Tesla-Chef Elon Musk will Stimmung für sein milliardenschweres Vergütungspaket machen und lädt daher stimmberechtigte Aktionäre in das texanische Tesla-Werk ein

Die bevorstehende Abstimmung gilt als Referendum über Elon Musks Führungsqualitäten. REUTERS/Aude Guerrucci

Tesla-Chef Elon Musk bietet Aktionären, die über sein milliardenschweres Vergütungspaket abstimmen, im kommenden Monat eine Führung durch die Gigafactory in Texas an. Die von Musk und anderen Führungskräften geleitete Tour für 15 Investoren durch die Produktionslinien des Cybertrucks und das Model Y wird am 12. Juni stattfinden, einen Tag vor der jährlichen Aktionärsversammlung von Tesla, wie der Elektroauto-Pionier am Dienstag auf seiner Website mitteilte. Es ist der jüngste Versuch des Unternehmens, Stimmen für die 56 Milliarden Dollar schwere Vergütung zu sammeln, nachdem ein Gericht das Paket gekippt hatte.

Tesla forderte seine Aktionäre auf, ihre Zustimmung zur Rekordvergütung für Musk im Jahr 2018 zu bestätigen. Ein Gericht in Delaware hatte dies mit der Begründung abgelehnt, das Paket sei von den Direktoren ausgehandelt worden, die Musk offenbar verpflichtet seien.

Die bevorstehende Abstimmung, deren Ergebnis auf der Jahreshauptversammlung des Unternehmens am 13. Juni bekanntgegeben wird, gilt als Referendum über Musks Führungsqualitäten: Investoren befürchten, dass er durch seine anderen Unternehmungen wie SpaceX, Neuralink und den Kurznachrichtendienst X abgelenkt ist und seine oft kontroversen Kommentare dem Ruf und den Verkaufszahlen von Tesla schaden. Tesla unternimmt daher ungewöhnliche und öffentliche Anstrengungen, um Unterstützung für Musks Vergütung zu gewinnen. Der Vorstand des Unternehmens hat die Rekordsumme damit gerechtfertigt, dass sie sicherstellt, dass Musk Tesla Vorrang vor seinen anderen Verpflichtungen einräumt. (Reuters, 29.5.2024)