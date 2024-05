Bereits im März konnte Apple bei den Verkäufe wieder zulegen. REUTERS/Aly Song

Der US-iPhone-Hersteller Apple hat in China nach schwierigen Monaten zuletzt dank hoher Rabatte wohl wieder etwas an Boden gewonnen. Zahlen der China Academy of Information and Communications Technology zeigten ein starkes Wachstum bei den Smartphone-Auslieferungen an Einzelhändler im April, berichtete Bloomberg am Dienstag. Davon dürften nach Berechnungen der Nachrichtenagentur rund 3,5 Mio. Exemplare auf ausländische Hersteller entfallen, der Großteil davon von Apple.

Bereits im März konnte Apple wieder zulegen, nachdem Chinesen noch zum Jahresbeginn mit iPhone-Käufen gezögert hatten. Der Konkurrent Huawei hatte den Kaliforniern Marktanteile im umkämpften Smartphone-Markt abgeknöpft. Apple senkte daraufhin die Preise und buhlte mit Angeboten um potenzielle Käufer. Analysten von Bloomberg halten mittlerweile eine Stabilisierung der iPhone-Verkäufe in China für möglich. (APA/dpa-AFX, 28.5.2024)