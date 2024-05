Wie groß das Ausmaß der Verzweiflung des African National Congress (ANC) ist, das offenbarte sich am Sonntagabend im Staatsfernsehen SABC. Dort reservierte sich Präsident Cyril Ramaphosa drei Tage vor den Wahlen kurzerhand 25 Minuten zur besten Sendezeit. Für eine Wahlkampfrede. Der Sender ist zur Neutralität verpflichtet, muss aber für Ansprachen des Präsidenten jederzeit das Programm unterbrechen.

Südafrikas verkrusteter Staatsapparat ist nicht erst seit diesem Wahlkampf allzu oft synonym mit dem ANC, der seit 30 Jahren alleine regiert. Aber eine derartige verfassungswidrige Ausnutzung der präsidialen Privilegien hatte sich nicht einmal Ramaphosas korrupter Vorgänger Jacob Zuma getraut. Die wichtigste Oppositionspartei, die prowestliche Democratic Alliance (DA), legte vor den Wahlen am Mittwoch Beschwerde beim Wahlgericht gegen die Nutzung der SABC-Reichweite ein. Sie komme einer "Entweihung" des Präsidentenamtes gleich.

Im Johannesburger FNB-Stadion versuchte der ANC noch einmal, Wähler zu mobilisieren. AFP/PHILL MAGAKOE

Zu solchen Instrumenten greift wohl selbst der ANC nur, weil er vor einem historischen Absturz steht. Die wichtigsten Meinungsumfrageinstitute prognostizieren der einst weltweit gefeierten Befreiungsorganisation unisono den erstmaligen Absturz von zuletzt 57 Prozent unter die 50-Prozent-Marke. Und das deutlich. Keine der Prognosen erwartet ein Abschneiden mit mehr als 44 Prozent. In diesem Fall käme der ANC nicht mit einer Koalition mit einer anspruchslosen kleinen Partei davon, wahrscheinlicher wäre ein Regierungsbündnis mit den linksradikalen Economic Freedom Fighters (EFF). Das würde immerhin zaghafte Wirtschaftsreformen, wie zuletzt etwa im Wirtschaftssektor, gefährden – ein Albtraum für die westlichen Investoren. Allein aus Deutschland sind 600 Firmen im Land aktiv.

Allgemeine Frustration

Nun weiß man spätestens seit der Wahl von Donald Trump in den USA oder den Brexit-Vorhersagen um die Schwächen derartiger Erhebungen. In Südafrika aber waren sie bei den Wahlen 2019 einigermaßen präzise. Sollte es so kommen, wäre es jedenfalls ein politischer Erdrutsch. Und der ist gemessen an der ANC-Bilanz überfällig.

"Südafrikaner aller sozialen, wirtschaftlichen und ethnischen Schichten sind frustriert über die eingeschränkte Fähigkeit des Staates, grundlegende Dienstleistungen bereitzustellen", konstatiert die Denkfabrik Crisis Group. Neben der allgegenwärtigen Korruption würden sie den Niedergang kritischer Wirtschaftsinfrastrukturen wie dem Energieversorger Eskom, Güterbahnen und Häfen verantwortlich machen. Auch Beschäftigung habe "oberste Priorität". Ein Drittel der Bevölkerung ist arbeitslos – unter jungen Erwachsenen ist fast jeder Zweite betroffen.

Die Wahlurnen stehen bereit. EPA/KIM LUDBROOK

In Afrikas geopolitisch und wirtschaftlich wichtigstem Land gilt damit eine unkalkulierbare Ära der Koalitionsregierung als immer wahrscheinlicher, national sowie in den wichtigsten Provinzen. Das betrifft nicht nur den ANC, der von der neuen Zuma-Partei "MK" in der Provinz KwaZulu-Natal gar als stärkste Partei abgelöst werden könnte, sondern auch die DA am Westkap, bislang der einzigen nicht ANC-regierten Provinz. Dort könnte auch sie, trotz vorzeigbarer Regierungsbilanz, die absolute Mehrheit verlieren, weil aufstrebende kleine Parteien in den Armenvierteln Stimmen abgraben.

Angesichts dieser Konstellation erlebte die Nation ihren wohl populistischsten Wahlkampf. Der ANC verspricht in Zeiten anhaltender Wirtschaftsstagnation ein bedingungsloses Grundeinkommen, das es ohnehin schon teilweise gibt. Erhebliche Teile der Bevölkerung bekommen umgerechnet 20 Euro im Monat – ein Zuschuss aus Covid-Zeiten, der nie eingestellt wurde. Aus der leeren Staatskasse sollen zudem zahlreiche neue Jobs finanziert werden, getragen von Steuererhöhungen. Vom dringend benötigten Abbau des systematisch mit ANC-Loyalisten aufgeblähten Staatsapparates ist keine Rede.

Populismus und Negative Campaigning

Doch auch die liberale DA tappte in die Populismusfalle. Anstatt die durchaus vorzeigbaren Ergebnisse vom Westkap in den Mittelpunkt zu stellen, setzte die Partei mehr noch als bei vergangenen Wahlen auf Schmutzkübelkampagnen. Wichtigster Parteiwerbespot war schlicht eine südafrikanische Flagge, die langsam verbrennt und die staatszersetzende ANC-Politik symbolisieren soll.

Das aber wurde nicht nur von der Regierungspartei als Landesverrat gebrandmarkt, sondern verstimmte auch so manch patriotischen Stammwähler der DA, die laut den Umfragen auf dem Niveau der letzten Wahlen von 21 Prozent stagnieren wird. Das politische Scharmützel könnte zudem das unwahrscheinliche, aber insgeheim von so manchem Unternehmer erhoffte Szenario einer großen Koalition weiter erschweren.

"Vom Wahlergebnis hängt auch ab, ob sich die südafrikanische Außenpolitik weiter in Richtung Russland und China orientiert oder die Beziehung zum Westen intensiviert werden", sagt Hanns Bühler, der Repräsentant der deutschen Hanns-Seidel-Stiftung in Südafrika. (Christian Putsch aus Kapstadt, 29.5.2024)