In einer Welt, in der alles möglich ist und man alles werden kann, ist auch der Druck enorm hoch. Die vermeintliche Befreiung von Zwängen schafft neue Bedingungen, denen man sich unterwerfen muss, sagt eine Expertin

Junge Frauen und Männer präsentieren auf Social Media perfekte Körper und perfekte Leben. Das fordert zur Nachahmung auf, doch viele übersehen dabei, dass hier unrealistische Standards scheinbar zur Norm werden. Auch darauf will der Tag der Essstörungen am 2. Juni aufmerksam machen. Getty Images

Das gestörte Essverhalten greift wieder um sich. Und nicht erst seit Corona, man konnte diese Entwicklung im Grunde schon in den Jahren davor erkennen. Die Pandemie mit den Lockdowns hat sie aber offensichtlich gemacht. Dabei hatte man eine Weile gedacht, man habe das so weit im Griff. Nach den "Hungerhaken"-Modells in den 1990er-Jahren setzte sich in den Nullerjahren ein athletischeres Körperbild durch. Schlank, ja, aber auf gesunde Art und Weise, mit Muskelmasse und Vitalität, war die Botschaft.

Und dann kam Social Media mit der Welt der Influencerinnen und Influencer. Auf einmal waren überall und permanent perfekte Körper zu sehen, zusammen mit der gesündesten Art der Ernährung, der idealen Fitness, der nachhaltigsten Entspannung, generell dem besten Lebensstil. Ideale Ausformungen unterschiedlicher Konzepte von Körper und Ernährung werden hier als die scheinbare Norm präsentiert – und bauen auf Follower Druck auf, ebenso erfolgreich zu sein.

Hier greift dann, auf eine gewisse Art, ein weiteres Konzept – oder besser gesagt eine Ideologie – in unseren Alltag ein, die man auf den ersten Blick nicht mit Körperbildern verbinden würde: der Neoliberalismus. So sieht es zumindest Heidrun Eichberger-Heckmann. Die Psychotherapeutin und klinische Psychologin leitet den Bereich Psychotherapie der oberösterreichischen Non-Profit-Organisation Progres und ist Expertin für Essstörungen.

Das Scheitern der Individualität

"Die neoliberale Ideologie gaukelt uns vor, dass alles möglich und schaffbar ist. Wir haben alle Freiheiten, ohne jede Begrenzung. Doch das übt einen ziemlichen Druck auf uns aus", sagt die Expertin. Denn wenn alles möglich ist und man es trotzdem nicht schafft, dann muss man ja wohl selbst daran schuld sein. Eichberger-Heckmann führt aus: "Ist man in den 1980er- oder 1990er-Jahren in die Schule gegangen, waren manche gut und andere nicht so gut. Schlecht sein in der Schule war eine Möglichkeit. Heute hilft man unerbittlich nach, wenn nicht durchgängig perfekte Leistung erbracht wird." Und bei Erfolg habe man trotzdem nicht das Gefühl, man sei besonders gut, weil ja alle anderen den gleichen Anspruch haben.

Gleichzeitig ist Individualität das oberste Gebot. Das Versprechen ist, man könne eine ganz besondere Form seiner selbst schaffen. Doch die Auswahl an Möglichkeiten ist so groß, dass sie regelrecht überfordert, es wird immer schwieriger, sich selbst zu finden. "Ich glaube, dass die Essstörung manchen als Weg dient, eine Identität zu kreieren. In einer Welt, in der alles möglich ist, in der keine gesellschaftlichen Regeln mehr gelten, keine klare Struktur vorgegeben ist, schafft man sich mit einem so strukturaffinen Konzept selbst ein strenges Regelkorsett, das scheinbar Halt gibt", sagt Eichberger-Heckmann.

Heidrun Eichberger-Heckmann ist Psychotherapeutin und klinische Psychologin. Sie leitet den Bereich Psychotherapie der oberösterreichischen Non-Profit-Organisation Progres und ist Expertin für Essstörungen. PROGRES/Martin Pröll

In dieser Denkart haben dann auch körperliche und genetische Voraussetzungen keine echte Gültigkeit mehr. Man kann ja etwa die Haarfarbe und auch die Augenfarbe ändern, warum nicht auch den Körper? Aber ist man zum Beispiel klein und hat einen eher untersetzten Körperbau, oder neigt man genetisch bedingt dazu, schneller zuzunehmen, kann man das nicht einfach aushebeln. Die Psychotherapeutin betont: "Insofern betrachte ich den Neoliberalismus als gescheiterte Ideologie."

"80 Prozent der Essstörungen sieht man nicht"

Dabei ist uns gar nicht klar, wie viele Menschen von einer Essstörung betroffen sind. "80 Prozent haben keinen auffälligen Gewichtsbefund, man sieht es einfach nicht", weiß Eichberger-Heckmann. Nicht wenige dieser Menschen sind dabei schwer betroffen und bräuchten dringend Hilfe.

Das liegt auch daran, dass das Krankheitsbild in den unterschiedlichsten Formen auftreten kann. Die Magersucht, Annorexia nervosa, assoziiert man wohl am ehesten damit. Aber Krankheitsbilder wie Bulimie, Binge-Eating oder Orthorexie, also das zwanghafte Essen von vermeintlich gesunden Nahrungsmitteln, sieht man nicht auf den ersten Blick. Und es gibt auch genug Menschen mit einer Essstörung, die mehrgewichtig sind. Vor allem das Binge-Eating kann zu erheblichem Mehrgewicht führen.

Der Blick auf ein paar Zahlen lässt ahnen, wie verbreitet Essstörungen tatsächlich sind – auch wenn sie mangelhaft sind und nur gesicherte Diagnosen darstellen. Die Dunkelziffer an Betroffenen ist wohl deutlich höher. Vier Prozent der Mädchen zwischen elf und 18 Jahren erkranken an einer Essstörung, ebenso 0,3 Prozent der Burschen, zeigt eine Untersuchung von Andreas Karwautz vom Kompetenzzentrum für Essstörungen in Wien aus dem Jahr 2023. Im Jahr 2015 waren insgesamt 200.000 Menschen in Österreich von einer Essstörung betroffen, 90 Prozent davon waren weiblich.

In der Forschung sind dabei weiße, junge Frauen überrepräsentiert, dadurch wird das Bild verzerrt. Junge Mädchen haben wohl in der Adoleszenz das höchste Risiko, eine Essstörung zu entwickeln, sie sind aber nicht vorrangig betroffen. Zahlen zufolge sind 25 Prozent der Personen, die wegen einer Essstörung in stationärer Behandlung sind, über 45 Jahre alt. In Tageskliniken sind sogar 35 Prozent über 45. Das liegt auch daran, dass für Frauen der Wechsel eine kritische Phase ist, in eine Essstörung zu kippen oder eine bereits bewältigte wieder hochkommen zu lassen. Das bestätigt auch Eichberger-Heckmann: "Zu uns kommen immer wieder Frauen, deren Geschichte der Essstörung schon 40 Jahre und länger andauert."

Zu viele Muskeln, zu wenig Fett

Und noch ein Körperbild gibt es, bei dem viele nicht sofort an eine Essstörung denken: die superschlanke Frau, deren Körper durch schöne Muskulatur definiert ist. Dieser Trend hat sich seit den Nullerjahren immer stärker etabliert, auch befeuert durch Bilder zahlreicher Supermodels, die in Unterwäsche mit perfekt definiertem Körper über die Laufstege nahezu geschwebt sind.

"Ich sehe immer wieder Betroffene, deren Gewicht eigentlich so weit passt. Aber dann stellt sich heraus, sie haben viel zu viel Muskelmasse und viel zu wenig Fettanteil", berichtet Eichberger-Heckmann. Der Hintergrund: Auf Social Media wird von vielen propagiert, dass auch Frauen ihren Körperfettanteil massiv nach unten drücken können, ähnlich wie die Männer. "Das geht so weit, dass manche sagen, ein Körperfettanteil von 20 Prozent ist für Frauen nicht akzeptabel. Dabei sieht unser genetischer Bauplan genau das vor." 20 bis 30 Prozent sind für Frauen nämlich ganz normal, alles unter 15 Prozent ist sogar gesundheitlich bedenklich.

"Viel Muskeln, wenig Körperfett" wird auf Social Media propagiert. Ein Körperfettanteil von 20 Prozent sei für Mädchen und Frauen nicht akzeptabel, heißt es da schon einmal. Dabei sieht der genetische Bauplan sogar mehr vor. Stockphoto/Canva

Hier Bewusstsein zu schaffen ist harte Arbeit. Ernährung hat ja auch viel mit Optimierung zu tun, weiß die Psychotherapeutin: "Bei mir in der Therapie sitzen Mädchen, deren Mutter die 17. Saftkur macht, während der Vater für eine noch bessere Marathon-Zeit trainiert. Die Tochter sollte aber mehr essen. Da muss es erst einmal schaffen, ihr zu erklären, warum das so wichtig ist."

Die Suche nach dem besten Deal

Dabei muss man nicht gleich eine Essstörung haben, wenn man zum Beispiel vor dem Sommer ein paar Kilos abnehmen will. Trotzdem spielt auch hier das Moment der Optimierung hinein, findet Eichberger-Heckmann: "Es geht dabei immer um Perfektion, die aber nie ganz erfüllt ist. Der neoliberale Zugang auf der Suche nach dem 'Better Deal' besagt ja, dass es immer die Möglichkeit gibt, noch besser zu sein." Das sei aber brandgefährlich. "Wenn ich ständig damit beschäftigt bin, mich zu optimieren, komme ich nicht mit meinen Gefühlen in Kontakt."

Gerade diese neoliberale Aufladung sorgt dabei dafür, dass zunehmend auch Burschen und Männer von dem Thema betroffen sind. Dabei ist ein gestörtes Essverhalten bei Männern nichts prinzipiell Neues, nur waren sie in den Statistiken lange dramatisch unterrepräsentiert – und sind auch jetzt noch zu wenig diagnostiziert. Durch den Körperkult, der im Netz transportiert wird, steigt hier aber jetzt die Aufmerksamkeit.

Wie geht man nun damit um, wenn man mit dem eigenen Körper so unzufrieden ist? Oder das bei einer Freundin, dem eigenen Kind bemerkt? Es gehe darum, sich selbst mit all seinen Stärken und Schwächen anzunehmen. Weg vom Perfektionismus, vom Druck, dass alles schaffbar ist, hin zu mehr Selbstakzeptanz. Das ist nicht unbedingt einfach, das weiß auch die Psychotherapeutin: "Dafür muss man eben mit den eigenen Gefühlen in Kontakt treten, und das kann sich auch ziemlich unangenehm anfühlen. Man muss das aber nicht unbedingt alleine schaffen." Es gibt viele Anlaufstellen, wo man sich beraten und unterstützen lassen kann, etwa jene, die Eichberger-Heckmann leitet. "Und diese Unterstützung sollte man sich auch wirklich holen." (Pia Kruckenhauser, 2.6.2024)