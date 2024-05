Auf der Straße vor dem Gebäude, in dem die Hauptversammlung stattfand, wurde gegen die OMV protestiert. REUTERS/Leonhard Foeger

Turbulente Szenen bei der OMV-Hauptversammlung: Noch bevor Aufsichtsratschef Lutz Feldmann die Aktionärsversammlung am Dienstag eröffnen konnte, störten Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation die Veranstaltung mit lautstarkem Protest. "Die Vorstände von fossilen Unternehmen machen sich verantwortlich für den Zusammenbruch unserer Zivilisation und den Tod von Milliarden von Menschen", rief Ex-ÖSV-Skiprofi Julian Schütter in Richtung der Mitglieder der OMV-Führung und warf ihnen vor, "Massenmörder" zu sein, die wie "Tyrannen und Sklavenhändler" in die Geschichtsbücher eingehen würden. Dann wurden die Protestierenden von den Securitys abgeführt.

Dividende beschlossen

Die Umweltschützer kritisierten die von der OMV verursachten Treibhausgasemissionen und verlangten die "Vergesellschaftung" des Unternehmens. Auch alle Aktionärinnen und Aktionäre würden sich für den Umweltschaden, den die OMV anrichte, mitverantwortlich machen, so die Protestierenden. "An dieser Dividende, die ihr euch heute auszahlen lasst, klebt das Blut eurer Enkelkinder", rief Schütter. Die OMV-Hauptversammlung beschloss im Anschluss eine Gesamtdividende von 5,05 Euro je Aktie. Zahltag ist der 10. Juni 2024. (red, 29.5.2024)