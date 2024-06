"Star Kitchen mit Tim Raue", "Star Wars: The Acolyte", "Becoming Karl Lagerfeld", "House of the Dragon", "Blackberry", "Tour de France"

Matt Smith und Emma D'Arcy in "House of the Dragon". Die zweite Staffel startet am 17. Juni bei Sky. Sky/HBO

Der Erfolg von Food-TV fasziniert mich seit langem. Genau genommen seit Helmuth Karl Misak, Fernsehkoch des ORF, der in den 1960er- und 1970er-Jahren in den ORF-Kochtöpfen rührte und den Hausfrauen daheim zeigte, wie man's richtig macht. Das Bild kam mir damals schon komisch vor, aber okay, das ist jetzt wirklich lange her. Das Essenmachenfernsehen fasziniert mich, weil wir erwiesenermaßen glauben, dass es funktioniert, wiewohl wir allein der Optik wegen beurteilen können, ob eine Speise gelungen oder misslungen ist. Entscheidend ist allein, ob das hergestellte Produkt hübsch anzusehen ist, Hinweise auf Geschmack oder Geruch erhalten wir maximal vom Gesichtsausdruck jener Menschen, die kosten dürfen oder müssen. Wir müssen an das Bild glauben, das uns gezeigt wird. Und wir tun es.

Natürlich geht es bei den meisten Essensformaten in erster Linie gar nicht ums Essen, sondern um Menschliches, manchmal allzu Menschliches. Mein Favorit in dem Zusammenhang ist natürlich Nailed it!, wo Menschen kunstvolle Patisserien nachmachen und dabei grandios lustig scheitern. Nicht alles wird auch in Star Kitchen mit Tim Raue auf Anhieb klappen. Raue begleitet ambitionierte Jungköchinnen und -köche auf dem Weg zum ersten Michelin-Stern. Ich erwarte Blut, Schweiß und Tränen und alles, was Food-TV ausmacht und ich von The Bear kenne, yes, Chef! Raue ist Spitzengastronom in Berlin, seine "Lehrlinge" sind Ricky Saward vom Seven Swans, Alina Meissner-Bebrout vom bi:braud, Stephan Krogmann vom Hilmar, Luisa Jordan von Lu's Bunter Genuss und Christoph Kunz vom Komu. Hier sind Könner am Werk, das wird spannend. Es geht am 1. Juni bei Prime Video los, womit wir schon mitten im Thema sind – die besten Serien im Juni mit und ohne Kulinarik:

Selbst unerschütterliche Star Wars-Fans sind hinsichtlich des kommenden Serienstarts skeptisch. So vieles wurde schon kaputtgemacht durch Disneys Unternehmenspolitik, die im Wesentlichen darin besteht, den Markt schamlos zuzumüllen, sodass am Ende nur Übersättigung stehen kann. Was in Star Wars: The Acolyte passiert, ist in wenigen Worten beschrieben: Jedi-Meister trifft gefährliche Kriegerin, dunkle Pfade, böse Mächte, großer Plan. Die Hoffnung stirbt zuletzt. 5.6., Disney+

"Avez vous un stil, Monsieur Lagerfeld?", fragt Sunnyi Melles als Marlene Dietrich den 38-jährigen Modedesigner. Keine Ahnung, aber die Rollenbesetzung in Becoming Karl Lagerfeld ist speziell. Die Melles kann als die Dietrich nur traumhaft sein, und bei Daniel Brühl (Good Bye, Lenin, Im Westen nichts Neues) hat man etwas riskiert. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob die Brühl'sche Interpretation den unnahbaren Modegott und seine Zeit einfangen kann, nach Ansicht des Trailers offen gestanden noch weniger. Aber warten wir ab. 7.6., Disney+

Die Spatzen in Los Angeles pfeifen es schon von den Dächern: Paramount+ wird den Streamingkrieg wohl nicht überleben. Jüngst verdichteten sich Gerüchte im Hinblick auf eine Übernahme des traditionsreichen Hollywoodstudios. Es soll Gespräche über eine Fusion mit Skydance geben sowie mit Sony Pictures Entertainment und Apollo Global Management, einer Investmentfirma. An der Unternehmensspitze läuft nicht alles rund, was Menschen mit Kenntnis bereits mit der Serie Succession vergleichen. Der Aktienkurs ist im Sinkflug, vor kurzem legte Warren Buffett seinen 63 Millionen US-Dollar schweren Anteil zurück. Der Verlust belief sich im ersten Quartal auf 417 Millionen US-Dollar, die Zahlen sind tiefrot. Die erhofften Einnahmen blieben aus, insbesondere die Streamingsparte erweist sich als Flop. Eine Misserfolgsgeschichte erzählt auch die Serie Blackberry, in der es um Aufstieg und Niedergang des ersten Smartphones der Welt geht. Die Story wird supertrashig erzählt, Jay Baruchel, Matt Johnson und Glenn Howerton zeigen, wie durch das System Trial and Error erst ein Riesenerfolg kam, auf den ein tödlicher Absturz folgte. Hoffentlich kein Sinnbild für das Studio. 8.6., Paramount+

"Tour de France: Im Hauptfeld 2"

2023 lieferten sich Jonas Vingegaard (Sieger 2022) und Tadej Pogačar (Sieger 2020, 2021) ein spannendes Rennen. Die Netflix-Doku schildert die dramatischsten Situationen der Tour aus der Sicht verschiedener Rennteams, und die Bezeichnung "Drama" ist angesichts dessen, was sich bei diesem Rennen alles abspielt, untertrieben. Eindrucksvolle Bilder eines unfassbaren Härtetests. 11.6., Netflix

"Aus Mangel an Beweisen"

Haben Sie schon Eric gesehen? Wenn Sie einen bis zur Unerträglichkeit spannenden Thriller wollen, dann sollten Sie sich das anschauen. Benedict Cumberbatch spielt den Vater eines Kindes, das spurlos verschwunden ist. In Aus Mangel an Beweisen ist ebenfalls ein Könner am Werk. Jake Gyllenhaal ermittelt im Mordfall an einer Kollegin, mit der er als verheirateter Mann eine Affäre hatte. Vorlage war Scott Turows Roman Aus Mangel an Beweisen, 1990 mit Harrison Ford verfilmt. 12.6., Apple TV+

"Abbott Elementary 3"

Hinreißende Comedy über Lehrerinnen und Lehrer in einer öffentlichen Schule in Philadelphia, die versuchen, die nicht immer einfachen Kids mit Humor und Tricks für Bildung zu motivieren. Wenn es einmal nicht so gut läuft im Leben, ist diese komische, menschlich rührende, optimistische Serie ein Anker. Danach geht's einem garantiert besser. 12.6., Disney+

"The Boys"

Stärke ist nicht unbedingt eine Frage des Charakters. Das beweisen die Superhelden von The Boys, einem intelligenten und obendrein spaßigen Austarieren von Fragen zu Gut und Böse im Serienformat. Die vierte Staffel ist da, und darauf freuen sich viele. Amazon schreibt über die neuen Folgen: "Victoria Neuman (Claudia Doumit) ist dem Oval Office näher als je zuvor und steht gleichzeitig unter der (sehr kräftigen) Fuchtel von Homelander (Antony Starr), der seine Macht weiter festigt. Butcher (Karl Urban), der nur noch wenige Monate zu leben hat, hat Beccas Sohn (Cameron Crovetti) und seinen Job als Anführer von 'The Boys' verloren. Der Rest des Teams hat die Nase voll von seinen Lügen. Es steht mehr auf dem Spiel als je zuvor: Um die Welt zu retten, müssen sie einen Weg finden, wieder zusammenzuarbeiten – bevor es zu spät ist."

Apropos Prime: In dieser Kolumne geht's um Serien, der Hinweis auf drei Filme sei ausnahmsweise und aufgrund ihrer Bedeutung erlaubt: Am 20. Juni zeigt Federer: Zwölf letzte Tage das Ende der einzigartigen Karriere des Schweizer Tennisstars, am 29. Juni folgt Perfect Match dem attraktivsten Doppel der Tennisgeschichte, nämlich Steffi Graf und André Agassi. Die Hauptrollen spielen Lena Klenke (How to Sell Drugs online (fast)) und Toby Sebastian (Coffee Wars). Und am 25.6. gibt Céline Dion Einblicke in ihr berufliches und privates Leben, einschließlich des Kampfes gegen ihre schwere Krankheit. 13.6., Prime Video

"House of the Dragon 2"

Die Zeichen stehen auf Krieg, die Drachen fletschen bereits ihre Zähne. Der Kampf um das Haus Targaryen geht in die nächste Runde. HBO/Max holt zum nächsten Schlag aus. Und das passiert in der zweiten Staffel laut Sky: Westeros steht "kurz vor einem blutigen Bürgerkrieg, und die anderen Häuser müssen sich für eine Seite des Hauses Targaryen entscheiden: 'Schwarz' für Königin Rhaenyra oder 'Grün' für König Aegon. Beide Seiten glauben, den rechtmäßigen Anspruch auf den Eisernen Thron zu haben." Ich weiß nicht, wie Sie es sehen: House of the Dragon bietet Fantasy, Spannung und hin und wieder Spaß, an Game of Thrones reicht das Epos aber nicht heran. 17.6., Sky

"Kaulitz & Kaulitz"

"Wurden Bill und Tom bei ihrer Geburt vertauscht? Wer ist der Lieblingssohn von Mutter Charlotte? Welche Schätze aus den Anfangszeiten von Tokio Hotel fördert die große Lager-Entrümpelungsaktion zutage? Und wofür nutzt Bill seine geheime Kreditkarte?" Fragen über Fragen. Die Realityserie über die angeblich prominentesten Zwillinge Deutschlands wird sie erschöpfend beantworten. 25.6., Netflix

"Die wilden Neunziger"

Zur Jahrtausendwende lief die US-Sitcom Die wilden Siebziger im ORF in Endlosschleife, und – Verzeihung – ich fand sie damals schon spießig und öde. Netflix macht daraus ein Spin-off, es spielt im Jahr 1995, folgt der Geschichte von Leia Forman, der Tochter von Eric und Donna Forman aus der Originalserie. Der Trailer ist okay, viel darf man sich nicht erwarten. Comedy ist ein schweres Fach. Wann kommen endlich die neuen Folgen von Ted Lasso? 27.6., Netflix

Das war's schon wieder. Kommen Sie gut durch den Juni und frohes Schauen wünscht Ihre Prie-View! (prie, 1.6.2024)