Christian Horak, Christoph Badelt, Christina Gobin-Reider im Gespräch. Lukas Friesenbichler

In der Nachhaltigkeitsdebatte inklusive der Berichtspflichten der EU, die Schäden an der Umwelt sichtbar machen und vermeiden wollen, könnten Unternehmen die Dimension der sozialen Nachhaltigkeit nicht ignorieren, sagt Wirtschaftswissenschafter Christoph Badelt, als Präsident des Fiskalrats Wächter über die Einhaltung der EU-Budgetregeln. Ihn hat das Wirtschaftsprüfungs- und Strategieberaterhaus EY eingeladen, an einer Sammelschrift über die Verantwortung für die soziale Dimension der Nachhaltigkeit mitzuwirken. Dieses "stumme S" im Regelwerk von ESG (Environmental Social Governance) ist ihm im Gespräch ein sichtlich großes Anliegen.

Reputationsrisiko

"Ein vernachlässigtes Thema", wie es EY-Strategieberater Christian Horak bewertet. "Viele Unternehmen glauben, dass sie da viel machen, das endet aber meistens in den eigenen vier Wänden. Sobald es um außerhalb geht, ist der Blick endend", wie er sagt. Dass soziale Nachhaltigkeit noch längst kein selbstverständliches Managementprinzip ist, belegt eine EY-Studie unter Führungskräften aus Wirtschaft, Non-Profit-Organisationen und der öffentlichen Verwaltung. Demnach haben nur 18 Prozent soziale Nachhaltigkeit in der Organisationsstrategie abgebildet. Nur rund 16 Prozent haben sie auf der Agenda der Geschäftsführung. Wenn, dann geht es vorwiegend um Maßnahmen für die eigenen Beschäftigten, etwa flexible Arbeitszeiten, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, Gesundheitsförderung und Chancengleichheit. Rechte von Beschäftigten in der Wertschöpfungskette und Betroffenheit von Endnutzerinnen und -nutzern scheinen kaum oder gar nicht auf. Von der Vorwegnahme einer sozialen Taxonomie kann also demnach keine Rede sein in der heimischen Wirtschaft.

Allerdings weisen 85 Prozent der Befragten der sozialen Nachhaltigkeit (und deren Belegbarkeit) eine große Rolle zu – etwa in Vergabefragen. Warum auch noch darum kümmern, wenn das "Bürokratiemonster" gefühlt sowieso ständig wächst? Darauf hat Christina Gobin-Reider klare Antworten: Es entsteht ein strategischer Wettbewerbsvorteil. Mitarbeitende gewinnen. Badelt führt das zunehmende Reputationsrisiko ins Treffen: Der Druck auf das "Benehmen" von Unternehmen wachse auch im Licht der Öffentlichkeit. Die Frage danach, wer gut und böse sei, wer etwa giftige Dinge nach Afrika schleppe, werde lauter gestellt im Zuge sich verschärfender sozialer und ökologischer Konflikte. Christian Horak: "Social Washing wird für immer mehr Menschen immer deutlicher erkennbar."

Gut für die Firma

Kurz übersetzt: Ihr kommt sowieso nicht darum herum, also nutzt es für euch. Etwa um Mitarbeiter zu gewinnen und glaubwürdig sinnvolle Arbeit anzubieten. Etwa zur Abgrenzung inmitten der Produktvielfalt. Als Einbuchung auf das Konto der Glaubwürdigkeit, die immer stärker infrage steht. Dass wohl nicht alle Unternehmen Zuschreibungen durch die Verankerung der sozialen Nachhaltigkeit in der Strategie inklusive Messung der Zielerreichung loswerden, gesteht Horak zu. Dass es nicht um ein lästiges Erfüllen einer möglichen Reportingpflicht geht, stellen die drei klar. Und Gobin-Reider macht auch deutlich, dass es sich dabei oft um einen "schmerzvollen" Prozess des Selbstchecks handle. Denn parallel zur Strategie des Unternehmens soziale Nachhaltigkeit framen und verkaufen – das funktioniere nicht.

Eine solche Ausrichtung greife ganzheitlich ein. Klingt alles nach einem steinigen Weg? Christian Horak lacht, er hat schon viele Unternehmen auf diesem Weg begleitet: "Es wächst ins eigene Denken hinein, weil man daraufkommt, das ist kein Blödsinn, das ist nicht noch etwas Lästiges, sondern es bringt etwas." Es gehe letztlich um die Wirkung jeder Person im täglichen Handeln, sagt der Patagonia-Fan, der seine Outdoorkleidung ausschließlich von diesem Unternehmen kauft, wie er sagt. Patagonia stellt in Kreislaufwirtschaft her, betreibt Klimaaktivismus und setzt sich explizit mit den Folgen von Ressourcenverbrauch auseinander. Eine Ermächtigung Sich aktiv für Nachhaltigkeit zu engagieren, sagt Badelt, der auch Rektor der Wiener Wirtschaftsuni war, bedeute, eine Chance auf Verbesserung zu ergreifen, bedeute gerade für junge Menschen in Unternehmen Ermächtigung, ein Herausgehen aus der Ohnmacht.

Traut euch

Da schließt Gobin-Reider wieder den Kreis zum Employer-Branding, zur glaubwürdigen und nachhaltigen Arbeitgeberwerbung inmitten eines Fachkräftemangels, der aufgrund der demografischen Kurve und aufgrund der Transformation hin zu nachhaltigem Wirtschaften gekommen ist, um zu bleiben. Und wo geht’s hier zum Anfang? Was braucht es genau, um sich als Unternehmen der zunehmenden Bedeutung der sozialen Dimension gewinnbringend zu stellen? Gobin-Reider nennt zuerst die Verankerung in der Unternehmensstrategie. Dann die klare Verteilung von Verantwortlichkeiten in der Organisation. Dann eine ganzheitliche Analyse der Stakeholder, die im Rahmen der sozialen Nachhaltigkeit von der Organisation betroffen sind. Letztlich die Entwicklung von Maßnahmen, die alle betroffenen Stakeholder berücksichtigen, und eine stringente Messung der Zielerreichung.

"Außerdem braucht es Kreativität, Mut zu neuen Managementpraktiken und die Besinnung auf gemeinwohlorientierte Werte, um soziale Nachhaltigkeit in der Organisation zu verankern und in weiterer Folge in der Gesellschaft zu leben." Mit "naiver" Kapitalismuskritik sei keine Transformation zu machen, stellt Badelt seine Basis klar. Das ärgere ihn. "Wir müssen den Kapitalismus ändern, aber die Grundmechanismen beibehalten." (Karin Bauer, 10.6.2024)