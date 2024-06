New York, Paris, Tokio oder Dubai: In welche Stadt würde man ziehen, wenn man mindestens eine Million Euro auf der hohen Kante hätte? Vielleicht dorthin, wo man mit seinem Vermögen nicht allein ist, wo schon viele andere Reiche leben? Wenn ja, dann könnte der World's Wealthiest Cities Report des Beratungsunternehmens Henley & Partners Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung geben.

New York City steht unangefochten auf Platz eins der "reichsten" Städte der Welt. IMAGO/Panthermedia

Folgt man den Ergebnissen des Reports, dann leben die meisten Reichen dieser Welt, also Personen mit einem liquiden investierbaren Vermögen von einer Million US-Dollar oder mehr, in den USA. Mit elf Städten ist das Land unter den top 50 vertreten, mit New York City an der Spitze. Die Metropole ist damit weltweit die Stadt mit den meisten Millionären: Das Gesamtvermögen der Einwohnerinnen und Einwohner des Big Apple beläuft sich inzwischen auf über drei Billionen US-Dollar (rund 2,8 Billionen Euro) – mehr als das Gesamtvermögen der meisten großen G20-Länder, wie man bei Henley & Partners festhält. In der Stadt leben 349.500 Millionäre, 744 Centi-Millionäre (mit einem investierbaren Vermögen von über 100 Millionen US-Dollar) und 60 Milliardäre.

Die Top Tender "reichsten" Städte der Welt

New York City dicht auf den Fersen auf Platz zwei ist die Bay Area in Nordkalifornien, zu der die Stadt San Francisco und das Silicon Valley gehören. Die Bay Area hat eine der höchsten Vermögenszuwachsraten der Welt zu verzeichnen, liest man: In den letzten zehn Jahren stieg die Zahl der Millionäre um satte 82 Prozent. Dort leben heute 305.700 Millionäre, 675 Centi-Millionäre und 68 Milliardäre.

Singapur bald vor Tokio?

Tokio hingegen, vor zehn Jahren noch die reichste Stadt der Welt, musste in den letzten Jahren einen Rückgang der Zahl der vermögenden Privatpersonen um fünf Prozent hinnehmen und liegt nun mit 298.300 Millionären auf dem dritten Platz. Der Stadtstaat Singapur wiederum ist in der weltweiten Rangliste um zwei Plätze auf Platz vier geklettert, nachdem die Zahl der Millionäre in den letzten zehn Jahren um beeindruckende 64 Prozent gestiegen ist, und dürfte Tokio schon bald als reichste Stadt Asiens ablösen.

Singapur gilt nicht nur als die wirtschaftsfreundlichste Stadt der Welt, sondern ist auch eines der weltweit beliebtesten Ziele für die Zuwanderung von Millionären, hält der Report fest: Allein im Jahr 2023 zogen rund 3400 vermögende Privatpersonen dorthin. Die Stadt zählt nun 244.800 ansässige Millionäre, 336 Centi-Millionäre und 30 Milliardäre.

London, viele Jahre lang die reichste Stadt der Welt, rutscht in der Rangliste weiter ab und liegt jetzt auf Platz fünf mit "nur" 227.000 Millionären, 370 Centi-Millionären und 35 Milliardären – ein Rückgang von zehn Prozent in den letzten zehn Jahren. Im Gegensatz dazu hat sich Los Angeles mit 212.100 Millionären, 496 Centi-Millionären und 43 Milliardären im Zehnjahreszeitraum um zwei Plätze auf Platz sechs verbessert und konnte einen beachtlichen Zuwachs von 45 Prozent bei der wohlhabenden Bevölkerung verzeichnen.

Nur zwei europäische Metropolen schafften es in das Ranking: Paris (Rang 7, Foto) und London (Rang 5). Getty Images/iStockphoto

Paris, die reichste Stadt auf dem europäischen Festland, bleibt mit 165.000 Millionären auf Platz sieben der Rangliste, während Sydney mit 147.000 vermögenden Privatpersonen auf Platz acht aufsteigt, nachdem die australische Metropole in den letzten 20 Jahren ein außergewöhnlich starkes Vermögenswachstum verzeichnet hat.

China hat ebenfalls eine beachtliche Präsenz in der neuesten Rangliste der 50 reichsten Städte, mit fünf Städten auf dem chinesischen Festland und sieben Städten. So schafft es Peking (125.600 Millionäre) zum ersten Mal in die Top Ten, nachdem der Anteil seiner "Millionärsbevölkerung" in den letzten zehn Jahren um 90 Prozent gestiegen ist, und obwohl Hongkong im Zehnjahreszeitraum um vier Plätze auf Platz neun der Rangliste zurückgefallen ist, haben Schanghai (123.400), Shenzhen (50.300), Guangzhou (24.500) und Hangzhou (31.600) alle einen erheblichen Anstieg ihrer Millionärsbevölkerung zu verzeichnen.

Dubai wächst

Was den Nahen Osten betrifft, so ist Dubai mit einem beeindruckenden Wachstum der Millionärsbevölkerung von 78 Prozent in den letzten zehn Jahren die wohlhabendste Stadt der Region. Derzeit auf Platz 21 der reichsten Städte der Welt, wird die Wohlstandsmetropole in den kommenden Jahren höchstwahrscheinlich in die top 20 aufsteigen, schätzt das Beratungsunternehmen.

Dubai ist die wohlhabendste Stadt im Nahen Osten. APA/AFP/GIUSEPPE CACACE

Die ölreiche Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, Abu Dhabi, hat es zwar noch nicht unter die besten 50 geschafft, aber Wachstumsraten von über 75 Prozent machen sie zu einem aussichtsreichen Anwärter, heißt es.

Monaco – der wohl sicherste Zufluchtsort für Superreiche, das Durchschnittsvermögen in der Stadt liegt über 20 Millionen US-Dollar (rund 18,5 Millionen Euro) – ist auch die Stadt mit dem höchsten Pro-Kopf-Vermögen der Welt. Über 40 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner des Mittelmeerfürstentums sind Millionäre – der höchste Anteil aller Städte weltweit. Sie steht auch an der Spitze der Liste der teuersten Städte der Welt mit Wohnungspreisen von über 35.000 US-Dollar pro Quadratmeter. New York City liegt mit einem Durchschnittspreis von 28.400 US-Dollar pro Quadratmeter auf Platz zwei, gefolgt von London (26.500 US-Dollar pro Quadratmeter), Hongkong (25.800 US-Dollar pro Quadratmeter), Saint-Jean-Cap-Ferrat in Frankreich (25.000 US-Dollar pro Quadratmeter) und Sydney (22.700 US-Dollar pro Quadratmeter). (Markus Böhm, 30.5.2024)