Edvin zählt die Tage bis zu seinem Geburtstag. 71 sind es noch, bis er endlich sieben wird. "Bis dahin haben wir noch Zeit", sagt seine Mama. Na ja, so lange ist das gar nicht mehr, findet er – und zeigt zur Sicherheit schon einmal online die Lego-Sets auf seiner Wunschliste. Mama und Papa könnten dann schön langsam mit den Bestellungen beginnen.

Doch dann kommt ein Sommertag im August. Er und seine zwei Jahre ältere Schwester sind zu Besuch bei den Großeltern in den Bergen, während die Eltern in Oslo die Wohnung renovieren. In der Früh lernt Edvin noch, wie man ein Rad schlägt, und ist unglaublich stolz. Doch plötzlich hat er so heftige Kopfschmerzen, dass die Großeltern den Rettungsdienst rufen und er direkt mit dem Helikopter in eine Klinik geflogen wird.

Trotzdem kommt jede Hilfe zu spät. Wenige Stunden später stirbt der Sechsjährige an den Folgen eines angeborenen Aneurysmas, einer Arterienerweiterung, die, wenn sie platzt, zum Tod führen kann. Zwei bis drei Prozent der Menschen tragen ein Aneurysma in sich, ohne es zu wissen, schätzt man. Edvin war einer von ihnen. Es gab keine Anzeichen, keine Vorerkrankung, er verstarb zwei Monate vor seinem siebten Geburtstag.

Theres Tungen hat ihren Sohn verloren, er starb an den Folgen eines Aneurysmas. Ihre Trauer hat sie in einem Buch verarbeitet. Tine Poppe

Wie kann man als Elternteil so eine Erfahrung je verarbeiten? Darüber schreibt Edvins Mutter Therese Tungen in ihrem Buch Dreh dich um, schonungslos ehrlich, offen und intim. Sie erkundet die nahezu unerträgliche Trauer und die eine Frage, die man nicht beantworten kann: Warum Edvin?

STANDARD: Sie wollten unbedingt herausfinden, wann genau Ihr Sohn starb, ob es noch im Hubschrauber war oder bei der Landung im Krankenhaus. Warum?

Tungen: Es ist jetzt fast vier Jahre her, und heute sind diese Fragen für mich nicht mehr so wichtig, auch wenn ich natürlich noch viel Trauma aufarbeiten muss. Unmittelbar nach dem Tod war es mir wichtig, sein Sterben genau nachzuzeichnen. Ich wollte wissen, wie es für ihn wohl gewesen sein muss. Welche Schmerzen hatte er zu welchem Zeitpunkt? Hatte er überhaupt welche? Ab wann war er bewusstlos? Wann hat Edvin seinen Körper verlassen? Ich wollte von der Ärztin, die im Helikopter dabei war, alles möglichst detailliert wissen. In einer Zeit, in der ich so viele Fragen und so wenige Antworten hatte, wollte ich zumindest so viele Antworten wie nur irgendwie möglich bekommen.

STANDARD: Ein Stück Klarheit in einer Zeit der Ungewissheit …

Tungen: Ganz genau. Ich hatte keinerlei Kontrolle über mein Leben und Ohnmacht ist eines der schlimmsten Gefühle, die man haben kann. Alles, was man dann tun kann, ist, so viele Antworten wie möglich zu sammeln. Durch die Informationen, wie seine letzten Stunden und Minuten waren, hatte ich auch das Gefühl, ich konnte da rückblickend als Mama besser bei ihm sein.

STANDARD: Zum Gefühl der Ohnmacht kommt in so einer Situation wohl auch ein Schuldgefühl, selbst, wenn man nichts hätte anders machen können. Wie gehen Sie mit den plagenden Gedanken um?

Tungen: Natürlich frage ich mich oft, welche Symptome ich in den Monaten vor seinem Tod bloß übersehen habe. Aber die Antwort ist: keine. Ich bin unzählige Male meine Tagebucheinträge durchgegangen, um nachzulesen, ob ich irgendetwas Bedenkliches zu seiner Gesundheit vermerkt hatte. Aber er war nicht öfter krank als andere Kinder in dem Alter.

Ich habe also weniger eine konkrete Schuld, dass ich dieses oder jenes anders hätte machen sollen. Es ist eher so eine existenzielle Schuld. Meine Aufgabe war es, seine Mama zu sein, und ich konnte das nicht lang genug für ihn sein.

STANDARD: Das Schreiben half Ihnen in diesem Trauerprozess. Es ist für Sie fast so, als wäre alles, das Sie nicht aufschreiben, nie passiert, schreiben Sie im Buch.

Tungen: Direkt am Tag nach seinem Tod habe ich mich hingesetzt und geschrieben. Ich musste irgendwie festhalten, was gerade passierte. Es veränderte sich so vieles auf einmal, und ich konnte das alles nicht fassen. Während einer Krise zu schreiben hat für mich etwas Heilendes. Man ist gezwungen, Struktur in seine Gedanken zu bringen. Außerdem kann ich dann später besser darauf zurückblicken.

Ich vergleiche Emotionen gerne mit dem Himmel. Manchmal blickt man nach oben und hat klare Sicht, keine einzige Wolke ist zu sehen. Und dann kann das Wetter so schnell umschlagen, dass man ein paar Minuten später gar nichts mehr sehen kann und alles rund um einen dunkel wird. Diese Unterschiede musste ich konservieren. So kann ich in dunklen Momenten zurückschauen und nachlesen, dass es auch schon einmal hell war. Und dadurch wissen, dass es sicher auch wieder heller werden wird.

STANDARD: Das alles ist sehr persönlich. Warum teilen Sie das jetzt auch mit der Welt?

Tungen: Es ist mir so wichtig, dass die Menschen mehr über Edvin erfahren. Er hatte nur so kurz zu leben, also muss ich seine Geschichte weitertragen. Ich will allen zeigen, was für ein unglaublich lieber Bub er war. Weil er das selbst nicht mehr tun kann.

Ich finde es aber auch auf einer intellektuellen Ebene spannend, mich mit Trauer zu beschäftigen. Wie sprechen wir gesellschaftlich über Verlust? Welches Vokabular verwenden wir? Und wie können wir verstehen, dass es nicht gefährlich ist, darüber zu sprechen?

STANDARD: Sie haben eine Tochter, die zwei Jahre älter ist als Edvin. Welchen Einfluss hatte sie auf Ihren Trauerprozess?

Tungen: Ich weiß nicht, ob ich hätte weiterleben können, wenn ich sie nicht gehabt hätte. Vielleicht hätte ich einfach alles hinter mir gelassen und wäre in ein anderes Land gezogen. Oder etwas in der Art. Aber ich musste und muss für sie da sein. Ein Geschwister zu verlieren ist wahrscheinlich ähnlich hart wie ein Kind zu verlieren. Ich denke, sie wäre so gerne ein Teenager wie alle anderen auch, ohne diesem Päckchen, das sie zu tragen hat.

Wir haben auch deshalb relativ rasch nach Edvins Tod versucht, mittels künstlicher Befruchtung wieder ein Kind zu bekommen. Ich hatte das Gefühl, mit Edvin waren wir eine kleine Gang, aber dann waren wir plötzlich nur noch zu dritt. Ich wollte wieder den Drang zu leben verspüren.

STANDARD: Sie haben mittlerweile einen Sohn …

Tungen: Genau, Eric wird im August zwei Jahre alt. Zwei Jahre nach Edvins Tod habe ich ihn im selben Krankenhaus, in dem sein Bruder verstorben ist, zur Welt gebracht. Noch dazu fast am gleichen Tag, aber ich konnte den Kaiserschnitt etwas nach hinten verschieben, damit die Geburt nicht genau auf das Sterbedatum gefallen ist.

Eric hat uns die Trauer nicht genommen, vor allem in den ersten Monaten wurde sie durch ihn sogar noch größer und komplizierter. Aber mit der Zeit half er uns dabei, sie Stück für Stück zu überwinden.

STANDARD: Welche Rolle spielt Edvin in Erics Leben?

Tungen: Ich erzähle ihm schon jetzt manchmal von Edvin und zeige ihm Bilder von seinem verstorbenen Bruder, aber er versteht das alles natürlich noch nicht. Kurz vor diesem Interviewtermin war ich mit ihm bei Edvins Grab. Es ist so surreal zu sehen, wie mein Sohn am Grab meines anderen Sohnes spielt. Irgendwie bringt es mir innere Ruhe, aber gleichzeitig auch viel Verwirrung.

Eric wird irgendwann wohl seine eigene Form der Trauer über den Bruder, den er nie kennenlernen konnte, empfinden. Aber er startet, im Gegensatz zu seiner Schwester, ohne Trauma ins Leben. Und ich glaube, dass er ihr später dabei helfen wird, ihr Päckchen zu tragen. Zumindest ist das meine Hoffnung und das war auch ein Grund, warum wir noch ein Kind bekommen wollten.

STANDARD: Was hat Ihnen rückblickend während der intensiven Trauerphase am meisten geholfen?

Tungen: Hm, das ist schwierig. Ich kann Ihnen sagen, was mir nicht geholfen hat. Wenn mein Mann oder ich von Edvin erzählt haben und die Menschen sind gar nicht darauf eingestiegen. Sie wussten nicht, was sie darauf antworten sollen, und deshalb haben sie oft gar nichts gesagt oder einfach das Thema gewechselt.

In einer Zeit, in der sich ohnehin alles völlig unbegreiflich angefühlt hat, wurde es noch unbegreiflicher, wenn die Leute nicht auf unser Schicksal eingegangen sind und es weggeschwiegen haben. Sagt doch einfach irgendetwas, anstatt uns anzuschweigen. Alles ist besser als Stille!

STANDARD: Wie ist das heute? Sprechen Sie noch viel über Ihren verstorbenen Sohn?

Tungen: Nach fast vier Jahren reden die Leute natürlich immer seltener über Edvin. Ist ja auch klar, die Welt dreht sich weiter und die Menschen leben ihr Leben. Trotzdem wollen wir seine Erinnerung am Leben halten, aber es ist schwierig. Noch dazu, wenn man so wie ich nicht an Gott glaubt, fehlt vielen das Vokabular für den Umgang mit Trauer und man weiß nicht so recht, wo man die Verstorbenen emotional verorten soll.

STANDARD: Meinen Sie, nicht religiös zu sein erschwert den Trauerprozess?

Tungen: Ich kann mir vorstellen, dass Religion Trauer einfacher machen kann. Dieser Glaube daran, dass der Verstorbene an einem besseren Ort ist und man sich wieder sehen wird, hätte vielleicht geholfen. Ich musste diesen Fragen auf eigene Faust nachgehen, ich hatte kein Skript dafür. Und dadurch konnte ich Edvin nirgends verorten. Wo war er nun? Im Himmel war er für mich nicht. Ich musste die Antworten in anderen Bereichen als der Religion suchen und habe begonnen, in der Literatur danach zu suchen, etwa in der alten griechischen Literatur und in den nordischen Mythen.

STANDARD: Was haben Sie da gefunden?

Tungen: Ich habe viele Geschichten von verwaisten Eltern gelesen. Irgendwie gab es mir eine innere Ruhe, dass sich meine Gefühle über Jahrtausende und Generationen wiederfinden. Es beruhigt mich, dass es meine jetzigen Gefühle immer schon gab und dass Edvins Seele vielleicht irgendwo da in der Luft herumschwirrt. Das meine ich nicht auf religiöse, sondern eher auf eine spirituelle Art und Weise.

STANDARD: Der Umgang mit Edvins Körper war für Sie rasch klar. Sie haben sich entschieden, seine Organe zu spenden. Warum?

Tungen: Wir hatten die Entscheidung schon getroffen, bevor uns die Ärztinnen und Ärzte danach gefragt haben. Wir mussten verstehen, dass dieses Kind, unser Edvin, tot war, aber seine Organe noch funktionierten. Vielleicht ist uns die Entscheidung zur Organspende auch deshalb so leicht gefallen, weil mein Vater ein paar Jahren davor eine Niere von meiner Mutter bekommen hat und vermutlich nur deshalb noch am Leben ist. Ich habe die Entscheidung, Edvins Organe zu spenden, jedenfalls nie bereut. Aber Trost habe ich dadurch auch nicht gefunden.

STANDARD: Trost im dem Sinn, dass sein Herz noch in einer anderen Brust schlägt?

Tungen: Genau. Das macht emotional überraschend wenig mit mir. Nur manchmal denke ich an ein bestimmtes Kind. Durch eine schwere Diabetes war es kurz vor dem Erblinden, und durch Edvins Organspende konnte sein Augenlicht gerettet werden. Das haben uns seine Ärztinnen und Ärzte ein paar Monate nach der Organspende in einem Brief geschrieben. Die Vorstellung, dass dieses Kind dank Edvin die Welt noch sehend wahrnehmen kann, macht mehr mit mir, als dass sein Herz noch schlägt. Aber generell sehe ich durch die Organspende nicht plötzlich einen Sinn in seinem Tod. Das ist nicht die Antwort auf die Frage nach dem Warum.

STANDARD: Die Frage nach dem Warum bleibt wohl immer im Raum stehen. Wie gehen Sie damit um?

Tungen: Manche dieser Fragen beginnen mit der Zeit zu ruhen. Und andere kommen immer wieder hoch, wiegen an manchen Tagen schwerer als an anderen. In den vergangenen Tagen habe ich wieder öfter darüber nachgedacht, wie unfair das Leben ist. Vor allem, wenn ich durch die Nachbarschaft spaziere und Edvins Freunde miteinander spielen sehe. Warum ist es so unfair? Warum ist ihm und uns das passiert? Und an anderen Tagen kann ich das ganze sehr nüchtern sehen und mir einfach denken, ja, das Leben ist nun einmal unfair und niemand weiß, was morgen passiert. Warum hätten ausgerechnet wir es wissen sollen? Ich versuche mich nicht in diesen Gedanken zu verlieren, sondern einfach für mich und die Menschen um mich herum mein Leben bestmöglich zu leben. Das ist alles, was ich tun kann.

STANDARD: Wie geht es Ihnen heute?

Tungen: Der kleine Eric hält mich auf Trab, das tut mir gut. Außerdem habe ich vergangenes Jahr meinen Job gekündigt. Ich bekomme ein Stipendium, das es mir ermöglicht, nur noch als Freelancerin zu arbeiten. Ich habe viel Zeit zum Schreiben. Es könnte tatsächlich die beste Zeit meines Lebens sein, wäre Edvin nicht gestorben. Aber ich kämpfe noch sehr mit dem Verlust. Nach dem Tod habe ich mir immer gesagt, dass ich in drei Jahren wieder glücklich sein werde. Jetzt ist es fast vier Jahre her. Es dauert wohl doch etwas länger, aber es geht langsam bergauf. (Magdalena Pötsch, 1.6.2024)