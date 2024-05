Videos aus zwei Nachtlokalen in Kärnten machen auf Social Media die Runde. In den Aufnahmen wird ebenfalls die Parole "Ausländer raus!" zu "L'Amour toujours" gegrölt

Die Videos sollenaus zwei Nachtlokalen in Klagenfurt und Villach stammen. (Symbolbild) APA/AFP/LLUIS GENE

Klagenfurt – Nach dem Vorfall auf der deutschen Insel Sylt, wo auf einer Nobelparty rassistische Gesänge angestimmt wurden, soll es gleich gelagerte Fälle auch in Kärnten gegeben haben. Am Dienstag machten auf Social Media Videos die Runde, die aus zwei Nachtlokalen in Klagenfurt und Villach stammen sollen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, hieß es auf APA-Anfrage.

Auch in den nun bekannt gewordenen Videos wurde – wie schon auf Sylt – die Parole "Ausländer raus!" zur Melodie von Gigi D'Agostinos L'Amour toujours gegrölt. Von der Landespolizeidirektion Kärnten hieß es, die Videos seien seit wenigen Stunden bekannt. Wo diese genau aufgenommen wurden, sei jedoch noch nicht verifiziert worden. (APA, 28.5.2024)