Lobt die EU und kritisiert Österreich: Martina Prechtl-Grundnig, Geschäftsführerin des Dachverbands Erneuerbare Energie Österreich. Regine Hendrich

Viele Menschen, denen die Umwelt am Herzen liegt, haben die neue Richtlinie zum Ausbau klimafreundlicher Energien wie Wind, Sonne oder Biomasse als Meilenstein bezeichnet. Wie sieht es ein halbes Jahr nach Inkrafttreten der Red III (Renewable Energy Directive) aus? DER STANDARD hat mit Martina Prechtl-Grundnig gesprochen, Geschäftsführerin des Dachverbands Erneuerbare Energie Österreich.

STANDARD: Sind Sie noch immer so euphorisch?

Prechtl-Grundnig: Durchaus. Mit Red III sind die EU-Ziele für den Anteil erneuerbarer Energien bei Strom in Gebäuden, bei Wärme und Fernwärme, Industrie und Verkehr durchwegs deutlich angehoben worden. Gleichzeitig wurden die nötigen Instrumente zur Umsetzung der Richtlinie bereitgestellt, insbesondere was die Abwicklung und Beschleunigung von Verfahren betrifft. Ernüchternd ist aber, dass Österreich die Möglichkeiten, die es gibt, nicht umgehend nutzt.

STANDARD: Sie spielen auf das überragende öffentliche Interesse an?

Prechtl-Grundnig: Dieses hat erstmals Eingang in eine Richtlinie gefunden und hätte national bis 21. Februar umgesetzt werden sollen. Österreich wurde hier noch nicht aktiv.

STANDARD: Warum?

Prechtl-Grundnig: Ich habe das Gefühl, man versucht, Red III noch zu ignorieren. Das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz könnte die Red III in Österreich verankern. Da geht aber nichts weiter.

STANDARD: Die Richtlinie schreibt auch vor, dass die Mitgliedsstaaten für den Erneuerbarenausbau passende Gebiete ausweisen, um zu den Zielen der EU beizutragen. Was ist damit?

Prechtl-Grundnig: Da sind die Länder am Zug. Die EU-Kommission hat sogar die Möglichkeit vorgesehen, dass in den ersten sechs Monaten nach Inkrafttreten der Richtlinie bereits ausgewiesene Gebiete, die einer strategischen Umweltverträglichkeitsprüfung (SUVP) unterzogen wurden, zu Beschleunigungsgebieten erklärt werden mit einer entsprechend kürzeren Verfahrensdauer. Davon wurde leider nicht Gebrauch gemacht.

STANDARD: Schuld ist der Föderalismus?

Prechts-Grundnig: Die Grundsatzgesetzgebung ist Bundessache, die Ausführungsgesetze liegen bei den Ländern, das ist das Grundproblem. Der Bund ist gegenüber der EU-Kommission in der Pflicht, aber angewiesen, dass die Länder mitziehen. Das funktioniert nicht.

STANDARD: Hätten Sie eine Idee, wie das Zusammenspiel verbessert werden könnte?

Prechtl-Grundnig: In der Theorie ja, in der Praxis ist es aber so, dass die Länder wahnsinnig stark sind und sich nichts dreinreden lassen wollen. Erst letzthin hat sich die Landeshauptleutekonferenz gegen Kompetenzeinschränkungen im Zusammenhang mit der Red III verwehrt.

STANDARD: Und die Industrie?

Prechtl-Grundnig: Die verspürt auch Druck vonseiten der Aktionäre, die immer stärker Nachhaltigkeitsstrategien einfordern. So gesehen sind einzelne Industrieunternehmen gar nicht schlecht unterwegs. (Günther Strobl, 28.5.2024)