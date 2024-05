Im Vorjahr war Filip Misolic noch in der Qualifikation der French Open gescheitert. Dieses Jahr steht er sogar in der zweiten Runde des Hauptbewerbes. IMAGO/ZUMA Wire

Paris – Die emotionale Show von Rafael Nadal auf dem Court Philippe Chatrier war noch kaum verkraftet, da ließ auf einem Nebenplatz, auf Court 11 von Roland Garros, Filip Misolic seinen Emotionen freien Lauf. Kurz nach 21.30 Uhr hatte der 22-jährige Qualifikant aus der Steiermark seinen ersten Matchball gegen den Finnen Otto Virtanen verwandelt – nach aufreibenden 3:20 Stunden Spielzeit. Bei 0:2 in Sätzen und bei 0:4 im vierten Durchgang hatte Misolic gegen den Qualifikationsbezwinger von Dominic Thiem schon wie der sichere Verlierer ausgesehen. Aber die Nummer 243 der Weltrangliste stellte das Aus vor Augen auf 4:4, verlängerte seinen Lauf bis zum Satzgleichstand und setzte sich als fitterer Spieler gegen seinen Jahrgangskollegen Virtanen im fünften Satz deutlich durch.

Das erste Spiel im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers zu gewinnen beglückte den Grazer, auch weil er seinen Verdienst damit allein bei den French Open auf 110.000 Euro fast verdoppeln konnte. Auch geraume Zeit nach dem Triumph stand er "noch immer unter Adrenalin, das wird auch über die Nacht wirken". Als Andenken blieb ihm "sicher ein bisschen ein Muskelkater", den er wohl bis Donnerstag ausschütteln kann. Da wartet in Francisco Cerundolo die Nummer 23 des Turniers. Der Argentinier hatte beim 6:3, 6:3, 6:4 gegen den Deutschen Yannick Hanfmann deutlich weniger Arbeit als Misolic.

Gute, alte Zeit

Cerundolo, 2019 schon die Nummer 19, aber gegenwärtig die Nummer 27 der Welt, hatte zuletzt in Miami Sebastian Ofner in Runde zwei eliminiert. In Paris ist Ofner, so es die ständigen Regenpausen zulassen, am Mittwoch gegen Cerundolos Landsmann Baez, die Nummer 20 von Paris, gefordert.

Zuletzt schmückten 2020 zwei Österreicher die zweite Runde der French Open. Jurij Rodionov kam damals nicht mehr weiter, Thiem stieß dagegen bis ins Viertelfinale vor. Drei Österreicher in der zweiten Runde spielte es vor zehn Jahren mit Thiem, Andreas Haider-Maurer und Jürgen Melzer, dem Halbfinalisten von 2010.

Nadal spritzt Wimbledon

Noch weiter zurück (2005) liegt Rafael Nadals erster Sieg bei den French Open, die der Mallorquiner insgesamt 14 Mal gewann. Kein Wunder, dass nur wenige akzeptieren wollen, dass seine Dreisatzniederlage am Montag gegen Alexander Zverev das letzte Hurra des Sandplatzkönigs bei seinem Leibturnier gewesen sein soll. Am wenigsten damit abfinden will sich der bald 38-Jährige anscheinend selbst. Nadal will aber zunächst alles dafür tun, dass er anlässlich des olympischen Tennisturniers nach Roland Garros zurückkehren kann. Den Rasenklassiker in Wimbledon und das ganze Drumherum dürfte er sich ersparen.

"Ich weiß nicht, ob es so schlau wäre, nach all dem, was meinem Körper passiert ist, jetzt eine Umstellung auf einen komplett anderen Belag zu machen und dann wieder auf Sand zurückzukehren", sagte Nadal, der zweimal (2008 und 2010) in Wimbledon triumphiert hatte. Das dritte Grand-Slam-Turnier der Saison startet am 1. Juli, ab 27. Juli geht es um Olympiamedaillen. Zwei Goldene hat Nadal schon, vom Einzel in Peking 2008 und vom Doppel mit Marc López 2016 in Rio de Janeiro.

Dass er bei seinem 19. French-Open-Start das erste Mal in der ersten Runde ausgeschieden war, fand Nadal, der erst Mitte April sein Comeback auf der Tour gegeben hatte, an sich nicht sonderlich tragisch. Er habe durch die unglückliche Auslosung gegen "einen der besten Tennisspieler der Welt" spielen müssen und sich dabei sehr achtbar aus der Affäre gezogen: "Ich war nicht so weit weg, das ist mein Gefühl und meine Wahrheit." (lü, APA, 28.5.2024)