Und warum schmeckt er in Bayern so anders? Zwei TV-Empfehlungen

Vor 700 Jahren verspeisten die Herzöge von Burgund in Frankreich bei einem einzigen Bankett bis zu 300 Liter Senf. Diese riesigen Mengen an Senf wurden zu allem, was fettig und deftig ist, verzehrt – hauptsächlich zu Würsten und Fleisch. Die Arte-Dokumentation Aber bitte mit ... Senf erzählt viele solcher bemerkenswerten Vorkommnisse.

Senf: ein französischer Exportschlager. Getty Images/iStockphoto

Die Stadt Dijon war damals nicht nur Hauptstadt der Region, sondern auch das Senfzentrum schlechthin. Dort gab so viele Produzenten dieses Lebensmittels, dass sie sogar einen eigenen Berufsstand bildeten. Seitdem ist der Dijon-Senf weltberühmt. Doch wie stellt man das Produkt her?

Rezeptur

Mahlt man die Senfkörner zusammen mit Wasser, Salz und Essig, wird daraus die köstlich-herbe Creme. In Dijon verwendet man statt Essig Verjus – einen Saft aus unreifen Trauben.

In der Dokumentation erfährt man vieles über den Werdegang des Senfs: vom Mittelalter über das Zeitalter der Industrialisierung bis zur Verlagerung der Produktion nach Kanada. Heute besinnt man sich in Frankreich wieder vermehrt zurück auf das Handwerk und die traditionelle Herstellung dieses Lebensmittels.

Süße Versuchung

Wer sich übrigens dafür interessiert, was den bayerischen Senf von anderen Sorten unterscheidet, dem sei der zweieinhalbminütige Arte-Video-Comic Karambolage: Die Wonne des süßen Senfs! empfohlen.

1854 experimentierte der deutsche Unternehmer Johann Conrad Develey in seiner Senffabrik in München mit unterschiedlichen Zutaten, bis er schließlich die Rezeptur zusätzlich mit Nelken, Muskatnuss, karamellisiertem braunen Zucker und Honig verfeinerte. Voilà: Der süße Senf war geboren. Bon appétit! (Natascha Ickert, 31.5.2024)