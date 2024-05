Anfang 2024 wurde Youtube beschuldigt, das Laden von Videos absichtlich zu verlangsamen. Der Fehler lag in dem Fall jedoch bei einem Adblocker-Plug-in. REUTERS

Googles Videoplattform Youtube versteht wenig Spaß, wenn es um die Monetarisierung des Contents – entweder durch Werbung oder durch ein kostenpflichtiges Premium-Abo – geht. So hieß es im November 2023, dass erstens die Preise für Youtube Premium in Österreich erhöht werden und zweitens härter gegen die Nutzung von Adblockern vorgegangen wird.

So begann Youtube Ende vergangenen Jahres, User zum Deaktivieren ihres Adblockers aufzufordern: Wer keine Werbung sehen will, kann ein Premium-Abo abschließen, so die Devise. Neben Adblockern im Browser wird auch gegen Apps wie das offiziell eingestellte Youtube Vanced vorgegangen, welche es ermöglichen, Premium-Funktionen auch ohne ein entsprechendes Abo zu nutzen.

Anfang 2024 wurde Google auch beschuldigt, aktiv die Ladezeiten der Youtube-Website und der -Videos zu verlangsamen, wenn User einen Adblocker installiert haben. Später stellte sich heraus, dass dies nicht von Google gewollt war, sondern durch einen Fehler im beliebten Plug-in Adblock Plus verursacht wurde.

Videos springen direkt ans Ende

Nun machen User laut Berichten der Fachmedien 9to5google und Android Police erneut ähnliche Beobachtungen. So schreiben die Medien, dass Youtube-Videos in manchen Fällen direkt ans Ende des Clips springen, wenn ein Adblocker aktiviert ist. Wird der Adblocker deaktiviert, so lassen sich die Videos normal abspielen. Ist ein Adblocker installiert und versuchen User, an eine bestimmte Stelle des Videos zu springen, so wird die Wiedergabe durch einen angeblichen Ladevorgang gestoppt.

Viele User gehen nun davon aus, dass es sich hier um eine absichtliche Maßnahme Googles handelt. Möglich ist aber auch, dass das Szenario nicht von Google intendiert wurde, sondern es sich – wie schon zu Jahresanfang – um einen Fehler in einem Adblocker-Plug-in handelt.

Weitere Umgehungsversuche

Indes nutzen User immer wieder neue Möglichkeiten, um das Ausspielen von Werbung auf Youtube zu unterbinden. So gibt es etwa Browser-Plug-ins, die das Abspielen von Youtube-Werbung beschleunigen, anstatt diese ganz zu unterbinden. Im Artikel von Android Police heißt es außerdem, dass Adblocker wie uBlock Origin nach wie vor beim Blockieren von Youtube-Werbung funktionieren. Außerdem würden manche User ihre Location via VPN auf Albanien ändern, um keine Werbung ausgespielt zu bekommen.

Auf europäischer Ebene wird derzeit debattiert, ob das Vorgehen gegen Adblocker in der EU überhaupt legal ist: Datenschutzaktivist Alexander Hanff sieht darin einen Verstoß gegen die DSGVO und hat eine Beschwerde bei der irischen Datenschutzkommission eingereicht. (stm, 28.5.2024)