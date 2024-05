Das Bild zeigt kein geraubtes Kunstwerk, sondern ein Relief aus der Ausstellung "Theater im Alten Rom", die derzeit im Ara Pacis Museum in Rom stattfindet. IMAGO/Matteo Nardone

Griechische Statuen, Helme, Bronzeskulpturen, Amphoren, Mosaike und Schmuck aus dem 9. Jahrhundert v. Christus bis zum 3. Jahrhundert nach Christus, sowie Fresken aus dem 17. Jahrhundert, die in den vergangenen Jahren gestohlen wurden, sind aus den USA nach Italien zurückgeführt worden. Die circa 600 Kunstwerke im Wert von etwa 60 Millionen Euro wurden am Dienstag in Rom den Medien vorgestellt.

Dabei handelt es sich hauptsächlich um Kunstwerke, die bei illegalen Ausgrabungen in Mittel- und Süditalien entwendet wurden. Die Objekte waren auch aus Kirchen, Museen und Privatsammlungen gestohlen worden, teilte die auf Kunstdiebstähle spezialisierte Carabinieri-Einheit TPC mit. Die Vermögenswerte konnten dank Ermittlungen, die von den Carabinieri in Zusammenarbeit mit den italienischen Justizbehörden und mit Unterstützung der New Yorker Bezirksstaatsanwaltschaft und der US Homeland Security Investigations durchgeführt wurden, nach Italien zurückgebracht werden. (APA, 28.5.2025)