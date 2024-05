Liebe Leserin, lieber Leser,

Tinder, Bumble und Co haben ein Problem. Die gerade zu Beginn der Corona-Pandemie gehypten Datingapps verlieren aktive Nutzer. Insbesondere jüngere Altersgruppen scheinen immer weniger Lust auf digitale Verkupplung zu haben, insbesondere Frauen. Das sorgt für einen immer größeren Graben zwischen den Geschlechtern, der für die Plattformen zum Teufelskreis werden könnte.

Und ausgerechnet im europäischen Norden hat eine neue Generation von Indoor-Solarzellen Marktreife erlangt. In Stockholm stellt Exeger Folien mit Photovoltaikzellen her, die nicht nur Sonnenlicht, sondern auch Licht aus anderen Quellen mit bisher unerreichter Effizienz verwerten kann. Eine Zukunft, in der wir unsere Elektronik nicht mehr aufladen müssen, rückt näher.

Das und mehr lesen Sie heute im Web-STANDARD. Wir wünschen interessante Lektüre!

