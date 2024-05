Außerdem eine Reportage über Österreich im Tobsuchtsmodus, "Fokus Europa" über die EU-Wahl und das Drama "There Will Be Blood"

19.40 REPORTAGE

Re: Kiffen für alle In Deutschland ist der Cannabiskonsum seit April dieses Jahres legal. Doch woher sollen die bis zu 400 Tonnen Cannabis, die in Deutschland jährlich konsumiert werden, kommen? Die Frage beschäftigt auch Micha Knodt, Influencer und Urgestein der Hanfszene. Bis 20.15, Arte

Mathilda (Anaïs Demoustier) kämpft sich mit ihrer Tochter in Robert Guédiguians Sozialdrama "Gloria Mundi" in prekären Verhältnissen in Marseille durch – zu sehen auf Arte um 20.15 Uhr. Foto: Ex Nihilo / Agat F. & Cie / France 3 C. / Bibi Film Italie

20.15 SOZIALDRAMA

Gloria Mundi (F 2019, Robert Guédiguian) ­Regisseur Robert Guédiguian taucht mit seinem Stammensemble erneut in die Welt des Prekariats in Marseille ein und erinnert an seinen erfolgreichsten Film Marius und Jeanette: Sylvie (Ariane Ascaride) schuftet im Hafen, während ihr Mann (Jean-Pierre Darroussin) als Busfahrer arbeitet und sich die Tochter (Anaïs Demoustier) mit einem Job im Verkauf über Wasser hält. Anlass zu Hoffnung geben die gerade geborene Enkelin Gloria und der aus dem Gefängnis entlassene Großvater (Gérard Meylan). Bis 21.57, Arte

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Österreich rastet aus – Jeder gegen ­jeden Aggression im Internet, in der Schule, im Wartezimmer, im Öffi- und Straßenverkehr. Hanno Settele reist durch ein Land im Tobsuchtsmodus. Bis 21.05, ORF 1

20.15 DOKUMENTATIONEN

60 Jahre Auschwitzprozess Im Dezember 1963 trafen die ersten Augenzeugen der Verbrechen von Auschwitz in Frankfurt ein, um in einem Prozess ihre Aussagen zu machen. Die Dokumentation lässt auch Zeitzeugen, die damals in dem Prozess mitgewirkt haben, zu Wort kommen. Ab 21.00 befasst sich eine weitere Doku, Auschwitz vor Gericht, mit dem bedeutendsten und größten Gerichtsverfahren der deutschen Rechtsgeschichte. Bis 21.45, 3sat

21.57 DOKUMENTATION

Die Erfindung der guten Mutter Der Mythos der guten Mutter mit angeborener Mutter­liebe und Opferbereitschaft gehört seit Jahrhunderten zum fixen Inventar unserer Gesellschaft. Marion Priglingers Film nimmt hartnäckige Klischees ins Visier und rüttelt mit Witz an unserem heutigen Mutterbild. Bis 22.50, Arte

22.30 EU-WAHL ’24

Fokus Europa: EU-Sicherheitspolitik Themen des Europa-Magazins sind ein Krieg ohne Panzer, eine Bürgerwehr in Litauen und Europol im Einsatz gegen Terror und kriminelle Banden. Studiogast ist der Sicherheitsexperte Heinz Gärtner. Bis 23.05, ORF 2

22.30 AGENTENTHRILLER

James Bond 007: Spectre (GB 2015, Sam Mendes) Beim vierten, erneut von Sam Mendes inszenierten Einsatz als James Bond machte Daniel Craig unter anderem auch im Salzkammergut Station. Christoph Waltz reihte sich in die lange Galerie der Bond-Bösewichte ein. Bis 1.25, Kabel eins

23.30 DRAMA

There Will Be Blood (USA 2007, Paul Thomas Anderson) Daniel Plainview (Daniel Day­-Lewis) findet im Westen der USA zu Beginn des 20. Jahrhunderts Öl und wird zu einem mächtigen Ölbaron. Erst bei dem christlich-fundamentalistischen Prediger Eli Sunday (Paul Dano) stößt er an seine Grenzen. Paul Thomas Andersons wuchtige Filmparabel lässt einen immer wieder staunen. Bis 2.10, Servus TV

23.45 ANIMATIONSFILM

Isle of Dogs – Ataris Reise (USA/D/GB/J 2018, Wes Anderson) Die zwölfjährige Atari bricht nach Trash Island auf, wohin alle Hunde nach einer Seuche verbannt wurden, um dort nach ihrem Hund Spot zu suchen. In liebevollem Stop-Motion-Verfahren gefilmte Parabel von Wes Anderson (Asteroid City). Bis 1.35, ATV 2

1.30 DOKUMENTATION

New York – Weltstadt der Kunst "The Shed", eine neue Kulturfabrik in Manhattan, ist Galerie, Produktionsstätte und Festivalhaus in einem. Bis 2.20, Arte