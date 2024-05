Da waren sie noch gut miteinander: Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) und Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) streiten über das Renaturierungsgesetz – das scheint der Kanzlerpartei kein Anliegen zu sein. APA/EVA MANHART

Wahlzeiten sind Zeiten fokussierter Unintelligenz. Also sprach einst Michael Häupl, langjähriger Bürgermeister von Wien. Es war einer seiner legendären Sätze – der andere ("Man bringe den Spritzwein!") ist ebenso zu Recht in guter Erinnerung. Beide Sätze passen übrigens gerade gut zum aktuellen politischen Gezerre um das EU-Renaturierungsgesetz, das dafür sorgen soll, dass geschädigte Ökosysteme in der Union wiederhergestellt werden.

Tatsächlich könnte das kleine Österreich hier einen großen Unterschied machen in der großen EU. Mit einem Ja im EU-Ministerrat könnte Naturschutz in Europa einen größeren, vielleicht sogar entscheidenden Stellenwert einnehmen. Allein – Umweltministerin Leonore Gewessler darf derzeit nicht Ja sagen. Sie ist per einhelligen Länderbeschluss gebunden – und der ist negativ. Der Koalitionspartner ÖVP spielt, auf Bundes- und auf Länderebene, die Rolle des Bremsers und Verhinderers. Argumentiert wird das mit dem besorgten Hinweis, die "Nahrungsmittelsicherheit" könnte gefährdet werden. Der grünen Ministerin treibt das zu Recht die Zornesfalten auf die Stirn; immerhin ist die Bedingung der europäischen Nahrungsmittelsicherheit im Gesetz festgeschrieben.

Schwarzes Mauern

Zudem verheddert man sich gerade in juristischen Spitzfindigkeiten. Die Kernfrage ist, ob das einhellige Nein der Landeshauptleute, an das Gewessler gebunden ist, durch das medial verkündete Umdenken der rot regierten Länder Wien und Kärnten nun hinfällig ist. Das kann man so oder so sehen – im Wahlkampf dribbelt auch die SPÖ gerne einmal vor und einmal zurück. Man wird ja wohl den Grünen keinen politischen Erfolg gönnen, wo kämen wir da hin, in einem Wahljahr! Und die schwarzen Landeshauptleute? Die mauern weiter, und ÖVP-Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig ist sowieso dagegen.

Überhaupt tut die ÖVP so, als wäre sie nie in einer Koalition mit den Grünen gesessen. Das hat gar nicht einmal unmittelbar etwas mit Wahlkampf zu tun – es sei denn, die ÖVP wähnt sich beständig in demselben. Als Bundeskanzler Karl Nehammer im Mai des Vorjahres in seiner "Rede zur Lage der Nation" ein Hoch auf den Verbrennermotor ausrief, kündigte sich das weitere Verhalten der Kanzlerpartei bereits an. Bis heute: kein nationaler Klimaplan; keine Fortschritte beim geplanten Ausstieg aus russischem Gas – und schon werden die ersten konservativen Stimmen laut, die CO 2 -Bepreisung wieder abzuschaffen.

Wählervertreibung

Die Frage ist, wer sich von solcher Politik angesprochen fühlen soll. Die Wirtschaft? Die ist weit innovationsfreudiger, als sich das ÖVP-Funktionäre offenbar so vorstellen. Unternehmen brauchen eine klare Linie, um zu wissen, was auf sie zukommt. Diese gibt die ÖVP gerade nicht vor. Jungwähler? Gerade besser gebildeten, bürgerlichen Erstwählerinnen und Erstwählern ist Natur- und Umweltschutz durchaus ein Anliegen. Bauern? Man könnte sie, gerade in der Verantwortung einer Europapartei, aufklären und sie unterstützen, statt sich gegen eine sinnvolle EU-Maßnahme zu stemmen.

All das passiert gerade nicht. Stattdessen sieht das mehr oder weniger interessierte Publikum Stillstand, Streit und persönliche Animositäten. Das wird am Ende nur einer Partei nützen – und die hat mit Naturschutz schon gar nichts am Hut. (Petra Stuiber, 29.5.2024)