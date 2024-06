Die Insel Sylt eignet sich hervorragend als kulinarisches Urlaubsziel. Georges Desrues

Sylt steht für eine ganz besondere Art von Luxus, der sich gleich auf mehrere Arten äußert. Da wäre zum einen und allen voran die natürliche, geradezu atemberaubende Schönheit der Insel, mit Heide, Dünen und ewiglangen Sandstränden, mit dem einzigartigen Wattenmeer im Osten und den spektakulären Sonnenuntergängen über der Nordsee im Westen. Und dazu, wie hineingestreut in die Landschaft, die ikonischen Strandkörbe und die malerischen Friesenhäuser mit ihren Reetdächern aus getrocknetem Schilf.

Dann ist da die Gastronomie, die unzweifelhaft zu den besten und vor allem gehobensten in ganz Deutschland zählt. Es ist nicht so lange her, da gab es auf Sylt zusammengenommen elf Michelin-Sterne. Heute sind's zwar weniger, aber noch immer listet der einflussreiche Restaurantführer sieben Inselrestaurants, was bei nur 15.000 Einwohnern rekordverdächtig ist.

Doch Sylt hat wie es scheint auch ein Imageproblem. Und zwar spätestens seit dem skandalösen Nazi-Gegröle von vergangenem Pfingstwochenende. Seitdem befürchten viele, dass dem einstigen "Saint-Tropez des Nordens" die Ballermanisierung drohe; dass eine vermeintlich wachsende Anzahl an johlenden und schnöseligen Partygästen die alteingesessene und bekannt zahlungskräftige Gästeschaft abschrecken und von Deutschlands nobelster Urlaubsdestination fernhalten könnte. Das wiederum würde für viele Wirte, Hoteliers, Lebensmittelhandwerker und Touristiker bedeuten, dass das Bemühen um Qualität, das sie an den Tag legen, für die Katz ist.

Feinkost am Kreisverkehr

So kann es die Manufaktur Johannes King etwa nur auf Sylt geben. Das Lokal mit angeschlossenem Feinkostgeschäft ist in einem unscheinbaren, zweistöckigen Haus untergebracht. Im engen Verkaufsraum stehen ein paar Hochtische, davor ein rustikaler Außenbereich unter einem großen Sonnenschirm und zwischen Zeltplachen. Luxuriös, um nicht zu sagen "syltig", wird es erst beim Angebot: jede Menge Kaviar, Schampus, Schalentiere, aber auch exzellente Olivenöle und Essige, hochwertige Pasta und Saucen, edles Konfekt und ausgesuchte Schokoladen. Das alles an einem Kreisverkehr. An einem Ort also, an dem überall anders in Deutschland labbrige Hamburger und Maschendrahtzäune verkauft werden.

Das Hotel-Restaurant Söl'ring Hof liegt direkt an der Westküste der Insel und bietet großartige Küche sowie Meerblick. Georges Desrues

Noch einer, der sich besonders bemüht, ist Jan-Philipp Berner, Küchenchef und Betreiber des zweifach besternten Söl'ring Hof, eines Hotel-Restaurants an der Westküste, das er im Jahr 2019 von Johannes King übernommen hat. Von jenem Mann also, der heute den erwähnten Luxusimbisstand am Kreisverkehr führt. Auch hier Dünen, Schilfdach, Sand und Strandkörbe. Und ein Meerblick, der das Herz erweitert. Alles an dem Fünf-Sterne-Haus mit seinen nur 15 Zimmern vermittelt Luxus, allerdings einen der soliden, eher zurückhaltenden Art, bei dem es mehr um Inhalt und Gediegenheit geht als um Schein und Prunk.

"Natürlich ist Sylt auch eine Schickimicki-Destination, aber unsere Gäste im Söl'ring Hof haben ganz andere Ansprüche. In erster Linie kommen sie wegen der Landschaft, wegen der Stille, machen Strandspaziergänge und gehen in sich. Dazu wollen wir ihnen eine Küche bieten, in der sich die Insel widerspiegelt", sagt Berner.

Jan-Philipp Berner verkocht im Söl'ring Hof beispielsweise Nordseekrabben. Georges Desrues

In den 16 Jahren, die er auf Sylt kocht, hat sich der erst 36-jährige gebürtige Göttinger ein eindrucksvolles Netz an Lieferanten aufgebaut und arbeitet mit exzellenten Zutaten, darunter Lammfleisch von Salzwiesen, Krusten- und Schalentier aus der Nordsee und Wild vom nahen Festland. Und verkocht sie zu reduzierten, puristischen Gerichten ohne Effekthascherei, die spürbar von der angesagten Restaurantszene im nahen Dänemark beeinflusst sind, dabei aber eine persönliche Note tragen, anstatt in eine x-te Nachahmung des vielgerühmten Nordic Cooking zu verfallen.

Auch saisonale Zutaten, wie etwa Spargel, finden ihren Weg auf die Karte des Söl'ring Hof.

Noch unerwarteter, ja direkt exotisch wird es im Fall der Bäckerei-Konditorei Lund in der Ortschaft Hörnum, die Jens Lund 2021 von seinen Eltern übernahm. Von Schickeria und Bling-Bling keine Spur. Eher könnte man sich angesichts der außerordentlichen Qualität der Sauerteigbrote und des Gebäcks, des handwerklich erzeugten Speiseeises und des liebevoll ausgewählten Vintage-Designs des Lokals in einem Hipsterviertel in Kopenhagen oder Berlin wähnen.

Jens Lund hat die gleichnamige Bäckerei 2021 von seinen Eltern übernommen und bewegt sich in Sachen Sauerteigbrot auf dem Niveau von Kopenhagen oder Berlin. Georges Desrues

"Für mich war klar, dass wenn ich den Betrieb übernehme, ich nur das mache, was mir Spaß macht und an das ich glaube", sagt Lund, der zuvor als Koch in diversen Sterne-Restaurants arbeitete, bis er auf die Insel zurückkehrte. Die Sylter und ihre Feriengäste wissen es zu schätzen und stehen Schlange, um sich ihr Sauerteigbrot aus Sylter Sommerroggen zu holen oder auf ein veganes Dinkel-Granola einzukehren.

"Wir hatten hier immer schon verschiedenen Kategorien an Gästen", sagt der Bäcker, "da gibt es die Naturfreunde und Vogelbeobachter, dann die Genussmenschen mit hohem Qualitätsanspruch und schließlich auch noch solche, die wegen der Partys und dem Protz kommen. In Wahrheit ist für alle Platz, mit Ausnahme der Idioten, die Nazi-Parolen grölen. Die halten sich paradoxerweise für die Nachfolger von jenen Leuten, die die Insel einst zur Destination machten, aber das waren ja weltoffene Intellektuelle und Künstler, die mit derlei Leuten und Einstellung gar nichts am Hut hatten."

Hoher Qualitätsanspruch: Sylter Royal ist Deutschlands einzige Austernzucht, mit angeschlossenem Restaurant, in dem die aus dem Watt geernteten Meeresfrüchte verzehrt werden können. Georges Desrues

Über die grölenden Schnösel, von denen Medien weltweit berichteten, ärgert sich naturgemäß auch Moritz Luft. "Natürlich können wir so etwas hier überhaupt nicht gebrauchen", sagt der Geschäftsführer der lokalen Tourismusvermarktung, "allerdings ist das ja kein Sylter, sondern ein gesellschaftliches Problem". Tatsächlich ermittelt die Polizei inzwischen im Falle ähnlicher Vorfälle auf einer Gartenfeier in Rheinland-Pfalz sowie auf einem Schützenfest in Niedersachsen.

Dass beide für weit weniger mediale Aufmerksamkeit sorgen, erklärt sich freilich mit dem Nimbus von Deutschlands einziger Jet-Set-Destination, über die naturgemäß genüsslicher berichtet wird als über Garten- oder Schützenfeste. Übrigens ist zu erwarten, dass Sylt es bald wieder in die Schlagzeilen schafft. Dann nämlich, wenn, genau wie in den vergangenen zwei Sommern, eine Gruppe von Punks ein Protestcamp auf der Insel errichten wird. "Nur weil sie bunt gekleidet sind, kann man sie ja nicht aussperren. Solange sie sich an Regeln und Gesetze halten, sind auch sie willkommen", sagt Luft. Und spricht damit ein Grundprinzip der Gastfreundschaft an, von dem einige Hohlköpfe in Polohemden und mit Pullovern um die Schultern ganz offensichtlich überfordert sind.

Service: Lohnende Adressen auf Sylt für Feinschmecker

Sylter Manufaktur Johannes King

Exklusiver Delikatessenladen und Imbissstand mit gewaltigem Angebot, kleiner Speisekarte und tollem Essen.

johannesking.de

Söl'ring Hof

Äußerst gediegener Langasthof in sensationeller Lage auf einer Düne, mit einer der besten Küchen Deutschlands und der gleichermaßen originellen wie hervorragenden Weinauswahl von Sommelière Bärbel Ring.

hommage-hotels.com/en/soelring-hof-sylt

Bäckerei-Konditorei Lund

Eine Bäckerei, wie man sie sich selbst in einer Großstadt wünscht, mit exzellenten Backwaren, handgemachtem Speiseeis und wunderschönem Lokal im Vintage-Stil.

lund-sylt.de

Restaurant Jörg Müller

Gediegenes, gutbürgerliches Restaurant mit legendärem Weinkeller.

jmsylt.de/restaurant

Watt-Bier

Ausgezeichnetes Bier in verschiedenen Sorten aus der Mikrobrauerei eines ehemaligen Sternekochs.

sylter-genussmacherei.de

Sylter Royal

Beste Austern aus dem Watt von Deutschlands einziger Austernzucht.

sylter-royal.de

(Georges Desrues, 4.6.2024)