Der Baumeister heiratet am Samstag zum sechsten Mal. Auch, um für seine Nachfolge in der Firma zu sorgen. Porträt eines Mannes, dessen Leben sich ums Geschäft dreht

Richard Lugner kann mit der Frage nicht viel anfangen. Hat er das richtig verstanden: Ob er sich selbst mag? "Ich sehe mich neutral", sagt er. "Ein bissl eitel bin ich freilich auch." Manche Menschen sagen: Man muss sich erst selbst lieben, um jemand anderen lieben zu können. Findet Lugner das auch? "Nein, das ist ein Blödsinn."

Richard Lugner ist es gewohnt, im Rampenlicht zu stehen. Seine Kinder hingegen sind medienscheu. Johannes Puch

Lugner heiratet am Samstag. Seine Braut ist die 42-jährige Simone Reiländer. Davor waren es Cathy Schmitz, Christina Haidinger, Susanne Dietrich, Cornelia Hahn und Christine Gmeiner. Fünfmal ließ sich Lugner scheiden. Wer mit 91 zum sechsten Mal heiratet, ist entweder radikal romantisch oder hat pragmatische Gründe.

"Viel vom Erfolg hängt an mir als Person"

"Sie passt ja vom Berufsleben sehr gut zu mir. Vom Horoskop auch." Reiländer ist Widder und stellvertretende Filialleiterin bei der Baumarktkette Hornbach. Lugner stört, dass sie mit der Arbeit oft früh beginnt und spät aufhört. Aber im Sommer soll das alles anders werden: Dann beginnt Simone in Lugners Einkaufszentrum, der Lugner City. Als Simone Lugner.

"Wenn sie in der Firma arbeitet und die Chefin ist, sollte sie auch Lugner heißen", erklärt der Baumeister. Genau das ist der Plan. "Es hängt ja sehr viel vom Erfolg der Lugner City an mir als Person." Irgendjemand müsse seine Rolle in der Geschäftsführung einnehmen. Und mit seinen Kindern ist die Sache ein bisschen kompliziert. Aber dazu später mehr.

Am Wörthersee geht Lugner jedes Jahr für zwei Wochen auf Kur. Dieses Mal fällt sie ein bisschen kürzer aus – wegen seiner Hochzeit. Johannes Puch

Lugner und die Frauen

Lugner sitzt in seinem Hotelzimmer mit Blick auf den Wörthersee. In den zwei Wochen vor seiner Hochzeit absolviert er in Maria Wörth die Franz-Xaver-Mayr-Kur. Mit der monotonen Diät (klassisch: ausschließlich trockene Semmeln und Milch) nehme er sieben Kilo ab, sagt Lugner. Und während des restlichen Jahres wieder sieben Kilo zu. Jedes Jahr kommt Lugner hierher, sein Aufenthalt war schon vor der Hochzeit geplant. Dass er deshalb zwei Tage früher abreisen muss: nicht ideal für den Baumeister. So eine Kur macht man ja nur einmal im Jahr.

Warum heiratet er noch einmal? "Weil wir am 12. Oktober gesagt haben, wir heiraten in einem Jahr – und was ich verspreche, das halte ich auch." Die Nachfolge in der Lugner City ist natürlich nicht der einzige Grund für die Hochzeit. "Ich will nicht alleine sein."

Richard Lugner und die Frauen, das ist ein schwieriges Thema. Gelinde gesagt. Seine Suche nach der Liebe artete über die Jahre in eine unwürdige "Sammlung" von Frauen aus. Mitbefeuert durch den Boulevard erhielt jede neue Freundin einen Tiernamen, zum Schluss hatte Lugner sogar einen "Zoo" voller Frauen. Über seine fast 50 Jahre jüngere Verlobte sagt er: "Sie ist an der Grenze – ein halbes Jahr älter hätte ich sie nicht mehr genommen." Ihren Wunsch, keinen Tiernamen zu bekommen, respektiert der Bräutigam, manche Medien tun das nicht.

Der Vater "hat mir immer gefehlt"

Seine erste Frau heiratete Lugner 1961. Sie unterstütze ihn bei der Gründung seiner ersten Baufirma, zur gleichen Zeit kam sein erster Sohn zu Welt. Die Anfangsjahre waren fordernd – im Unternehmen. "Ich habe immer eine Wohnung gehabt, wo im selben Haus das Büro war", sagt Lugner. Kurze Wege, mehr Zeit zum Arbeiten. War er als Vater so erfolgreich wie als Unternehmer? "Ich glaube nicht. Weil ich zu viel gearbeitet habe."

Lugners eigener Vater war Anwalt, Nazi und starb in russischer Kriegsgefangenschaft, als sein Erstgeborener zehn Jahre alt war. "Mein Vater hat mir viel fürs Berufsleben mitgegeben", sagt Lugner heute. Wie war es nach seinem Tod, hat er dem jungen Richard beim Erwachsenwerden gefehlt? "Er hat mir immer gefehlt."

"Ich bereue nichts", sagt Richard Lugner. Johannes Puch

Wenn man Richard Lugner fragt, was er gut kann, lautet seine Antwort: Vergessen. "Ich bereue nichts", sagt er. "Alles, was negativ ist, hake ich ab." Ein Investment, das nach hinten losgegangen ist? Schnee von gestern. Zwei Präsidentschaftswahlkämpfe und eine Parteigründung, die ihn viel Geld gekostet, aber wenig gebracht haben? Als wäre es nie passiert.

Kompliziertes Verhältnis zu den Kindern

Bei Fehlern anderer scheint Lugner das Vergessen schwerer zu fallen. Die einst florierende Baufirma hat Lugner einem seiner Söhne übergeben. Sie hat nicht lange überlebt. Bis heute leidet die Beziehung zwischen Vater und Sohn unter der missglückten Übergabe, die beiden reden kaum miteinander.

Seine jüngste Tochter Jacqueline ist nicht gut auf ihren Vater zu sprechen, weil er ein privates Detail aus ihrem Leben ausgeplaudert hat. "Meine Tochter ist absolut medienscheu", sagt Lugner, und er bedauert das. Jacqueline Lugner leitet das Kino im Einkaufszentrum. "Die Kinder wollen einfach anders sein." Die Distanz der Tochter zur Öffentlichkeit disqualifiziert sie in den Augen ihres Vaters für die Nachfolge an der Spitze der Lugner City. Mit seiner Verlobten baut er für den Job nun jemand anderen auf.

Er kann auch diskret sein

Jacqueline werde ihm nicht ewig böse sein, glaubt Lugner. Und er will sichergehen. Ein paar Geschichten über seine Kinder hat er im Hotelzimmer nebenbei erzählt – versehen mit der Bitte, nichts davon zu schreiben. Nach dem Gespräch mit dem STANDARD eilt der 91-Jährige noch einmal in die Lobby, um sich versichern zu lassen, dass das auch hält.

Er kann also auch diskret sein. Das würde man zunächst nicht glauben von dem Mann, dessen Privatleben über Jahre in einer eigenen ATV-Serie ausgebreitet wurde, dessen Heiratsantrag der ORF 1991 live übertragen hat, der Tageszeitungen sogar dann anruft, wenn er neue Meerschweinchenbabys bekommen hat. Dessen Hochzeit am Samstag als Fest im kleinen Rahmen geplant war, aber nun doch vom Privatfernsehen gefilmt wird.

Lugner liebt es zu erzählen. Zum Beispiel die Geschichte, als er vor mehr als 50 Jahren von Toronto nach San Francisco flog. Todmüde, war er zunächst genervt, als seine damalige Frau ihn auf einen Mann aufmerksam machte, der eine Flugbegleiterin belästigte: Was soll's, "das kenne ich von meinen Maurern auch". Als er dann doch irgendwann schlaftrunken in Richtung des Lärms ging, hatte er plötzlich eine Pistole vor der Nase – und schlug sie dem Mann ohne nachzudenken aus der Hand. Mit anderen Passagieren überwältige er den mutmaßlichen Flugzeugentführer. "Ich habe so gezittert, aber stundenlang!"

Der Tod, ein Bauvorhaben

Lugner schüttelt solche Storys aus dem Ärmel, meistens drehen sie sich aber ums Geschäft: Wie er sich um Bauaufträge im ersten Bezirk bemühte, um die Absperrungen für Werbung nutzen zu können, zum Beispiel. Oder wie er die Lugner-City-Immobilien nach einer Krise zurückgekauft und sich durch einen Kniff Millionen an Grunderwerbssteuer gespart hat. Die meisten der Anekdoten finden sich praktisch wortgleich in seiner Biografie, Die Lugner Story. Er hat sie so oft erzählt, er muss sie nur noch abspulen.

"Man kommt an dem Thema nicht vorbei", sagt Richard Lugner über den Tod. Johannes Puch

Geht es nicht um die Firma, sondern ums Leben, wird Lugner hingegen oft wortkarg, oder er versucht das Thema zu wechseln. Sogar die Aussicht auf den eigenen Tod verwandelt Lugner irgendwie in ein Bauvorhaben. Beim Begräbnis eines Bekannten habe er einen leeren Fleck auf dem Friedhof gesehen, dort hat er jetzt eine Gruft hinbauen lassen. "Also den Rohbau, die Steine fehlen noch. Das kommt jetzt im Juni." Er mache das, damit sich seine Kinder nicht darum kümmern müssen.

Ein zufriedener Mensch

Wie es ihm mit der Vorstellung des eigenen Ablebens geht? "Man kommt an dem Thema nicht vorbei." Groß beschäftigen würde es ihn nicht, sagt Lugner. "Ich werde arbeiten, solange ich kann."

Schon wieder eine Frage, mit der Richard Lugner nichts anfängt: Ist er glücklich? "Ich sage nicht glücklich. Ich bin zufrieden." Fehlt ihm etwas zum vollendeten Glück? Lugner will davon gar nichts wissen. "Glück ist etwas Überschwängliches. Für mich ist Zufriedenheit das Normalere. Mein Leben lang war ich zufrieden." (Sebastian Fellner, 31.5.2024)