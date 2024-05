Bissl was los im American Airlines Center in Dallas. USA TODAY Sports via Reuters Con/Jerome Miron

Dallas – Die Dallas Mavericks haben am Dienstag (Ortszeit) den Finaleinzug in der nordamerikanischen Basketballliga NBA vorerst verpasst. Die Minnesota Timberwolves gewannen das vierte Spiel der Finalserie im Westen mit 105:100 und stellten damit in der "best of seven"-Serie auf 1:3. In der Nacht auf Freitag (MESZ) steht das fünfte Spiel der Serie an, diesmal in Minnesota. Als Finalgegner stehen bereits die Boston Celtics fest, die am Montag Meister im Osten wurden. (APA/dpa, 29.5.2024)

Play-off-Ergebnis der NBA vom Dienstag (Conference-Finale, "best of seven"):

Western Conference: Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves 100:105 (Stand in der Serie: 3:1)