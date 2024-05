Für moderne Menschen und für Neandertaler war die Steinzeit wohl ähnlich hart. Trotzdem gibt es interessante Unterschiede in ihrer Entwicklung. AP/Jacquelyn Martin

Was wir von Neandertalern geerbt haben, wird immer besser erforscht: Sie mischten Gene in unser Erbgut, die uns wohl vor bestimmten Krankheitserregern schützten, für andere anfälliger machten und bei manchen Menschen sogar dafür sorgen, dass sie morgens besser aus dem Bett kommen. Offenbar lässt sich der Zeitraum, in dem sich Neandertaler und der moderne Homo sapiens miteinander fortpflanzten, auf etwa 7000 Jahre eingrenzen (DER STANDARD berichtete), diese Forschungsarbeit muss allerdings noch von unbeteiligten Fachleuten begutachtet werden.

Obwohl Frauen mit bestimmten Neandertaler-Genen mehr Kinder bekamen, konnte sich dieser Menschentypus auf Dauer nicht durchsetzen und gilt als ausgestorben. Vielleicht spielten dabei auch Unterschiede in der Kindesentwicklung eine Rolle, wie eine neue Studie vermuten lässt. Wie das Team um die Paläoanthropologin Sireen El Zaatari von der Universität Tübingen im Fachblatt Scientific Reports schreibt, kämpften Neandertaler und frühe moderne Menschen in ihrer Kindheit mit unterschiedlich viel Stress.

Zähne wie Baumringe

Dafür sah sich die Forschungsgruppe die Zähne der steinzeitlichen Verstorbenen an. "Man kann sich das vorstellen wie Baumringe", erklärt Erstautorin Laura Sophia Limmer dem ORF. An den Defekten im Zahnschmelz lasse sich ablesen, wann das Wachstum unterbrochen wurde.

Schuld daran kann etwa Nahrungsmangel oder eine Krankheit sein. Veränderungen im Immunsystem, Infektionen im Verdauungstrakt und mangelnde Nahrung sind aber auch Störungen, die mit dem Abstillen von Kindern und dem Übergang zu festen Speisen auftreten.

In früheren Studien wurde vermutet, dass Neandertaler-Mütter ihre Kinder länger stillten als moderne Homo-sapiens-Mamas. Inzwischen gibt es aber Forschungsarbeiten, die widersprechen: Bei beiden Gruppen dürften die Babys nach fünf oder sechs Monaten zusätzlich zur Muttermilch Nahrung bekommen haben und später allmählich abgestillt worden sein.

Feine Unterschiede

Wie die neuen Zahnanalysen von 74 Neandertalern und 102 modernen Menschen zeigen, ergeben sich aber unterschiedliche Muster. Ähnlich war bei beiden Gruppen die Wahrscheinlichkeit für Defekte. Das spricht gegen die Vermutung, dass das Leben der Neandertaler viel stressiger war als das der zeitgleich lebenden modernen Menschen.

Doch bei genauerer Betrachtung zeigten sich Unterschiede im Alter beziehungsweise der Zahnentwicklungsphase, in der die Defekte auftraten. Homo-sapiens-Kinder hatten meist im Alter von sechs Monaten bis drei Jahren Stressphasen. Das fällt etwa mit der typischen Umstellungsphase von Muttermilch auf feste Nahrung zusammen. Später kam es in dieser Stichprobe seltener zu Zahnschmelzdefekten. Bei Neandertaler-Kindern lag der Höhepunkt in einer späteren Phase, zu der sie vermutlich schon abgestillt waren – mit zwei bis vier Jahren.

Entwicklungsphase (nicht Alter in Jahren!) und Wahrscheinlichkeit für Stressphasen in den ersten Lebensjahren des modernen Homo sapiens (blau) der Steinzeit und des Neandertalers (orange). Bei beiden kam es in ähnlichem Ausmaß zu Stressphasen, auch wenn Neandertaler etwas stärker betroffen waren. Bemerkenswert ist aber, dass die Stressphasen beim modernen Homo sapiens früher ihren Höhepunkt erreichen. Limmer et al. 2024, Scientific Reports

Dies spricht den Autorinnen zufolge dafür, dass die beiden Menschentypen unterschiedlich mit ihrem Nachwuchs umgingen. "Die erste Phase nach dem Abstillen könnte weiterhin eine stressreiche Phase sein", schreiben sie: Der Energiebedarf wächst, das Immunsystem entwickelt sich, das Kind wird allmählich etwas unabhängiger. Das könne zu einem höheren Risiko für Unterernährung und Krankheiten führen.

Vorteilhafte Strategie?

Vielleicht seien die Familienverbünde der modernen Menschen besser mit diesen Problemen umgegangen als Neandertalerinnen und Neandertaler, lautet ihre Vermutung. Wenn mehrere Gruppenmitglieder die Mutter unterstützen und helfen, sich um das Kleinkind zu kümmern, könne dies eine vorteilhafte Überlebensstrategie gewesen sein.

Diese Idee erklärt nicht ganz, weshalb Neandertaler-Kinder offenbar in der Abstillphase ein geringeres Risiko für Stressepisoden hatten. Aber künftige Untersuchungen zur Dauer der Belastungsphasen sollen helfen, das Puzzle zu ergänzen. Womöglich trugen Vorteile im sozialen Umgang dazu bei, dass der moderne Mensch resilienter war. Neandertaler dürften aber durch eine Kombination widriger Umstände allmählich verschwunden sein.

Womöglich brachten auch Krankheitserreger des modernen Menschen den Untergang der nahen Verwandten, wie erst kürzlich wieder ein Forschungsteam im Fachjournal New Scientist mutmaßte. Die Forschungsgruppe um Renata Ferreira von der Bundesuniversität von São Paulo in Brasilien stellte in einer noch nicht fachbegutachteten Studie fest: Ein Neandertaler aus der westsibirischen Chagyrskaya-Höhle, der vor 50.000 Jahren starb, war erstaunlicherweise gleichzeitig mit Herpes, Adenoviren und einem Humanen Papillomavirus (HPV) infiziert. (sic, 30.5.2024)