Das Scheitern der Verhandlungen um den Pandemievertrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist eine schlechte Nachricht. Die Chancen, dass im Fall eines neuerlichen weltweiten Gesundheitsnotstands durch bessere internationale Zusammenarbeit mehr Menschen als während der Corona-Krise vor Schaden bewahrt werden können, sind fürs Erste verspielt. Man setzt nun auf Nachverhandlungen.

Impf- und Teststation während der Corona-Pandemie in Stuttgart, Süddeutschland: In ärmeren Staaten gab es solche Angebote, die viele Leben retteten, nur sehr beschränkt. Foto: APA/dpa/Marijan Murat

Das kam nicht unerwartet. Der Wille der Staatenvertreter, sich trotz gegensätzlicher Interessen zu einigen, fehlte schon länger. Tatsächlich müssten die in reichen Staaten lobbyierenden Pharmakonzerne bereit sein, im Seuchennotfall preiswerte Medikamente sowie Vakzine an ärmere Länder abzugeben – also auf einen kleinen Teil ihrer Profite zu verzichten. Politiker des globalen Süden wiederum müssten ihr Taktieren und Hinauszögern beenden, das großteils auf Misstrauen gegenüber dem Westen beruht.

Österreich, Insel der Verschwörungsängste

In Österreich werden diese schnöden Realitäten nur am Rande wahrgenommen. Die Themen Pandemievertrag und WHO sind hier in der Öffentlichkeit von einer verschwörungstheoretischen und bedenklich einflussreichen Rechten besetzt. Sie rufen zum Widerstand gegen eine angebliche Bedrohung der Staatensouveränität und individuellen Freiheit durch die WHO auf. Dass es keine Belege dafür gibt, hemmt sie nicht.

Sie verbreiten Unsinn, doch der wirkt. Das ist rückschrittlich und gefährlich. Und es zeigt, wie weit sich der politische Diskurs hierzulande bei manchen Themen von der Realität entfernt hat. (Irene Brickner, 30.5.2024)