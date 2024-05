Taylor Swift war wegen des CO2-Ausstoßes ihrer privaten Jets kritisiert worden. REUTERS/Mario Anzuoni

Schon länger beklagen sich prominente Personen wie Taylor Swift und Elon Musk, dass die Flüge ihrer privaten Jets online öffentlich einsehbar sind und teilweise über darauf spezialisierte Accounts dokumentiert werden. Nun haben die USA ein Gesetz erlassen, dass es den besagten Personen erleichtern soll, diese Flüge zu verheimlichen. Das berichtet unter anderem das Fachmedium Gizmodo. Jack Sweeney, der Mann hinter den Tracker der Elon-Musk- und Taylor-Swift-Flüge, teilte einen entsprechenden Beitrag des Nachrichtenmediums CNN.

Präsident Joe Biden hatte das Gesetz am 16. Mai unterschrieben. Es ermöglicht unter anderem Besitzern privater Flugzeuge, ihre Registrierungsinformationen zu anonymisieren. Zuvor war Jet-Tracking vor allem möglich gewesen, weil diese Personen ihre Flugzeuge in einem Register der Federal Aviation Administration (FAA) anmelden mussten. Diese Daten waren öffentlich und konnten mit anderen öffentlichen Daten kombiniert werden, um herauszufinden, wo sich welche Flugzeuge zu welchem Zeitpunkt befinden, wie es im Artikel von Gizmodo heißt.

Kritiker dieser Maßnahme merken an, dass dadurch auch nicht mehr der Effekt der Privatjets auf die Klimakrise dokumentiert werden könne. So hatte Sweeney ein Video zusammengestellt, in dem Taylor Swifts Privatjetflüge aus dem Jahr 2023 zusammengefasst werden. Demnach sei Swift im Vorjahr 178.000 Meilen geflogen, was einer siebenfachen Umrundung der Erde entspricht. Laut Sweeney haben Swifts Jets somit 1200 Tonnen CO2 ausgestoßen, also 83-mal so viel wie ein durchschnittlicher Amerikaner durch seinen Lebensstil.

Taylor Swift's two private jets in 2023: Where did they go?

Ground Control

Swift hatte Sweeney im Februar eine Unterlassungserklärung geschickt. Der hohe CO2-Ausstoß entwickelte sich für den Popstar teils zu einem Imageproblem: Im Netz kursierte zeitweise die Theorie, dass Swift bewusst medienwirksam an einem Spiel der Jets teilgenommen habe, um die Suchbegriffkombination aus "Taylor Swift" und "Jets" entsprechend zu beeinflussen.

Sweeney will weitermachen

Zuvor hatte das Fachmedium The Warzone berichtet, dass das Tracken von Jet-Aktivitäten der Superreichen dadurch unmöglich werde. Dazu müssten diese einen Antrag stellen, in dem sie um das Verheimlichen von Informationen bitten, über die sie persönlich identifiziert werden können.

Sweeney gibt sich auf dem Social Network X jedoch kämpferisch: "Es soll gesagt sein, dass uns dies nicht davon abhalten wird, private Jets zu tracken. Wir können über Hinweise aus dem Kontext noch immer herausfinden, wer wer ist." (stm, 29.5.2024)