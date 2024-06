Vor zwei Wochen kam man in unseren Breiten in den Genuss eines farbenfrohen Himmelsphänomens, für das man normalerweise in den Norden Europas oder ganz weit in den Süden der Erdkugel reisen muss. Die Polarlichter über Zentraleuropa sind unserem aktuell besonders umtriebigen Heimatstern zu verdanken: Auf der Sonnenoberfläche häuften sich zuletzt die Sonnenflecken, aus denen ab und zu heftige Eruptionen hervorbrechen.

Die resultierenden Strahlen und Teilchenwolken sorgen für Wirbel im Erdmagnetfeld, Leuchterscheinungen in der Atmosphäre und bisweilen auch Probleme mit Satelliten und terrestrischen Stromnetzen können die Folge sein. Die stürmischen Zeiten, deren Höhepunkt wir gerade erleben, folgen einem bestimmten Zyklus, die Hintergründe sind noch nicht völlig verstanden. Eine aktuelle Studie gibt nun der Hypothese Nahrung, die Planeten könnten etwas damit zu tun haben.

Eine Aufnahme des Solar-Orbiters zeigt die Sonne mit zahlreichen sogenannte Flares. Momentan nähert sich unser Muttergestirn seinem Aktivitätsmaximum im Rahmen des elfjährigen Schwabe-Zyklus. Foto: ESA, NASA/Solar Orbiter/EUI Team

Bekannter Schwabe-Zyklus

Eigentlich sind es zahlreiche einander überlagernde Zyklen, die den Lebenslauf unserer Sonne bestimmen. Einer der bekanntesten ist eben jener sogenannte Schwabe-Zyklus, der für ein Sonnenfleckenmaximum alle elf Jahre sorgt. Während der Höhepunkte der solaren Aktivität häufen sich die Plasma- und Strahlungsausbrüche an den Sonnenflecken, es sind dies kühleren Regionen mit hoher magnetischer Feldstärke.

Ordnen sich dort die magnetischen Feldlinien plötzlich um, werden Milliarden Tonnen geladener Partikel mit hoher Geschwindigkeit ins All geschleudert. Wenn die Teilchen gegen das Magnetfeld der Erde prasseln, spricht man von einem Sonnensturm. Im Durchschnitt kann man auf der Erde pro Jahr mit rund 40 Sonnenstürmen rechnen. Heuer dürften es jedoch mehr werden, der aktuelle Sonnenzyklus fällt nämlich stärker aus als der vergleichsweise schwache vorangegangene.

Planetar getaktet

Was für das mehr oder weniger regelmäßige Auf und Ab der Sonnenaktivität auf unterschiedlichen Zeitskalen verantwortlich ist, konnte bisher nur in einigen Aspekten geklärt werden. Als physikalische Grundlage gelten Nord-Süd-gerichtete Plasmaströme zwischen der Oberfläche und 200.000 Kilometern Tiefe, die in jeder Sonnenhemisphäre für einen Umlauf etwa elf Jahre benötigen und das Magnetfeld der Sonne umpolen.

Den auffallend stabilen Schwabe-Zyklus überlagern weitere, weniger offensichtliche Aktivitätsschwankungen im Bereich von wenigen Hundert Tagen bis hin zu mehreren Hundert Jahren. Für diese Zyklen gab es zwar schon verschiedene Erklärungsversuche, ein übergreifendes physikalisches Modell fehlte allerdings bisher. Eine Lösung könnte die "Planetenhypothese" liefern.

Unbestritten ist nämlich, dass die Planeten des Sonnensystems mit ihrer Schwerkraft einen Gezeiteneffekt auf die Sonne ausüben. Am stärksten ist dieser Effekt alle 11,07 Jahre, wenn die Ausrichtung der drei Planeten Venus, Erde und Jupiter auf einer Linie mit der Sonne besonders markant ist. Diese Konstellation stimmt auffallend mit dem Schwabe-Zyklus überein.

Schubs für den Dynamo

Ein Forschungsteam um Frank Stefani vom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) hat nun sogenannte Rossby-Wellen auf der Sonne identifiziert, die als Vermittler zwischen den planetaren Gezeiteneinflüssen und der magnetischen Aktivität der Sonne fungieren. Das im Fachjournal Solar Physics vorgestellte Modell konnte auf dieser Grundlage erstmals eine konsistente physikalische Erklärung für die unterschiedlich langen Aktivitätszyklen der Sonne liefern.

Das Magnetfeld der Sonne ist das Resultat von komplexen Bewegungen des elektrisch leitfähigen Plasmas im Inneren der Sonne. "Man kann sich das wie einen gigantischen Dynamo vorstellen", erklärte Stefani. "Dieser Sonnendynamo erzeugt zwar schon von sich aus einen ungefähr elfjährigen Aktivitätszyklus – wir denken aber, der Einfluss der Planeten greift in diesen Dynamo ein, gibt ihm immer wieder einen kleinen Schubs und zwingt der Sonne so den außergewöhnlich stabilen 11,07-Jahre-Rhythmus auf."

Große Sonnenfleckeninseln wie diese sind der Ursprung von teilweise heftigen Ausbrüchen, die sich auf der Erde als Sonnenstürme manifestieren können. Foto: Nasa

Erklärung für kürzere Zyklen

Der Physiker und seine Kolleginnen und Kollegen fanden in den verfügbaren Beobachtungsdaten bereits vor einigen Jahren starke Indizien für einen planetar getakteten Prozess und konnten rein rechnerisch auch verschiedene Sonnenzyklen mit der Bewegung der Planeten korrelieren. Hinreichend physikalisch erklären ließ sich der Zusammenhang jedoch zunächst nicht. "Jetzt haben wir den zugrundeliegenden physikalischen Mechanismus gefunden", zeigt sich Stefani überzeugt.

"Wir wissen, wie viel Energie nötig ist, um den Dynamo zu synchronisieren, und wir wissen, dass diese Energie über sogenannte Rossby-Wellen auf die Sonne übertragen werden kann", so der Forscher. Das Tolle an dieser Erklärung sei, dass damit nicht nur der Schwabe-Zyklus und längere Sonnenzyklen erklärt werden können, sondern auch die kürzeren sogenannten Rieger-Zyklen, die man vorher noch gar nicht berücksichtigt hatte.

Rossby-Wellen

Rossby-Wellen sind wirbelförmige Strömungen auf der Sonne, ähnlich den großräumigen Wellenbewegungen in der Erdatmosphäre, die Hoch- und Tiefdrucksysteme steuern. Wie die Forschenden errechnen konnten, haben die Gezeitenkräfte während der Anordnung von je zwei der drei Planeten Venus, Erde und Jupiter auf einer Linie mit der Sonne genau die passenden Eigenschaften, um Rossby-Wellen auszulösen.

Das Ergebnis hat erhebliche Konsequenzen, wie Stefani betont: Zum einen erreichen diese Rossby-Wellen dann ausreichend große Geschwindigkeiten, um dem Sonnendynamo den nötigen Anstoß zu geben. Zweitens geschieht dies alle 118, 193 beziehungsweise 299 Tage, passend zu den beobachteten Rieger-Zyklen der Sonne. Und drittens lassen sich daraus alle weiteren Sonnenzyklen ableiten.

Mehr Daten nötig

Aus der Überlagerung der drei kurzen Rieger-Zyklen entsteht rechnerisch automatisch der prominente 11,07-jährige Schwabe-Zyklus. Und selbst Langzeitschwankungen der Sonne werden durch das Modell vorhergesagt. Denn die Bewegung der Sonne um das Schwerezentrum des Sonnensystems verursacht auf der Basis des Schwabe-Zyklus eine sogenannte Schwebungsperiode von 193 Jahren. Dies entspricht der Größenordnung eines weiteren beobachteten Zyklus, des Suess-de-Vries-Zyklus.

Ein abschließender Beweis, dass die Sonne dem Takt der Planeten folgt, sei dies zwar nicht, wie Stefani einräumt: "Hundertprozentige Sicherheit wird es wohl erst mit weiteren Daten geben. Aber die Argumente für einen durch die Planeten getakteten Prozess sind inzwischen sehr stark." (Thomas Bergmayr, red, 1.6.2024)