Andrang vor dem Louvre in Paris im Dezember 2023, bevor das Museum seine Ticketpreise um dreißig Prozent angehoben hat. IMAGO/Jumeau Alexis/ABACA

Wie kriegt man eine Frau rum? Die Kunstgeschichte ist dazu voller Tipps. Mann kann sich zum Beispiel verkleidet annähern oder – dank Mythologie – gleich eine andere Gestalt annehmen, siehe Zeus. Es geht aber auch aufwendiger und auch mit Gewalt, wie etwa in Botticellis Gemäldeserie zu Nastagio degli Onesti (1483) aus Dantes Göttlicher Komödie. Darin droht der titelgebende Edelmann der unwilligen Braut mit einem blutrünstigen Fluch, der sich wöchentlich im nahen Wald zur Abschreckung zuträgt: Ein verhinderter Bräutigam jagt dort wiederholt die abweisende Dame, tötet sie und verfüttert ihr Herz an seine Hunde. Da sagt die Angebetete dann doch lieber Ja.

Die Züchtigung der Frau genauso wie das Sexualobjekt Frau sind stete Topoi in Werken der Kunstgeschichte – aus dieser Tradition kommen wir. Wie aber vermitteln das Museen? Bald werden wieder Heerscharen von Städteurlaubenden die ehrenwerten Häuser in Wien, Paris oder London stürmen. Die Besuchszahlen steigen stetig, besonders in den historischen Sammlungen, siehe die jüngsten Verlautbarungen der Vatikanischen Museen.

Jan Vermeers Gemälde "Ein Glas Wein" – hier zu sehen in einer Ausstellung im Rijksmuseum Amsterdam. IMAGO/ANP

Ein "eleganter Kavalier"

Was aber denken Betrachterinnen und Betrachter beispielsweise von Jan Vermeers Das Glas Wein (1658/60)? Das Bild in der Gemäldegalerie Berlin zeigt eine Stube mit Tisch, an dem ein Mann (stehend) erwartungsvoll eine Frau (sitzend) betrunken macht. Der Künstler hat das wohl kritisch gemeint. Aber in welche Richtung? Die Gemäldegalerie bezeichnet den Mann im Audioguide als "eleganten Kavalier" und interpretiert die Szene als Warnung an die "Mäßigung".

Die Frau solle also nicht so viel trinken? Auch wenn diese in ihrer eher schlappen Haltung nicht gerade verlangend aussieht, empfiehlt uns das Museum die Vermeer'sche Lesart, sie solle sich besser zurückhalten, damit ihr nachher nichts Übles widerfahre. Ein "Kavalier" ist laut Duden übrigens ein "Mann, der besonders Frauen gegenüber taktvoll, hilfsbereit und höflich ist und dadurch angenehm auffällt".

Dass die Kunstgeschichte alte und heute überkommene Narrative transportiert, ist keine Neuigkeit. Die Aufgabe von Museen wäre es, diese Lesarten neu zu hinterfragen – auch und insbesondere in permanenten und also wenig überarbeiteten Ausstellungen. Mancher Begleittext ist allerdings nur mehr schwer nachzuvollziehen; da hinkt die Museumsarbeit hinterher.

Umzingelung

In Pietro Longhis Gemälde Die Musikstunde – zu sehen im selben Berliner Museum – stehen drei ältere Herren um eine junge, scharf dekolletierte, maximal ausgeleuchtete junge Frau herum, die ein Notenblatt in der Hand hält. Text: "Eine junge Dame lässt sich die Annäherungen eines alten Kavaliers gefallen." Wirklich? Warum heißt es nicht: Drei alte Herren umzingeln eine Musikschülerin und schicken sich an, die Unterrichtsstunde in eine kleine Nachmittagsorgie zu verwandeln?

Den Vogel schießt der Prado in Madrid ab. Dort, wo man als Besucherin bedauerlicherweise nicht mehr fotografieren darf, hängt Peter Paul Rubens' Raub der Proserpina (1636/37). Das Gemälde hält jenen dynamischen Moment aus der Mythologie fest, in dem der Gott der Unterwelt die nackte Frau den Händen ihrer Beschützerinnen entreißt und sie mit sich fortzerrt. Über diese Entführung, die auch als Vergewaltigung (The Rape of Proserpine) lesbar wird, weiß die sanfte Audioguide-Stimme, dass Hades nun einmal "sein Herz an Proserpina verloren" habe. Bitte überarbeiten! (Margarete Affenzeller, 31.5.2024)