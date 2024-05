Nahost Gazakrieg: Islamisten veröffentlichen neues Geiselvideo

Die militante Palästinensergruppe Islamischer Dschihad hat ein neues Geiselvideo veröffentlicht. Es handelt sich um den 28-jährigen israelischen Staatsbürger Sascha Trupanov, der am 7. Oktober von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt worden war. Seine Mutter appellierte an die israelische Regierung, einem Waffenstillstandsabkommen zuzustimmen