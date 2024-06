Noch eine Woche haben Spitzenkandidatin Lena Schilling (links) und Ministerin Leonore Gewessler (rechts) Zeit, um für die EU-Wahl zu mobilisieren. Heribert Corn

Manch eigenen Fehler will Lena Schilling ihren potenziellen Wählerinnen lieber ersparen. Noch zögern die zwei jungen Frauen, denen die grüne EU-Spitzenkandidatin am Wiener Karmelitermarkt die Teilnahme an einem Quiz schmackhaft zu machen versucht. Als Preis für die richtigen Antworten winken weiße Sportsocken mit der Aufschrift "Fürs Klima, gegen rechts" – doch lohnt sich dafür das Risiko einer Wissenslücke unter medialer Beobachtung?

Quizmasterin Schilling kennt die Gefahren einer vermeintlich lockeren Fragerunde aus der umgekehrten Rolle selbst am besten: Tagelang wurde sie durch den Kakao gezogen, weil sie dem ORF-Satiriker Peter Klien nicht beantworten konnte, ob Norwegen zur EU gehört. Den beiden Passantinnen signalisiert Schilling hingegen Entwarnung: "Ich habe coole Klimafragen und nicht so was wie 'Welche Mitgliedsstaaten hat die EU?'", kündigt sie mit ironischem Unterton an. Der Kniff überzeugt, das Spiel kann beginnen. Bei schwierigen Themen wie dem EU-Renaturierungsgesetz hilft Schilling ein bisschen nach – es wäre nicht Wahlkampf, wenn die Prüflinge am Ende ohne Geschenk dastünden.

Grünes Heimspiel

Der Karmelitermarkt bietet für den grünen Stimmenfang an diesem Samstagvormittag ideales Terrain – nicht nur wegen der angenehmen Temperaturen, für die der bewölkte Himmel in den randvoll besetzten Gastgärten der internationalen Frühstückslokale sorgt. Die umliegenden Häuserblöcke im mittlerweile angesagten Bezirk Leopoldstadt sind für die Partei regelrechte Hochburgen: Bei den Europawahlen 2019 machten rund 35 Prozent der dort Ansässigen ihr Kreuz bei den Grünen, die dadurch mit großem Vorsprung auf die SPÖ Platz eins erzielten. In Gesamtösterreich, zum Vergleich, erreichten die Grünen damals mit 14 Prozent Rang vier – ein Ergebnis, das am kommenden Sonntag Jubel an der Parteispitze auslösen würde, aktuelle Umfragen deuten auf Verluste hin.

Lena Schilling auf der Ausschau nach Interessierten, denen sie Gummibären-Packerln samt Wahlempfehlung mitgeben kann. Heribert Corn

Im regen Treiben am Markt unerkannt zu bleiben muss Lena Schilling nicht fürchten. Auch ohne die einheitliche knallgrüne Montur, in der sich die meisten ihrer Parteifreunde beim Wahlkampfstand postiert haben, wird die Spitzenkandidatin in Jeans und braunem Pullover von den Leuten mühelos identifiziert. So auch von der 21-jährigen Lara, die direkt auf Schilling zusteuert. Via Instagram hat sie von der Aktion erfahren – nun ist sie extra hergekommen, um Schilling eine motivierende Botschaft mitzugeben. "Ich bewundere dich, wie du das alles durchstehst", spielt die Jusstudentin auf die turbulente Causa infolge eines STANDARD-Artikels an, der Schillings Hang zur Verbreitung falscher Vorwürfe publik machte.

"Jetzt erst recht"

Schilling ist ob des Zuspruchs der fremden Frau gerührt und legt sich die rechte Hand flach aufs Herz. Tatsächlich seien die vergangenen Wochen nicht leicht gewesen, erklärt sie: "Aber I think, wir müssen jetzt einfach nach vorne schauen und weiterkämpfen." Wiederkehrend ist in Schillings Wortwechseln mit Gleichaltrigen jener deutsch-englische Mischmasch zu hören, der sich im studentischen Milieu als Jargon zu etablieren scheint.

Was aber imponiert Lara an der Quereinsteigerin? "Dass sie schon als Aktivistin auf der Straße Klimapolitik gemacht hat, finde ich sehr überzeugend." Für die Grünen habe sie bereits vorher Sympathien gehegt, bekundet Lara. Doch seit Schilling solch heftigem Gegenwind trotzen müsse, stehe ihre Wahlentscheidung endgültig fest, sagt sie – und legt einen Satz nach, der einst von anderen politischen Lagern in Stellung gebracht wurde: "Jetzt erst recht."

Keine Pöbeleien

Ein Lokalaugenschein im Wahlkampf fördert gewiss kein repräsentatives Stimmungsbild der Bevölkerung zutage. Wer eine Partei missbilligt, zischt in der Regel mit einem Bogen an ihren Aktivisten vorbei, um gar nicht erst in die Verlegenheit anstrengender Situationen zu gelangen. Eine isolierte Einzelmeinung – so viel lässt sich aber sagen – bleibt Laras Losung an diesem Samstag keineswegs.

Immer wieder gehen Menschen, die nicht im Geruch von soldatischem Parteigehorsam stehen, auf Schilling zu, zollen der 23-Jährigen für ihre Standhaftigkeit Respekt und klagen über unfaire Berichterstattung. "Diese ganze Diskussion ist bääääh", drückt es eine stehen gebliebene Radfahrerin unter lautmalerischer Vortäuschung des Erbrechens aus. Gibt man sich als STANDARD-Reporter zu erkennen, zieht man nicht selten kritische Rückfragen auf sich. Wobei der Umgangston vor Ort stets entspannt und höflich ausfällt, Pöbeleien in irgendeine Richtung oder gar Attacken wie zuletzt in Deutschland gibt es nicht.

Das eingeschworene Duo Gewessler–Schilling musste sich von der SPÖ-Konkurrenz abheben, die im Hintergrund zu sehen ist. Auch Neos und KPÖ verteilten am Samstag Flugblätter am Karmelitermarkt. Heribert Corn

Bevorzugt streift Schilling mit Leonore Gewessler über den Platz, die Umweltministerin ist zur Unterstützung vorbeigekommen. Als Goodies hat das Duo Säckchen mit Gummibären im Gepäck – in der veganen Bio-Version, versteht sich. Die beiden geben sich zueinander betont freundschaftlich: Ungezählte Male bezeichnet eine die andere in Gesprächen mit den Umstehenden als "tolle Frau", mitunter nehmen sie einander lachend in die Arme.

Mangelnde Lebenserfahrung

Sucht man nach einiger Zeit Erholung von derart radikaler Fröhlichkeit, findet man diese in Konversationen mit alteingesessen Marktstandlern. Jeden Samstag verwandelt sich ein Teil des Platzes traditionell zum Bauernmarkt, auf dem Landwirte aus Niederösterreich ihre Erzeugnisse feilbieten. Was halten sie vom prominenten Besuch, der um ihre Tische scharwenzelt?

"Ehrlich g'sogt goa nix", antwortet eine Händlerin, die seit fast drei Jahrzehnten aus dem nördlichen Weinviertel mit Erdäpfeln, Zwiebeln und Wein auf den Markt fährt. Sie glaube nicht, dass die Grünen ein wirkliches Verständnis für die Bauern und deren Bedarf an landwirtschaftlichen Maschinen hätten. Bei der nunmehrigen Spitzenkandidatin sieht sie noch ein zusätzliches Manko: "Die ist zu jung, der fehlt die Lebenserfahrung."

Die meisten Aktivisten der Grünen, zu denen Schilling seit kurzem als Mitglied zählt, sind an der knallgrünen Einheitskluft zu erkennen. Heribert Corn

Ihre Standnachbarin, die im neunten Lebensjahrzehnt noch allwöchentlich mit Honiggläsern hier steht, legt ihre Skepsis mit Blick auf die anderen Parteien grundsätzlicher an. Denn neben den Grünen tummeln sich an diesem Tag auch Wahlkämpfer von SPÖ, Neos und KPÖ im Bobo-Revier. "Mir geht des auf die Nerven", eröffnet die Verkäuferin, die sich an viele uneingelöste Wahlversprechen der Vergangenheit erinnert. Die gänzliche Abwesenheit von Politikern wünscht sie sich allerdings auch nicht, der Grant ist eben eine differenzierte Emotion. "Des ganze Jahr lasst sich niemand blicken", moniert sie einerseits: "Aber heute übertreiben s' es alle." (Theo Anders, 2.6.2024)