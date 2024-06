Um trotz sitzender Tätigkeiten in Bewegung zu bleiben, koppelte Jim Gregory Computer, Modem und Co mit Fahrradpedalen

200 bis 250 Wattstunden pro Arbeitstag. Das ist der stolze Schnitt von Jim Gregory – oder genauer gesagt seinen Beinen. Damit hält der 59-Jährige aus Iowa nicht nur sich selbst fit, sondern auch seinen Computer, seinen WLAN-Router und noch ein paar andere Geräte am Laufen. Dafür tritt er täglich etwa vier Stunden in die Pedale.

Das System nennt sich PedalPC, aber es ist nicht, wie man meinen könnte, ein Produkt der Corona-Pandemie. Den ersten Prototyp erschuf Gregory, der beruflich Radanhänger baut, bereits 2010.

PedalPC - a human-powered computer desk for working off-the-grid at home

PedalPC

Bewegung mit praktischem Nutzen

Damals entschloss er sich, das schwächelnde Geschäft mit Zustellungen per Rad aufzugeben und sich ganz auf die steigende Nachfrage nach den Anhängern zu konzentrieren. Damit allerdings ersetzte er auch einen guten Teil seiner beruflichen Bewegung mit sitzender Tätigkeit vor dem Computer. Einen Tisch mit Pedalen oder Laufband wollte er nicht anschaffen, da er dies im Vergleich mit Zustellungen als sinnlose Kalorienverbrennung betrachtete.

Und so entstand schließlich die Idee eines Fahrradtisches, der nicht nur zur Ertüchtigung dient, sondern auch Strom erzeugt. Die erste Umsetzung bestand aus einer 20-Zoll-Radfelge mit Pedalen und Gurt, mit dem ein Laufbandmotor angetrieben wurde. Der Energieoutput war noch gering, die Erfassung fehlerhaft, wie auch seine seit 2010 geführte Statistik zeigt.

Gregory auf seinem PedalPC. Jim Gregory

Gregorys Ziel war es, seinen Laptop, Drucker, Modem sowie Netzwerkspeicher täglich für mehrere Stunden ausschließlich per Muskelkraft zu betreiben. Der Fahrradtisch wurde seitdem weiterentwickelt, lässt sich leicht zerlegen und mitnehmen und bietet außerdem auch eine anpassbare Sitzgelegenheit. Dazu hat der Erfinder auch die Energieeffizienz der Büroausstattung verbessert. Anstelle eines Laptops mit Leistungsaufnahme von 25 Watt verwendet der Tüftler heute einen Mini-PC, der gemeinsam mit dem daran hängenden Bildschirm weniger als 10 Watt Leistungsaufnahme aufweist. Das Modem wird nun direkt mit 12-V-Gleichstrom betrieben, und das NAS wurde für eine Speicherlösung mit geringem Energiebedarf aussortiert.

Die Stromerzeugungsstatistik des PedalPC in den ersten vier Jahren. Jim Gregory

Nichts für reine Ertüchtigung

Der PedalPC treibt nun in Verbindung mit einem Akku für Energieüberschüsse auch noch viel mehr an. Nämlich auch kleinere Lichter im Haus von Gregorys Familie, Ladegeräte für Smartphones und Kopfhörer und selbst einen sparsamen Webserver, auf dem auch die Website des Projekts läuft. Der Leistungsoutput liegt während der körperlichen Ertüchtigung meist zwischen 60 und 70 Watt. Falls es an manchen Tagen doch nicht reicht, um den Server in Betrieb zu halten, wird die Website stattdessen vom Content Delivery Network Cloudflare bereitgestellt.

Wer sich selbst einen elektrifizierten Fahrradtisch bauen möchte, findet auf der Website eine Aufbauanleitung. Gregory weist aber auch darauf hin, dass der PedalPC nicht für jeden etwas ist. Er richte sich an Menschen, die zusätzlich zu ihrer Arbeit Bewegung betreiben und gleichzeitig von der Stromerzeugung profitieren wollen. Wem es hauptsächlich um Fitness geht, dem rät der Radenthusiast zur Anschaffung eines klassischen Ergometers. (gpi, 1.6.2024)