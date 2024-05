Weil die grüne EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling in Turbulenzen steckt, steigen die Chancen, dass der Listenzweite aus der Steiermark Delegationsleiter wird

Thomas Waitz gilt als ruhiger Politiker.

Es gibt in Zeiten von Social Media den Typus Politikerin, der durch starkes Auftreten und Eloquenz herausragt. Auf der anderen Seite in den Personalspektren von Parteien stehen jene, die zurückhaltend auftreten, als in der Sache firme Politiker beeindrucken, die ruhigeren, hintergründigen Töne bevorzugen.

Zur zweiten Kategorie gehört Thomas Waitz. Wer ihn trifft, darf damit rechnen, dass er sich mit dem Satz "Ich bin ein Bauer" vorstellt. Das irritiert wegen des geschliffenen Hochdeutschs, das er spricht. Aber es stimmt auch. Der 51-Jährige ist Biobauer und Forstwirt aus der Gegend von Leutschach. Neben dem Hof, den er mit seiner Frau bewirtschaftet, betreibt er auch ein kleines, feines Sägewerk. Die beiden haben drei Kinder.

Die Familie und ein Leben in Eintracht mit der Natur waren dem Südsteirer immer schon wichtig. Aber das ist nur die eine Seite des grünen "Tom Waits", wie er von Parteifreunden in Anspielung auf den US-Musiker oft scherzhaft ausgesprochen wird. Im scharfen Kontrast zur Heimat in den Weinbergen der "steirischen Toskana" gibt es auch den internationalen Waitz, der seit 2017 immer weniger Zeit findet für seine besondere Leidenschaft, die Bienenzucht.

Nachrücker ins EU-Parlament

Das hat damit zu tun, dass damals Eva Glawischnig als Parteichefin hinwarf und die EU-Abgeordnete Ulrike Lunacek in die nationale Politik zurückkehrte. Waitz rückte ins EU-Parlament nach. Bis dahin hatte er sich als Schreck der steirischen Landwirtschaftskammer hervorgetan.

In Straßburg wurde er rasch zum kompetenten Europapolitiker, nicht nur im Agrarbereich. Er engagierte sich international, wurde 2019 Co-Vorsitzender der Europäischen Grünen – bis heute.

Im vergangenen Herbst stellte sich bei den Grünen die Frage, wer bei den Wahlen 2024 als Spitzenkandidat ins Rennen gehen werde. Die Parteiführung in Wien wollte eine Frau als "Nummer eins". Eigentlich war dafür Klimaministerin Leonore Gewessler vorgesehen. Weil sie absagte, wurde im Jänner die Klimaaktivistin Lena Schilling als Spitzenkandidatin gekürt.

Waitz, der Mandatar des Hintergrunds, hatte sich von Anfang an um Platz zwei beworben, wollte Schilling gerne die große Bühne überlassen, wie er zu Jahresanfang sagte. Da Schilling inzwischen in Turbulenzen geriet, es Zweifel gibt, ob sie als Delegationsleiterin im Parlament geeignet wäre, könnte der Südsteirer wieder einmal einspringen müssen – und am Ende doch die Führung übernehmen. (Thomas Mayer, 28.5.2024)