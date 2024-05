Anfang Juni wird die aktivste Seite der Sonne wieder in Richtung der Erde zeigen. Auch sonst werden die Bedingungen für die Beobachtung von Polarlichtern günstig sein

Diese Polarlichter wurden in der Nacht auf den 11. 5. 2024 über Wien aufgenommen. APA/MAX SLOVENCIK

Polarlichter haben nicht umsonst den "Pol" im Namen: Das Erdmagnetfeld schirmt Sonnenstürme normalerweise effektiv ab. Nur nahe der beiden magnetischen Pole dringen geladene Teilchen in die Erdatmosphäre vor und bringen sie zum Leuchten. Damit Polarlichter auch unsere Breiten erreichen, braucht es besonders starke Sonnenstürme.

Solche entstehen derzeit in einer außergewöhnlichen Gruppe von Sonnenflecken, die AR3664 genannt wird. Sonnenflecken sind dunkle Verfärbungen der Sonnenoberfläche, die mit Störungen des Magnetfeldes unseres Sterns in Verbindung stehen und manchmal große Mengen heißen Materials ausstoßen, das als Sonnensturm auf die Erde treffen kann. Dort sorgt es für sogenannte geomagnetische Stürme, deren erfreulicher Nebeneffekt die Polarlichter sind.

Eine Aufnahme der Sonne vom 10. März 2024. Die Sonnenfleckenregion AR3664 ist am unteren Rand der Sonne gut zu erkennen. REUTERS/Borja Suarez

Gewaltige aktive Region

AR3664 ist mit einer Ausdehnung von etwa dem 15-Fachen des Erddurchmessers besonders groß und lässt sich sogar mit freiem Auge sehen, sofern man Letzteres (wichtig!) mit einer Sonnenfinsternisbrille schützt. Anfang Mai befand er sich genau auf der uns zugewandten Seite der Sonne und schickte mindestens fünf Sonnenstürme auf den Weg, die an den Abenden des 10. und 11. Mai über Österreich den Himmel verfärbten.

Doch die Sonne rotiert, und die aktive Region bewegte sich weiter. AR3664 sorgte für weitere starke Eruptionen, die allerdings die Erde verfehlten. Für eine volle Umdrehung benötigt die Sonne 27 Tage. Damit wird AR3664 am 6. Juni erneut auf die Erde zeigen.

Dieses Video zeigt einige schöne Aufnahmen der Sonnenfleckengruppe AR3665. NASASpaceNews

Gute Sicht dank Neumond

Die Umdrehungsdauer von knapp einem Monat hat einen günstigen Nebeneffekt: Wie schon Anfang Mai fällt das mögliche Zeitfenster für Polarlichter in die Nähe des Neumonds. Es wird also wieder kein störendes Mondlicht geben.

Wer am Himmel nur einen schwachen Lichtschein sieht, sollte übrigens sein Glück mit Handyfotos versuchen. Während das menschliche Auge Farben nur bei hellen Bedingungen gut wahrnehmen kann, sind unsere Mobiltelefone für Aufnahmen in schlecht beleuchteten Innenräumen optimiert und können spektakuläre Fotos liefern, auch wenn mit freiem Auge wenig zu sehen ist.

In ungünstigen Fällen können geomagnetische Stürme nicht nur für Polarlichter, sondern auch für Stromausfälle verursachen. Die geladenen Teilchen der Sonne können in Leitungen Ströme induzieren und damit etwa Transformatoren überhitzen. Auch Satelliten wie jene des Navigationssystems GPS können gestört werden. Einige solcher Störungen gab es rund um den 11. Mai, doch größere Schäden blieben aus.

Genaue Vorhersage schwierig

Die Bedingungen sollten rund um den 6. Juni also abermals günstig sein. Eine verlässliche Vorhersage ist allerdings, wenn überhaupt, erst kurz vor dem eigentlichen Ereignis möglich. Die Polarlichter am 10. und 11. Mai über Österreich traten jedenfalls genau so ein wie von Fachleuten angekündigt.

Die fünf Sonnenstürme trafen die Erde nicht einzeln, sondern vermischten sich, wodurch die Wirkung verstärkt wurde. Diese Möglichkeit hatten Forschende vorhergesehen, auch wenn bis zum Eintreffen der Sonnenstürme darüber keine Klarheit herrschte. "Da gibt es niemanden auf der Welt, der das richtig vorhersagen kann", sagte Christian Möstl, der Leiter des Weltraumwetterbüros von Geosphere Austria, gegenüber dem STANDARD.

Anfang Mai seien die Bedingungen ideal gewesen, betonte Möstl: "Da hat alles zusammengespielt." Ob sich im Juni auch wieder der Himmel über Mitteleuropa bunt färben wird, lässt sich heute noch nicht sagen. Fachleute wie Möstl werden kurzfristig wieder eine Prognose versuchen.

Falls die Hoffnungen diesmal enttäuscht werden, bleibt noch Zeit. Die erhöhte Chance für Polarlichter in unseren Breiten wird noch einige Monate bestehen bleiben. Die Sonne nähert sich derzeit dem Maximum ihres elfjährigen Aktivitätszyklus. Wann dieser erreicht wurde, lässt sich aber erst sagen, wenn er abklingt. (Reinhard Kleindl, 31.5.2024)