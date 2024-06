Rafael Grossi musste in seiner Kapazität als Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in den vergangenen Jahren besonders oft in aktive Konfliktzonen reisen. Regelmäßig besucht er sein Team im umkämpften, von Russland besetzten ukrainischen AKW Saporischschja. Er wollte sich gerade auf den Weg in den Iran machen, als der Hubschrauber des iranischen Präsidenten abstürzte. Die Gespräche sind vorerst aufgeschoben, doch Grossi sieht keine andere Möglichkeit, als sie wieder mit Leben zu füllen. Er müsse nukleare Desaster vermeiden, nur das sei seine Mission.

STANDARD: Sie kamen gerade aus Kaliningrad von Gesprächen mit Russland zurück. Es ist die Rede von einer Vereinbarung über die Sicherheitslage beim Atomkraftwerk Saporischschja.

Grossi: Es ist ein ukrainisches Kernkraftwerk, aber die Russen haben die Kontrolle, also müssen wir mit ihnen arbeiten. Es gibt laufende Bemühungen, technische und politische Gespräche, aber keine formelle Einigung. In Kaliningrad hatten wir ein fokussiertes Gespräch über einen möglichen Neustart des Kraftwerks, den die Russen – auch Wladimir Putin im direkten Gespräch mit mir – immer wieder ins Spiel brachten. Das beunruhigte mich. Denn es ist klar, dass eine Wiederaufnahme zu diesem Zeitpunkt nicht ratsam wäre, da es sich immer noch um eine aktive Kampfzone handelt. Auch die externe Stromversorgung ist extrem fragil, und nach der Sprengung des Kachowka-Staudamms ist der Wasserstand im Dnjepr nicht ausreichend hoch, um die benötigte Kühlflüssigkeit bei einer Wiederaufnahme zu garantieren. Ich weiß, dass die Russen dieses Kraftwerk nicht einmotten wollen, aber zumindest gibt es ein gemeinsames Verständnis, dass ein Wiederhochfahren aktuell nicht schlau wäre.

STANDARD: Die Reaktoren sind abgeschaltet, die besonders gefährlichen Isotope mit kurzer Halbwertszeit bereits zerfallen. Stimmen Sie jenen Experten zu, die sagen, es geht vom AKW Saporischschja aktuell vielleicht noch eine lokale, aber keine regionale oder gar globale Gefahr aus?

Grossi: Im Prinzip konnten wir die Gefahr vorerst einmal eindämmen. Ich bin kein Alarmist, aber wir müssen wachsam bleiben, falls es zu massiveren Einschlägen kommen sollte. Mein Team geht Tag für Tag jeden Sektor dieser riesigen Anlage ab, um für die notwendige Sicherheit zu sorgen.

Im Februar besuchte Rafael Grossi, flankiert von russischen Soldaten, wieder einmal das von Russland besetzte AKW Saporischschja in der Ukraine. IMAGO/Alexander Polegenko

STANDARD: Hätte Russland den Krieg nicht begonnen, müsste ich das nicht fragen, aber speziell beim Kraftwerk Saporischschja gibt es immer wieder vehemente Schuldzuweisungen beider Seiten: Wer gefährdet nun die Sicherheit des AKWs?

Grossi: Die Drohnenangriffe im April haben gezeigt, wie schwierig die Situation ist. Drohnen können aus verschieden Richtungen kommen, den Eindruck erwecken, sie kämen von da oder dort. Wir hatten auch diesmal wieder nur begrenzten Zutritt, um Trümmerteile zu untersuchen. Als Inspektoren können wir uns nur dann äußern, wenn wir unwiderlegbar zeigen können, was geschah. Wir konzentrieren uns auf die Fakten, ohne mit dem Finger zu zeigen. Ich mache aber allen Seiten klar, dass das Kraftwerk weder angegriffen noch militarisiert werden darf, damit es nicht zu einem militärischen Ziel wird. Sobald ich unwiderlegbare Beweise habe, werde ich diese veröffentlichen.

STANDARD: Ich gehe davon aus, dass Sie Putin bei Ihrem Treffen direkt auf seine Nukleardrohungen angesprochen haben. Was sagt er dazu?

Grossi: Seine Logik ist eine völlig andere. Das müssen wir kapieren, das muss ich kapieren, ohne es gutzuheißen. Der ganze Krieg baut in der russischen Interpretation auf einer anderen Logik auf. Meine Aufgabe ist es nicht, Putin zu überzeugen, dass er falsch liegt. Meine klare Mission ist die Vermeidung eines nuklearen Unfalls. Das ist der Nutzen, den meine Organisation, mein Team und ich bieten können in dieser Situation. Und dafür darf ich für keine Seite Partei ergreifen. Es ist historisch einzigartig, dass ein Land ein derartig wichtiges Asset eines anderen Staates übernimmt und eine internationale Organisation es schafft, sich da hineinzureklamieren und eine Rolle zu spielen. Nicht alles, was ich höre, mag oder befürworte ich, aber ich bin messerscharf auf meinen Job fokussiert und versuche auf diesem schmalen Grat zu gehen.

Anfang März traf Grossi auch Russlands Präsident Wladimir Putin zu Gesprächen. via REUTERS/Valery Sharifulin

STANDARD: Europa versucht, der russischen Kriegswirtschaft durch die Sanktionierung von Öl und Gas zu schaden, nimmt die Atomenergie aber aus. Sind wir da heuchlerisch?

Grossi: Das zu tun würde Europa schmerzen.

STANDARD: Kurzfristig tat auch der Austritt aus Kohle und Gas weh.

Grossi: Im Falle von Öl und Gas gab es Alternativen. Im Falle der Atomenergie sind Staaten teils aber bis zu 40 Prozent von ihr abhängig. Sie sind auf den Import russischen Urans und Brennstoffs angewiesen. Sie ergreifen Maßnahmen, um aus dieser Abhängigkeit herauszukommen, aber das geht nicht von heute auf morgen. Die Europäer reagieren mit einer Portion Realismus, im Wissen dass ihre Volkswirtschaften ohne Nuklearenergie nicht funktionieren.

STANDARD: Der Tod des iranischen Präsidenten und jener des iranischen Außenministers haben die IAEA-Gespräche mit dem Iran aufgehalten. Obwohl die verunglückten Politiker nicht federführend für die iranische Atompolitik verantwortlich waren: Was erwarten Sie in den kommenden Wochen?

Grossi: Ich hatte erst Anfang Mai intensive Gespräche mit dem verstorbenen Außenminister Hossein Amirabdollahian und seinem nunmehrigen Nachfolger Ali Bagheri-Kani. Ich war dort, weil unsere Kooperation recht lange recht unzufriedenstellend und minimal war und weil einige Vereinbarungen aus dem März 2023 nicht umgesetzt wurden. Einem Jahr medialer wie politischer Anschuldigungen gegen mich bezüglich eines Überstrapazierens meiner Befugnisse folgte eine erfreuliche Einladung des Atomchefverhandlers Mohammed Eslami, und es waren ernsthaft geführte Gespräche. Ich reiste mit einer Reihe an Verifikationsmöglichkeiten nach Teheran, die ich gerne umgesetzt hätte, weil das Programm so schnell wächst, wie es wächst, etwa in Sachen Urananreicherung.

STANDARD: Bis auf einen Reinheitsgrad von 60 Prozent. Alle Staaten, die bisher auf 60 Prozent angereichert haben, haben auch eine Atombombe gebaut.

Grossi: Richtig. In technischer Hinsicht haben sie gezeigt, dass sie waffenfähiges Uran herstellen können. Kurzzeitige Anreicherungen auf 90 Prozent erklärten sie mit einem Ausreißer. Dabei wollten sie uns nur zeigen, dass sie technisch gesehen dort angekommen sind. Und sie bestreiten es auch gar nicht, wenn ich ihnen sage, dass das Empörung hervorrufen wird. Ihre neuen Zentrifugen sind weitaus effizienter und leistungsfähiger als jene aus den alten Vereinbarungen. Darüber wollten wir reden. Mein Team war für technische Gespräche in den Iran unterwegs, als es zum Crash kam. Nach der verständlichen Trauerphase hoffe ich nun, dass diese Gespräche fortgesetzt werden. Ich freue mich nach den Wahlen über Klarheit darüber, wer das Sagen haben wird. Trotz aller Schwierigkeiten will ich jedenfalls eine diplomatische Lösung. Würde ich diese ausschließen, bliebe nurmehr eine militärische, und das werde ich nicht tun. Der Schleier der Unsicherheit kann sich aber definitiv in etwas Ernstzunehmendes entwickeln, wenn er nicht adressiert wird.

STANDARD: Wie wirkt sich der Krieg in Israel/Gaza auf Ihre Arbeit aus?

Grossi: Abgesehen von Nordkorea haben sich in den vergangenen 30 Jahren alle Probleme mit der Weiterverbreitung nuklearer Waffen und den Atomwaffenaspirationen der Staaten sowie diesbezüglichen Andeutungen und Aussagen von Politikern zum Thema immer im Nahen Osten abgespielt: Irak, Iran, Syrien, Libyen, Saudi-Arabien, Türkei.

Realismus und Pragmatismus dominieren Grossis Arbeitsweise. AP/Efrem Lukatsky

STANDARD: Warum ausgerechnet dort?

Grossi: Die Anziehungskraft von Atomwaffen nimmt wieder zu, weil wir uns in einer Situation strategischer Spannung befinden. Staaten wollen sich dann beschützen. Und auch wenn ich die Tatsache als Hüter des Atomwaffensperrvertrages zutiefst ablehne, müssen wir da realistisch sein.

STANDARD: Viele bringen das Argument, dass der Ukraine der russische Überfall erspart geblieben wäre, hätte sie im Budapester Memorandum nicht ihre Atomwaffen abgegeben.

Grossi: Aber die Ukraine würde in diesem Fall nicht existieren, weil es eine Vorbedingung dafür war, dass die Ukraine ein unabhängiges Land wird.

STANDARD: Aber dennoch glauben es viele Politiker.

Grossi: Ja, genau das ist der Punkt. Wahrnehmungen wie diese drängen Entscheidungsträger zu ihren Taten. Und obwohl der Trend in Richtung Aufrüstung geht, müssen wir uns dafür einsetzen, dass Abrüstung und Nichtweiterverbreitung wieder die Norm werden. Im Falle des Irans fehlt uns etwa ein Rahmenwerk, das für Stabilität sorgen kann. Gibt es keines, könnten andere verleitet sein, sich auch für Nuklearwaffen zu interessieren.

STANDARD: Eine gänzlich andere Frage zum Abschluss: Werde ich als 31-Jähriger zu Lebzeiten ein kommerzielles Kernfusionskraftwerk erleben, das mehr Energie abwirft, als hineingesteckt werden muss?

Grossi: (lacht) Schon lange wird Fusionsenergie als die Energie der Zukunft angepriesen. Was ich aktuell sehe: Es gibt eine enorme Konzentration von Anstrengungen und privaten Investitionen. Wir haben historische, monumentale Projekte wie Iter in Frankreich. In den USA sagen sie mir in ihrem typisch amerikanischen Optimismus, dass sie in fünf Jahren auf dem Markt sein werden. Und ihre Fortschritte sind wahrlich beeindruckend, aber es wird wohl etwas länger als fünf Jahre dauern. Aber es gibt Bewegung. Und es wäre toll, wenn es funktionierte. (Fabian Sommavilla, 3.6.2024)