diese Integration würde die Souveränität der einzelnen EU-Länder nicht untergraben, sondern stärken. Sie würde die Union unabhängiger machen und in die Lage versetzen, bei der Bewältigung der großen Herausforderungen mitzuwirken. Dies ist ein entscheidendes Merkmal der Souveränität – und gleichzeitig das wichtigste Mittel, um sicherzustellen, dass die EU die Sicherheit und den Wohlstand ihrer Bürgerinnen und Bürger gewährleistet. (Atanas Pekanov, 29.5.2024)