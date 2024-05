"Eine Scheibe ist nie genug" lautete ein Viennetta-Werbeslogan aus den Achtzigerjahren. der Standard/ Lukas Friesenbichler

Sie landete in Scheiben geschnitten in Glasschälchen. Für die Eiscremetorte Viennetta griff ausnahmsweise mein Vater zum Messer. Es galt den Eistraum familiengerecht zu zerlegen. Das war gar nicht so einfach, die Schokoladenscheiben machten die Aufteilung des Nachtischs zu einer Herausforderung. Das Knacken habe ich heute noch im Ohr.

Erinnerungen wie diese sind kein Einzelphänomen. "Viennetta, mhhhm!", bekomme ich zu hören, als ich beginne, Kolleginnen, Freunde und Familie nach dem Eis zu fragen.

In den sozialen Netzwerken ist die Viennetta vor einiger Zeit wieder aufgetaucht. Das 1982 erst als Weihnachtsspezial auf den Markt gebrachte Eis wird auf Tiktok auch von jenen gefeiert, die die Neunzigerjahre nicht miterlebt haben. Befeuert worden ist der Hype durch die Wiedereinführung des Produkts in den USA: Mitte der Neunzigerjahre war dort die "spektakuläre Premium-Eiscreme" eingestellt worden, 2021 dann das Comeback unter der Marke Good Humor. In Indonesien wiederum kehrte die Eistorte auf den Markt zurück, nachdem fast 75.000 Menschen eine entsprechende Petition unterschrieben hatten. In Österreich verschwand das patentierte Produkt nie aus den Kühlregalen. Es ist seit fast vierzig Jahren, nämlich seit 1985, zu haben.

Kein Wunder also, dass der kastenförmige Riegel bei vielen regelmäßig auf den Tisch kam. Ein Kollege erinnert sich, dass die Eistorte in seiner Familie bis 1996 am 24. Dezember als Nachspeise serviert wurde: "Viennetta war das eisgewordene Weihnachten, für mein zehnjähriges Ich das absolut Größte und Edelste. So wie eine neue Videokassette oder ein neues Nintendo-Spiel."

Dass das Schichteis aus Schokoladen- und Vanilleeiscreme behandelt wurde wie ein Goldbarren, war weniger den exquisiten Inhaltsstoffen (Zucker, Wasser, Molkenerzeugnis, Emulgatoren, Stabilisatoren, Aroma) als seinem Äußeren geschuldet. Das in Wellen gelegte Vanilleeis sah um Längen eleganter aus als die bunte Konkurrenz aus dem Supermarkt.

Süß und teuer

"Die Viennetta, die war etwas Besonderes. Sie war teuer, und wir konnten sie uns nur sehr selten leisten. Sie war süß, sie war schön anzusehen, diese Mischung aus dem cremigen Eis und der knackigen Schokolade – dem knackigen Fett, wie ich heute weiß. Es ist ja nur Fett und Zucker", schwärmt die Frau eines Kollegen.

Verstärkt wurde dieses Image in den Achtzigerjahren durch TV-Werbungen. Der wohl klingendste Werbeslogan lautete: "Eine Scheibe ist nie genug". Eine Kollegin erinnert sich: "Der Clip hat sich in meiner kindlichen Seele komplett verfangen. Ich weiß noch, dass ich allein aufgrund der gewellten Eisschichten, die sich in der Werbung weich übereinander gefaltet haben, das Gefühl hatte, es müsse sich bei diesem Eis um puren Luxus handeln." Als es dann das erste Mal zu Hause Viennetta als Nachspeise gegeben habe, musste sie feststellen: "Eine Scheibe hat nie genug Schokosplitter."

In Österreich ist die Viennetta seit fast vier Jahrzehnten auf dem Markt. der Standard/ Lukas Friesenbichler

Tausend Blätter

Heute gibt es die Viennetta nicht nur in der ursprünglichen Geschmacksrichtung Vanille, sondern auch mit Biscuit-Karamell, Cappuccino, Erdbeere, Schokolade. 4,99 Euro kostet die 650-Milliliter-Packung, ganz so prominent wie früher wird sie in den Eiskästen österreichischer Supermarktketten nicht mehr platziert. Und ja, in Zeiten der Individualisierung gibt es das einstige Familieneis auch am Stil.

Erfinder des "Festtagseises für zu Hause" war Kevin Hillman, Produktmanager beim britischen Speiseeishersteller Wall's. Der Firmenlegende nach schenkte er seiner Frau zu Weihnachten ein Kochbuch, eine Abbildung des französischen Dessertklassikers Millefeuille inspirierte ihn zur Gestaltung der Eiscremetorte.

Warum der gefrorene Riegel weltweit Emotionen weckte? Vielleicht weil der edel inszenierten Viennetta von Beginn an ein Sonderstatus im Eisregal zukam. Mit ihr führte der britische Konzern Unilever die Idee eines Markeneisdesserts ein: Erstmals sei ein Eis mehr als eine Beilage gewesen, erklärte der Wirtschaftshistoriker Geoffrey Jones Mitte der Nullerjahre.

Nostalgie verkaufen

Wie emotional aufgeladen Marken und Markenartikel sind, führte der deutsche Popliterat Christian Kracht schon 1995 in seinem Roman Faserland vor, mithilfe von Barbour-Jacken, Balisto-Riegeln und Lindt-Schokolade konstruierte er die Lebensrealität eines jungen Schnösels in den Neunzigern. Und heute? Werden nostalgische Lebensmittel und Kulinariktrends aus den Neunzigern reihenweise wieder aufleben gelassen, vom Espresso Martini bis zur weißen Schokolade.

Dass sich Nostalgie gut verkaufen lässt, haben die Lebensmittelkonzerne längst verstanden. Aktuelles Beispiel: Das Sportgetränk Gatorade kehrte unlängst nach einer zwanzigjährigen Durststrecke in den Geschmacksrichtungen Tropical Burst, Orange, Lemon und Cool Blue in deutsche Supermärkte zurück. Im Social-Media-Zeitalter ist es für Unternehmen so einfach wie noch nie, die Bedürfnisse der Konsumentinnen und Konsumenten nachvollziehen zu können – wir erinnern uns an den erfolgreichen Aufruf einer Facebook-Gruppe zur Rettung des Wiener Traditionsbetriebs Niemetz.

Doch keine nostalgische Gefühlsduselei ohne kritische Stimmen. Im Fall des Viennetta-Eises meinen einige bemerkt zu haben, dass die Qualität des Unilever-Produkts nachgelassen hat. "War früher nicht viel mehr Schokolade?", wurde auf der Plattform Reddit diskutiert. Mir geht es zugegebenermaßen ähnlich. Irgendwie schmeckt das Eis nicht mehr so wie früher. Daran ist aber sicher nicht nur der Hersteller schuld. (Anne Feldkamp, 31.5.2024)