Wien – Mit Der Metzger traut sich war die erste Verfilmung der Metzger-Reihe von Thomas Raab vergangenen Oktober auf Servus TV zu sehen, jetzt kündigt der Sender die Fortsetzung an. Der Metzger – Mordstheater wird derzeit gedreht, Simon Schwarz steht wieder als schrulliger Restaurator Willibald Adrian Metzger vor der Kamera. Mit dabei sind auch wieder seine Freundin Danjela Djurkovic (Valery Tscheplanowa) und Hausmeister Petar Wollnar (Christoph Krutzler). In weiteren Rollen zu sehen sind unter anderem Thomas Mraz, Alev Irmak, Laurin Saied, Lilian Klebow, Gerhard Liebmann und Lukas Watzl.

Simon Schwarz wird wieder zum Willibald Adrian Metzger. Foto: Servus TV

Gedreht wird seit Mitte Mai unter anderem im Grazer Plabutscher Schlössl, auf dem Zentralfriedhof Graz oder der Baumgartner Höhe in Wien. Das Drehbuch schrieb Peter Koller frei nach Der Metzger holt den Teufel, dem vierten Band der Krimibuchreihe Der Metzger von Bestsellerautor Thomas Raab. Produzent ist Satel-Film-Geschäftsführer Heinrich Ambrosch.

"Lasst uns bessere Filme fürs Fernsehen machen"

„Gerade in Österreich will jeder, der sich künstlerisch anspruchsvoller sieht, sofort ins Kino – und macht meistens mittelmäßiges Kino statt gutes Fernsehen. Ich bin für den umgekehrten Weg: Lasst uns bessere Filme fürs Fernsehen machen. Wenn wir das lineare TV nicht aussterben lassen wollen, müssen wir uns an internationalen Produktionen orientieren. Das ist uns beim letzten Mal schon ganz gut gelungen", sagt Simon Schwarz.

Worum es geht

Willibald Adrian Metzger (Simon Schwarz) will die Einrichtung eines Grazer Krimitheaters restaurieren. Doch dann sterben die Hauptdarstellerin und auch die Zweitbesetzung des aktuellen Stücks. Treibt hier ein theaterhassender Serienmörder sein Unwesen? Während die Polizei um Chef-Ermittler Senekowtisch (Thomas Mraz) im Dunkeln tappt, schalten sich Willibald, seine Danjela (Valery Tscheplanowa) und Freund Wollnar (Christoph Krutzler) immer wieder in die Ermittlungen ein. Als ein weiterer Mord geschieht, gerät ausgerechnet Metzger ins Fadenkreuz der Polizei. (red, 29.5.2024)