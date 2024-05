Der umtriebige Multimilliardär streitet online mit Metas Whatsapp-Chef. Diverse Sicherheitsforscher stimmen Musk in diesem Fall zu

"Manche Menschen glauben noch immer, dass Whatsapp sicher sei", schreibt X-Eigentümer Elon Musk. REUTERS

Der Serienunternehmer Elon Musk hat ein neues Feindbild identifiziert: Whatsapp und dessen Umgang mit dem Thema Datenschutz. So hatte Musk am 25. Mai auf seinem Social Network X gepostet, dass Whatsapp "jede Nacht deine Nutzerdaten exportiert". "Manche Menschen glauben noch immer, dass es sicher sei", schreibt der Mulitimilliardär.

Will Cathcart, der Verantwortliche für Whatsapp bei Meta, hält dem – ebenfalls auf X – mit einer Erklärung entgegen. Die Angaben Musks seien nicht korrekt, da Meta für Nachrichten auf Whatsapp eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung biete. Außerdem würden diese nicht jede Nacht an Meta übertragen oder exportiert. Wer will, der könne eine regelmäßige Sicherung über – je nach verwendetem Smartphone – die Clouds-Lösungen von Google oder Apple nutzen. Hierzu verlinkte der Manager auch auf die entsprechenden FAQs von Meta.

Ganz ausgeräumt wird Musks Kritik damit allerdings nicht, wie diverse Datenschutz- und Sicherheitsexperten unter anderem laut einem Artikel von Heise Online bemerken.

Zielgerichtete Werbung

So antwortet der IT-Sicherheitsexperte Nadim Kobeissi auf Cathcarts Posting, dass Whatsapp zwar eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für die Nachtrichten habe. Dennoch sei es legitim, sich zu fragen, ob Whatapp Metadaten wie die Kontaktliste oder die Chronologie der Chatkontakte exportiere, um diese für Profiling und in weiterer Folge für zielgerichtete Werbung zu nutzen.

Die Sicherheitsforscher von Mysk teilen ergänzend dazu einen Screenshot, laut dem Meta sehr wohl bestätigt, Informationen mit anderen Teilen des Meta-Konzerns zu teilen und diese für "relevante Angebote und Anzeigen" innerhalb des Meta-Konzerns zu nutzen. "Die Nachrichten von Whatsapp sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt, aber bei Nutzerdaten geht es nicht nur um Nachrichten", heißt es hier. In diesem Fall sei Elon Musks Behauptung somit richtig.

Gegenüber der BBC betont Tristan Henderson, Vortragender an der Universität von St Andrews, dass diese Metadaten genug Informationen enthalten, um personalisierte Werbung anzeigen zu können: "Und das alleine zeigt, was Metadaten offenlegen können." (red, 29.5.2024)