Darmbakterien sind gerade der "Hot Shit" in der Medizin – im Wortsinn. Sie arbeiten eng mit dem Immunsystem zusammen und beeinflussen das Gewicht und das psychische Wohlbefinden.

Das Versprechen klingt verlockend: mit einem simplen Test zu mehr Wohlbefinden und einer rundum besseren Lebensqualität finden. Wer, bitte, will das nicht? Das verheißen zumindest die meisten Werbefloskeln für Testkits, mit denen man von zu Hause aus das eigene Mikrobiom im Darm analysieren kann. Das Ergebnis soll zeigen, welche Bakterien dort leben und wofür sie zuständig sind. Dazu gibt es dann meist noch personalisierte Empfehlungen.

In den vergangenen Jahren hat das Mikrobiom in der öffentlichen Aufmerksamkeit enorm an Bedeutung gewonnen. In der Wissenschaft interessiert man sich immer mehr für die individuelle Zusammensetzung der Darmbakterien und deren Rolle für unsere Gesundheit. Und auch abseits der Forschung steigt das Interesse. Seit dem Bestseller Darm mit Charme der deutschen Gastroenterologin Giulia Enders ist Verdauung immer weniger Tabu- und immer mehr Lifestyle-Thema geworden.

Auch die Netflix-Doku Hack your Health: Die Geheimisse der Verdauung greift das Thema auf. Darin zeigen Enders und weitere Expertinnen und Experten, wie die Darmflora genau funktioniert und welchen Einfluss sie auf das Immunsystem hat. Seit Erscheinen der Dokumentation ist die Nachfrage nach Testkits zur Analyse des Mikrobioms von zu Hause aus deutlich gestiegen, beobachten Hersteller solcher Kits.

Ein solcher Test soll zeigen, welche Pilze, Bakterien, Viren und Mikroben sich im Darm tummeln. Denn immer mehr Menschen wollen wissen: Wie steht es um mein Mikrobiom? Und wie könnte man es noch verbessern?

Zu komplex für simple Tests

Das Interesse ist nachvollziehbar. Schließlich weiß man, dass manche Bakterienarten in Zusammenhang mit Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson oder Adipositas stehen. Gleichzeitig sind viele Bakterienarten im Verdauungstrakt noch nicht erforscht. Nur so viel weiß man grundsätzlich: Je vielfältiger das Mikrobiom ist, desto besser kann das Immunsystem seine Arbeit machen.

Und genau das ist auch das Problem bei den Mikrobiomanalysen, findet Miran Arif, Facharzt für Innere Medizin. Das Mikrobiom ist so individuell und vielfältig, dass ihm ein simpler At-Home-Test nicht gerecht werden könne. "Die Tests suggerieren eine einfache Lösung für komplexe Zusammenhänge im menschlichen Organismus", sagt er. "Da kommt dann heraus, man habe zu wenig von Bakterium X oder Y, und meistens werden dann noch spezielle Probiotikaprodukte empfohlen, um diesen Bakterienstamm zu ergänzen", kritisiert der Internist. Aber so einfach ist die Interpretation der Ergebnisse bei weitem nicht. "Man kann nicht einfach sagen, ich brauche einen bestimmten Bakterienstamm mehr, und dann wird es mir besser gehen", stellt er klar.

Auch bei Arif, der in seiner Praxis ebenso Mikrobiomanalysen anbietet, fragen immer mehr Patientinnen und Patienten nach einer solchen Auswertung. Aber von zehn Patientinnen und Patienten, die mit dem Wunsch nach einer Mikrobiomanalyse zu ihm in die Ordination kommen, macht diese Analyse bei neun gar keinen Sinn, schätzt er. "Oft kann man mit einfacheren, schnelleren und billigeren Tests die Ursache ihrer Magen-Darm-Beschwerden diagnostizieren", sagt Arif.

Weil der Stuhl für so eine Mikrobiomanalyse in einem Speziallabor untersucht und ausgewertet werden muss, kostet sie schnell einmal zwischen 150 und 300 Euro. Viel sinnvoller sei es in den meisten Fällen, mit deutlich günstigeren Blut- und Stuhltests nach spezifischen Markern zu suchen, anstatt mit Gießkannentechnik das ganze Mikrobiom zu analysieren.

Mikrobiom nicht Ursprung allen Übels

Grundsätzlich findet Arif die Entwicklung, dass das Mikrobiom und damit die Darmgesundheit auch von der breiten Masse mehr Aufmerksamkeit bekommen, sehr gut. Aber "dadurch werden aktuell auch viele Krankheitsbilder, die eigentlich eine andere Ursache haben, auf eine vermeintlich ungesunde Darmflora zurückgeführt", beobachtet er.

Denn auch wenn das Mikrobiom einen großen Einfluss auf die Gesundheit haben kann, liegt nicht die Ursache für jedes Problem in der Darmflora. "Hinter den häufigsten Darmbeschwerden wie Durchfall oder Verstopfung liegen meist Intoleranzen, etwa eine Nahrungsmittelunverträglichkeit wie bei der Laktose. Aber genau so eine Unverträglichkeit kann man durch das Mikrobiom gar nicht erkennen, dazu braucht es andere Tests und Untersuchungen", sagt Arif. Ein Mikrobiomtest mache nur bei sehr spezifischen Fragestellungen Sinn.

Ernährung kann steuern

Das liegt auch daran, dass die Interpretation der Analyseergebnisse sehr komplex ist, sogar für Fachleute kann es schwierig sein, Empfehlungen auszusprechen, um das Mikrobiom positiv zu verändern. Als Beispiel nennt Arif Immuntherapien in der Krebsbehandlung. Die kommen seit vielen Jahren zum Einsatz mit dem Ziel, das Immunsystem mit den verwendeten Therapeutika so zu beeinflussen, dass dieses den Krebs angreift und zerstört. Man hat dann herausgefunden, dass das bei manchen Mikrobiom-Zusammensetzungen besser funktioniert als bei anderen. Bei einem Patienten wirkt also das Therapeutikum, und bei der nächsten Patientin mit genau derselben Tumorart greift es nicht.

In der Forschung hat man es bis dato nicht geschafft, das Mikrobiom so zu analysieren, dass man genau weiß, wie es zusammengesetzt sein muss, damit die Therapie greift, berichtet Arif: "Und wenn es milliardenschwere Pharmafirmen mit den besten Techniken nicht schaffen, das Mikrobiom entsprechend zu analysieren und anzupassen, dann wird es wohl auch ein Testkit für zu Hause nicht schaffen."

In den meisten Fällen hat man als gesunder Mensch durch eine Mikrobiomanalyse keinen Informationsgewinn, sagt Arif. Statt sich auf Probiotika-Empfehlungen von Testkit-Herstellern zu konzentrieren, sollte man lieber mit der Ernährung dem Mikrobiom etwas Gutes tun, rät er. Das heißt konkret: hochverarbeitete Fertigprodukte, Alkohol und Süßgetränke vermeiden und stattdessen möglichst viel Buntes essen, quasi quer durch den Regenbogen. Vor allem fermentierte Produkte tun den Darmbakterien gut. "Und wenn man keine gesundheitlichen Probleme hat, genügend schläft, sich ausgewogen ernährt, keinen chronischen Stress hat und nicht regelmäßig wegen einer chronischen Erkrankung Antibiotika nimmt, dann kann man ohnehin davon ausgehen, dass mit dem Mikrobiom alles in bester Ordnung ist." (Magdalena Pötsch, 3.6.2024)