Info:

Der Ring-Radweg ist Wiens meistbefahrener Radweg. Rund 1,74 Millionen Fahrten registrierten die beiden automatischen Zählstellen, die die Stadt am Opernring betreiben lässt, im Jahr 2023 – fast 44 Prozent mehr als zehn Jahre davor.

Spielstraßenfeste, die die Stadt Wien auf Betreiben der Neos veranstaltet, finden unter anderem am 31. Mai in der Rötzergasse in Hernals, am 3. Juni in der Irenäusgasse in Floridsdorf, im 5. Juni in der Treugasse in der Josefstadt und an weiteren Terminen im Juni in mehreren Bezirken statt.