In Cholula, einer historisch bedeutsamen indigenen Gemeinde in Zentralmexiko, steht eine schlanke 61-Jährige im knielangen Folklorekleid, die dunkelbraunen Haare streng zu einem Pferdeschwanz gebunden: Claudia Sheinbaum, die Präsidentschaftskandidatin der regierenden linksnationalistischen Morena-Partei. Sie soll eine neue Ära in der Geschichte Mexikos verkörpern: Der scheidende Präsident Andrés Manuel López Obrador hat sie als seine Wunschnachfolgerin aufgebaut – in Umfragen vor der Präsidentschaftswahl am Sonntag liegt sie bei 56 Prozent der Stimmen.

Claudia Sheinbaum ist die politische Erbin von Präsident Andrés Manuel López Obrador (rechts). AFP/RONALDO SCHEMIDT

Sheinbaum wirkt etwas steif auf der Bühne, bedrängt von einer klatschenden Entourage – und immer auf der Suche nach Schutz durch die Nationalgarde, die die Präsidentschaftskandidatin auf Schritt und Tritt begleitet. Denn nie war ein Wahlkampf blutiger. 30 Politiker und Politikerinnen – meist für lokale Posten kandidierend – wurden in diesem Wahlkampf bisher ermordet. Mexikos Drogenmafia lichtet sozusagen die Bewerber schon im Vorfeld aus. Die Kartelle haben ihre Kontrolle über das Land in den vergangenen sechs Jahren unter Obrador ausgebaut. Mehr als 170.000 Menschen wurden ermordet, 44.000 verschwanden. Schutzgelderpressung, Schießereien und Überfälle sind in vielen Gemeinden Alltag.

Physikerin im Schatten des Präsidenten

Sheinbaum jedoch verliert über dieses dunkle Kapitel kein Wort. Stattdessen verspricht sie Arbeitsplätze, Bauvorhaben, Sozialprogramme – so wie Obrador zuvor: Rund 30 Millionen Menschen profitieren bereits davon. Es sind vor allem die Vergessenen der Wirtschaftsliberalisierung der vergangenen Jahrzehnte: Pensionistinnen und alleinerziehende Mütter, Arbeitslose, Studierende, Behinderte und Bauern.

Auch wenn es selten mehr als umgerechnet 100 Euro pro Person im Monat sind: Das spüren die Mexikanerinnen und Mexikaner im Geldbeutel sehr wohl. Auch wenn die Gesamtwirtschaft um weniger als ein Prozent jährlich wuchs, die Inflation 28 Prozent betrug und das Haushaltsdefizit Rekordhöhe erreichte: Die Armut sank dank der Sozialhilfen von 42 auf 36 Prozent. Sheinbaum steht für Obradors Kurs, er selbst darf nicht noch einmal zur Wahl antreten.

Herausforderin mit E-Bike

46 Kilometer entfernt, in der Kleinstadt Tlaxcala, bemüht sich Herausforderin Xochitl Gálvez redlich, zur Favoritin aufzuschließen und die rund zehn Prozent Unentschlossenen zu überzeugen. Es fehlt ihr nicht an Argumenten: die Gewaltkriminalität, das miserable Pandemiemanagement, die ausufernde Korruption.

Xochitl Gálvez: persönlich beliebt, doch die Altparteien, für die sie steht, sind diskreditiert. AFP/ULISES RUIZ

Gálvez, gleich alt wie Sheinbaum, steht allein auf der Bühne. Die Software-Unternehmerin, die für die konservative PAN im Senat sitzt und dort gerne mit dem E-Bike hinfährt, wirkt selbstsicher. Sie argumentiert pointiert und mit volksnahen, manchmal etwas derben Sprüchen.

In ihrem Fall ist es genau umgekehrt wie bei Sheinbaum: Die Kandidatin ist populärer als die diskreditierten Altparteien, die sie unterstützen. Diese sind schön geordnet aufmarschiert: Rechts wehen die gelben Fahnen der Sozialdemokraten, in der Mitte die grün-weiß-roten der Zentrumspartei PRI, links die blau-weißen der PAN. Die PAN stürzte das Land in den Drogenkrieg, der ehemaligen Staatspartei PRI verdankt Mexiko seine gut geölte Korruptionsmaschinerie. Unter Obrador ging und geht das alles zwar weiter – aber es gibt mehr Geld für die Armen.

In den hinteren Reihen sind die rosafarbenen Fahnen der parteilosen Zivilgesellschaft – eine Bewegung des Bildungsbürgertums, das sich von Obradors autoritärem Populismus abgestoßen fühlt. Für die Mittelschicht steht die noch junge Demokratie Mexikos auf dem Spiel. Unlängst wandten sich 200 Intellektuelle mit einem Brief an die Öffentlichkeit: Obradors Kurs sei "eine Gefahr für die Demokratie".

Wegweisend?

Obrador, der seinen linksnationalistischen Staatsdirigismus für eine wegweisende Erfindung des 21. Jahrhunderts hält, pflegt keine höfliche Debattenkultur. Kritik irritiert ihn. Seine Gegner disqualifiziert er als konservative, neoliberale Oligarchen. Kritischen Medien schickt er die Steuerbehörde und hetzt seine Bots auf den Hals. Über konträre Urteile der Justiz gerät er in Rage, den Obersten Gerichtshof will er vom Volk wählen lassen – das hat er Sheinbaum mit auf den Weg gegeben. Universitäten und autonomen staatlichen Kontrollorganen wie dem Rechnungshof und der Wahlbehörde hat er Gelder gestrichen: Er würde sie am liebsten dem Innenministerium unterordnen.

Außerdem machte er das Militär zum strategischen Partner. Statt Sicherheitsaufgaben wahrzunehmen, sind die Uniformierten inzwischen eine Wirtschaftsmacht: Sie leiten eine Fluglinie und Häfen, bauen Flughäfen und Züge, kontrollieren die Migrationspolitik. Geschützt sind sie durch Geheimhaltungsklauseln, es herrscht maximale Intransparenz.

Stress mit den USA

Das alles erinnert mehr an Kuba oder Venezuela als an ein modernes Industrieland, das Mexiko durch seine Integration in den Nordamerikanischen Freihandelsraum auch ist. Die Reibungen im Freihandelspakt USMCA haben deshalb zugenommen. Obrador fördert fossile Energien und den überschuldeten staatlichen Ölkonzern Pemex, während die USA auf erneuerbare und die Privatwirtschaft setzen – da knarzt es in der Lieferkette.

Genervt sind die USA auch von Mexikos Kokettieren mit den Diktaturen in Kuba und Venezuela und von der Widerspenstigkeit, Drogenhandel und Migration ernsthaft zu bekämpfen. Sollte Donald Trump im Herbst die Wahl gewinnen, hat er schon mit einer Militärintervention gedroht, wenn Mexiko – wo am 2. Juni auch Parlaments- und Regionalwahlen stattfinden – nicht spurt. 2025 steht zudem die Nachverhandlung des Freihandelsabkommens an. Obrador hinterlässt seiner Nachfolgerin gleich mehrere Zeitbomben. (Sandra Weiss aus Puebla, 31.5.2024)