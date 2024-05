Außerdem eine Reportage über Erntehelfer in Italien, Sergio Leones "Spiel mir das Lied vom Tod" und die "Zurück in die Zukunft"-Filmreihe

19.40 REPORTAGE

Re: Yvan Sagnet, Kämpfer für die Rechte von Erntehelfern Mit seiner Organisation NoCap kämpft Yvan Sagnet gegen die Ausbeutung von Migranten auf italienischen Obst- und Gemüseplantagen, die Supermärkte in Europa beliefern. Bis 20.15, Arte

20.15 FAMILIENDRAMA

Märzengrund (A 2022, Adrian Goiginger)

Die Geschichte eines Einsiedlers, gespielt in verschiedenen Lebensaltern von Johannes Krisch und Jakob Mader, der in den Tiroler Bergen der Gesellschaft den Rücken kehrt. Nach seinem famosen Debütfilm Die beste ­aller Welten versuchte sich Regisseur Adrian Goiginger mit Märzengrund basierend auf dem gleichnamigen Theaterstück von Felix Mitterer an Zivilisationskritik. Bis 22.00, ORF 2

20.15 DOKUMENTATIONEN

In unbekannten Tiefen / Thunfisch – Der bedrohte Jäger Mit zwei Dokumentationen taucht Arte ein ins große Wasser: Während In unbekannten Tiefen mit einer großen Tiefsee-Expedition in die unerforschten Abgründe des Roten Meeres führt, geht es in Thunfisch – Der bedrohte Jäger (20.55) um einen Topräuber, der selbst zum Gejagten geworden ist. Bis 21.40, Arte

20.15 SERGIO LEONE

Spiel mir das Lied vom Tod (C’era una volta il West, I/USA 1968, Sergio Leone) Ein Harmonikaspieler (Charles Bronson) macht sich auf, den Tod seines Bruders zu rächen. Für Sergio Leone Anlass, ein gewaltiges Panorama über die Inbesitznahme des amerikanischen Westens zu entfalten. Eine Elegie als Höhepunkt barocker Inszenierungskunst, getragen von der unsterblichen Musik Ennio Morricones. Bis 22.55, ORF 3

20.15 SCI-FI-KOMÖDIE

Zurück in die Zukunft (Back to the Future, USA 1985, Robert Zemeckis) Highschool-Schüler Marty McFly (Michael J. Fox) verschlägt es mit Erfinder Doc Brown (Christopher Lloyd) in die 1950er-Jahre, wo er dafür sorgen muss, dass es zwischen seinen Eltern funkt. Zwischendurch greift er zur E-Gitarre und lässt mit Chuck Berrys Johnny B. Goode die Zukunft aufblitzen. Eine der quintessenziellen Komödien der 80er. Zwei Fortsetzungen gibt es im Anschluss zu sehen. Bis 22.00, ZDF neo

Majda Abdelmalek (links) und Clotilde Hesme als Nachbarinnen in der Miniserie "Obwohl ich Dich liebe", Arte, 21.40 Uhr. Foto: Caroline Dubois

21.40 MINISERIE

Obwohl ich Dich liebe (1–3/3) (Amour fou, F 2019, Mathias Gokalp) Die Ärztin Rebecca und ihr Mann Romain scheinen eine geglückte Ehe zu führen. Als Romains aufbrausender Bruder und dessen Freundin in das Haus gegenüber einziehen, kommt die Harmonie rasch ins Wanken. Miniserie mit dem aus François Ozons Film Der andere Liebhaber bekannten Jérémie Renier. Bis 0.20, Arte

22.55 WESTERN

Hängt ihn höher (Hang ’Em High, USA 1968, Ted Post) Erst mit der in Europa gedrehten Dollar-Trilogie von Sergio Leone schaffte Clint Eastwood den Durchbruch als Leinwandstar. Hängt ihn höher markierte seine Heimkehr ins US-Kino. Zwar inszenierte nicht mehr Leone, die Rundumerneuerung des Genres war aber nicht mehr rückgängig zu machen. Bis 0.50, ORF 3